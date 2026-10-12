TRỰC TIẾPTrực tiếp Levante vs Sevilla: Levante rút ngắn cách biệt 1-2

Levante1 - 2SevillaHiệp 2 — phút 70'

70'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Levante 1 - 2 Sevilla.

68'Sevilla điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 68, Sevilla tiến hành thay người khi Alfonso González Martínez được tung vào sân thế chỗ cho Miguel Sierra. Trong bối cảnh đang dẫn trước 1-2 và chịu sức ép từ Levante, đội khách cần thêm sự tươi mới về thể lực để bảo toàn lợi thế mong manh.

68'Sevilla làm mới hàng công với Isaac Romero

Phút 68, Sevilla tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Isaac Romero được tung vào sân để thế chỗ Robbie Ure. Đội khách đang nỗ lực duy trì lợi thế dẫn trước 1-2 trên sân Estadio Ciudad de Valencia trong bối cảnh Levante vẫn dồn ép tìm bàn gỡ.

68'Levante làm mới tuyến giữa với Daniel Requena Sánchez

Phút 68, Levante tiến hành thay đổi nhân sự khi Daniel Requena Sánchez được tung vào sân thế chỗ Oriol Rey. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa khi vẫn bị Sevilla dẫn 1-2 trên sân Estadio Ciudad de Valencia.

66'Luis García Plaza nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 66, Luis García Plaza bên phía Sevilla phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng ngoài đường biên. Trận đấu đang diễn ra hết sức căng thẳng khi Sevilla chỉ còn dẫn trước mong manh 1-2 trước sức ép từ Levante.

63'Andrés Castrín nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 63, Andrés Castrín bên phía Sevilla phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách đang dẫn 1-2 và chịu sức ép từ Levante, pha bóng này cho thấy sự quyết liệt của Sevilla nhằm bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

62'Levante nỗ lực cầm bóng tìm bàn gỡ

Bước sang phút 62, Levante nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm san bằng cách biệt với thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn (54% - 46%). Dẫu vậy, Sevilla vẫn duy trì thế trận rình rập đầy nguy hiểm khi vượt trội về số lần dứt điểm (10 - 13, trúng đích 2 - 4) để bảo toàn tỷ số 1-2.

57'Iván Romero rút ngắn tỷ số cho Levante

Phút 57, đón đường kiến tạo từ Roger Brugué, Iván Romero dứt điểm chuẩn xác mang về bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Levante. Pha lập công quý giá ngay sau bàn thua chóng vánh giúp đội chủ nhà thắp lại hy vọng giành điểm trước Sevilla.

56'Levante làm mới hàng công với Petar Ratkov

Phút 56, Levante quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Petar Ratkov được tung vào sân thế chỗ Yanis Musuayi. Đội chủ nhà cần một luồng gió mới để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế sau khi bị dẫn trước 0-2.

56'Levante điều chỉnh nhân sự tìm kiếm đột biến

Phút 56, Levante quyết định đưa Thiago Cruz Fernandez vào sân để thế chỗ cho Víctor García. Ban huấn luyện đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ đem lại làn gió mới cho thế trận tấn công trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2.

55'VAR công nhận bàn thắng của Felix Correia

Sau khi tham khảo công nghệ VAR ở phút 55, trọng tài đã chính thức công nhận bàn thắng cho Felix Correia, ấn định tỷ số 0-2 cho Sevilla. Pha lập công này giúp đội khách nắm giữ lợi thế cực lớn ngay trên sân Estadio Ciudad de Valencia của Levante.

54'Felix Correia nhân đôi cách biệt cho Sevilla

Phút 54, Felix Correia tỏa sáng với pha dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Sevilla. Bàn thắng quan trọng này giúp đội khách gia tăng lợi thế và củng cố vững chắc thế trận dẫn bàn ngay trên sân Estadio Ciudad de Valencia.

50'Sevilla duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 50, Levante nỗ lực đẩy cao đội hình kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 53% - 47%, nhưng Sevilla mới là đội tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn. Đội khách đang vượt trội về số lần dứt điểm với 8 - 11 (trúng đích 1 - 3) và duy trì thế trận phòng ngự chủ động để bảo toàn cách biệt 0-1.

48'Felix Correia nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 48, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Felix Correia bên phía Sevilla sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách vẫn đang dẫn 0-1 nhưng sẽ phải thận trọng hơn trong các pha tranh chấp khi hiệp hai vừa mới bắt đầu.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

39'Adrián de la Fuente nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 39, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Adrián de la Fuente Barquilla của Levante sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân Estadio Ciudad de Valencia, áp lực tâm lý dường như đang đè nặng lên các cầu thủ Levante.

37'Levante nỗ lực gây sức ép tìm bàn gỡ

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Levante chủ động dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% - 44%. Đội chủ nhà cũng vượt trội ở số lần dứt điểm (5 - 4) và phạt góc (3 - 0), song Sevilla vẫn đứng vững để bảo toàn lợi thế dẫn 0-1 nhờ sự tập trung của hàng thủ.

25'Sevilla duy trì lợi thế dẫn bàn

Trôi qua phút 25, Sevilla tiếp tục nắm giữ thế chủ động và dẫn trước với tỷ số 0-1 nhờ khả năng kiểm soát bóng nhỉnh hơn (48% - 52%). Dù cả hai đội đều có 2 - 2 pha dứt điểm, sự khác biệt nằm ở độ chuẩn xác khi đội khách có 0 - 1 cú sút trúng đích để tạo nên bàn thắng dẫn điểm.

13'Thế trận chặt chẽ trong những phút đầu

Sau gần 15 phút bóng lăn, Sevilla là đội chủ động cầm nhịp với tỷ lệ kiểm soát bóng 57% so với 43% của Levante. Dù vậy, thế trận diễn ra khá giằng co khi hai bên mới chỉ tung ra số cú dứt điểm khiêm tốn là 1-1 và chưa có pha bóng nào trúng đích, tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

13'Robbie Ure mở tỷ số cho Sevilla

Phút 13, Robbie Ure đã cụ thể hóa cơ hội để đưa Sevilla vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Levante. Bàn thắng sớm giúp đội khách chiếm lợi thế lớn và tạo đà tâm lý hưng phấn trong chuyến làm khách này.

0'Trận đấu bắt đầu

Levante tiếp đón Sevilla.

Cập nhật lúc 03:29 13/10/2026

Sevilla đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 13 điểm. Họ đến sân Estadio Ciudad de Valencia lúc 02:00 ngày 13/10/2026 để gặp Levante, đội đang đứng thứ 18 với 5 điểm. Hai đội cách nhau 8 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây của cả hai lại có nhiều điểm tương đồng.

Sevilla giữ vị thế trong nhóm đầu

Với 13 điểm, Sevilla nằm ở nửa trên bảng xếp hạng và là đội có lợi thế rõ rệt về thứ hạng trong cặp đấu này. Mỗi điểm số thêm vào sẽ giúp đội khách duy trì khoảng cách với nhóm bám đuổi ngay phía sau.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Sevilla không hoàn toàn thuận lợi. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai thất bại đều đến ở những trận mới nhất, nên đội khách cần chặn đà đi xuống trước khi nó ảnh hưởng đến vị trí hiện tại.

Levante tìm điểm tựa từ sân nhà

Levante đang ở vị trí thứ 18 với 5 điểm, nên mỗi trận đấu trên sân nhà đều rất quan trọng với họ. Chuỗi 5 trận gần nhất của đội chủ nhà gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Họ vừa thua 2 trận liên tiếp gần đây.

Dù vậy, Levante cũng có những tín hiệu đáng chú ý khi chưa thua trong hai trận xen giữa chuỗi gần nhất và có 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Việc đội bóng biết cách giành điểm ngay cả khi gặp khó khăn cho thấy họ không dễ bị đánh bại khi thi đấu chặt chẽ.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Sevilla

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sevilla thắng 3 trận và Levante thắng 2 trận, không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường có người thắng, và Levante hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội cùng thua 2 trận gần nhất, vì vậy yếu tố tâm lý sẽ có tác động lớn. Đội nào sớm lấy lại sự ổn định, nhất là trong khâu phòng ngự và cách xử lý các tình huống bóng chết, sẽ có lợi thế để kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Với Sevilla, một kết quả tích cực sẽ giúp họ bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với Levante, đây là cơ hội để chấm dứt chuỗi trận thiếu thuận lợi và thu hẹp khoảng cách với các đội phía trên.

Nhìn chung

Sevilla có lợi thế về thứ hạng và thành tích đối đầu, nhưng phong độ gần đây chưa thật sự thuyết phục. Levante đang ở thế khó trên bảng xếp hạng, song vẫn có động lực lớn khi thi đấu trên sân nhà. Một trận đấu cân bằng về mặt tâm lý, trong đó chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả, là điều có thể kỳ vọng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)