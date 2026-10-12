TRỰC TIẾPTrực tiếp Levante vs Sevilla: Đội hình xuất phát

LevantevsSevillaSẮP BẮT ĐẦU • 02:00

02:00Đội hình chính thức đã công bố

Đội hình ra sân của Levante và Sevilla đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:32 13/10/2026

Sevilla đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 13 điểm. Họ đến sân Estadio Ciudad de Valencia lúc 02:00 ngày 13/10/2026 để gặp Levante, đội đang đứng thứ 18 với 5 điểm. Hai đội cách nhau 8 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây của cả hai lại có nhiều điểm tương đồng.

Sevilla giữ vị thế trong nhóm đầu

Với 13 điểm, Sevilla nằm ở nửa trên bảng xếp hạng và là đội có lợi thế rõ rệt về thứ hạng trong cặp đấu này. Mỗi điểm số thêm vào sẽ giúp đội khách duy trì khoảng cách với nhóm bám đuổi ngay phía sau.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Sevilla không hoàn toàn thuận lợi. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai thất bại đều đến ở những trận mới nhất, nên đội khách cần chặn đà đi xuống trước khi nó ảnh hưởng đến vị trí hiện tại.

Levante tìm điểm tựa từ sân nhà

Levante đang ở vị trí thứ 18 với 5 điểm, nên mỗi trận đấu trên sân nhà đều rất quan trọng với họ. Chuỗi 5 trận gần nhất của đội chủ nhà gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Họ vừa thua 2 trận liên tiếp gần đây.

Dù vậy, Levante cũng có những tín hiệu đáng chú ý khi chưa thua trong hai trận xen giữa chuỗi gần nhất và có 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Việc đội bóng biết cách giành điểm ngay cả khi gặp khó khăn cho thấy họ không dễ bị đánh bại khi thi đấu chặt chẽ.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Sevilla

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sevilla thắng 3 trận và Levante thắng 2 trận, không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường có người thắng, và Levante hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội cùng thua 2 trận gần nhất, vì vậy yếu tố tâm lý sẽ có tác động lớn. Đội nào sớm lấy lại sự ổn định, nhất là trong khâu phòng ngự và cách xử lý các tình huống bóng chết, sẽ có lợi thế để kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Với Sevilla, một kết quả tích cực sẽ giúp họ bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với Levante, đây là cơ hội để chấm dứt chuỗi trận thiếu thuận lợi và thu hẹp khoảng cách với các đội phía trên.

Nhìn chung

Sevilla có lợi thế về thứ hạng và thành tích đối đầu, nhưng phong độ gần đây chưa thật sự thuyết phục. Levante đang ở thế khó trên bảng xếp hạng, song vẫn có động lực lớn khi thi đấu trên sân nhà. Một trận đấu cân bằng về mặt tâm lý, trong đó chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả, là điều có thể kỳ vọng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)