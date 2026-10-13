TRỰC TIẾPTrực tiếp Lens vs Sporting CP: Hiệp 2 bắt đầu, Sporting CP dẫn 1-0

Lens0 - 1Sporting CPHiệp 2 — phút 59'

59'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Lens 0 - 1 Sporting CP.

58'Lens điều chỉnh nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 58, Lens quyết định làm mới đội hình khi tung Ruben Aguilar vào sân thế chỗ Samson Baidoo. Đang bị dẫn 0-1 ngay tại sân Stade Bollaert-Delelis, đội chủ nhà cần thêm những phương án tươi mới để cải thiện thế trận tấn công.

58'Lens làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 58, Lens quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Odsonne Édouard được tung vào sân để thế chỗ cho Franjo Ivanovic. Đang bị Sporting CP dẫn trước 0-1 ngay trên sân nhà Stade Bollaert-Delelis, đội bóng nước Pháp rất cần một luồng gió mới để chuyển hóa ưu thế kiểm soát bóng thành bàn thắng quân bình tỷ số.

49'Lens nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Bước sang phút 49, Lens vẫn đang miệt mài đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi kiểm soát bóng 56% và áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm với 13 - 5. Dù vậy, Sporting CP vẫn đứng vững nhờ sự chắc chắn của hàng thủ với 1 - 3 lần cứu thua để bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

37'Lens nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Dù bị dẫn 0-1, Lens vẫn đang dồn ép mạnh mẽ khi kiểm soát bóng 57% - 43% và tung ra tới 11 - 2 pha dứt điểm so với Sporting CP. Tuy nhiên, hiệu quả đang là điểm tựa của đội khách khi họ tận dụng tốt cơ hội để nắm lợi thế dẫn bàn.

25'Lens nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Sau 25 phút bóng lăn, Lens đang chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm với 6 - 1 trước Sporting CP. Dù vậy, đội khách vẫn đứng vững nhờ sự tập trung của hàng thủ, trong khi tỷ lệ kiểm soát bóng đang ở mức khá cân bằng 51% - 49%.

22'Luis Suárez mở tỷ số cho Sporting CP

Phút 22, nhận đường chuyền từ Nestory Irankunda, Luis Suárez dứt điểm chính xác đưa Sporting CP vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân Stade Bollaert-Delelis. Bàn thắng mở tỷ số đầy quý giá giúp đội khách tạo lợi thế lớn dù đội chủ nhà Lens đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn.

13'Lens áp đảo hoàn toàn sau tiếng còi khai cuộc

Trải qua 13 phút thi đấu, Lens đang tạo ra sức ép nghẹt thở với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 75% - 25%. Đội chủ nhà liên tục bắn phá với 5 - 0 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 0), trong khi Sporting CP hoàn toàn phải co cụm phòng ngự và chưa thể tung ra pha hãm thành nào.

0'Trận đấu bắt đầu

Lens tiếp đón Sporting CP.

Cập nhật lúc 01:05 14/10/2026

Lens và Sporting CP gặp nhau trong thế cân bằng hiếm có: cả hai đều đang có phong độ cao và cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 13/10/2026 trên sân Stade Bollaert-Delelis, hứa hẹn là màn so tài của hai tập thể đang vào phom.

Hai đội cùng mang theo đà thăng hoa

Lens thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội chủ nhà thắng liên tiếp 2 trận mới nhất, sau khi thua một trận rồi quay lại với kết quả tích cực. Đà hưng phấn ấy là lợi thế tâm lý đáng kể khi họ được đá trên sân nhà.

Sporting CP có chuỗi 5 trận gần nhất còn vững vàng hơn: thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào. Đội khách thắng ở trận vừa qua, trước đó có hai trận hòa liên tiếp. Việc giữ được sự ổn định trong cả 5 lần ra sân cho thấy họ có sức bền và kỷ luật tốt.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng rất mong manh

Trên bảng xếp hạng, Sporting CP đứng thứ 7 với 3 điểm, còn Lens xếp thứ 10 cũng với 3 điểm. Hai đội có cùng số điểm và chỉ cách nhau 3 bậc, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai.

Thế trận cân bằng về điểm số khiến cả hai khó chấp nhận chia điểm một cách dễ dàng. Mỗi đội đều có lý do để chơi chủ động, bởi chiến thắng sẽ giúp họ tạo khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lens có lợi thế sân nhà và đang giữ mạch thắng 2 trận gần nhất. Nếu duy trì được nhịp độ cao và sự tự tin ấy, đội chủ nhà có thể gây áp lực ngay từ những phút đầu để buộc Sporting CP phải lùi sâu.

Ngược lại, Sporting CP là đội chưa thua trong 5 trận gần nhất. Với sự chắc chắn đó, đội khách có thể kiên nhẫn chờ thời cơ, kiểm soát nhịp trận đấu và trừng phạt khi Lens để lộ khoảng trống. Trong một trận đấu giữa hai đội cùng hưng phấn, khả năng giữ tập trung và xử lý các tình huống then chốt sẽ quyết định cục diện.

Nhận định

Hai đội bước vào trận với những tín hiệu tích cực gần như tương đồng: cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, cùng 3 điểm trên bảng xếp hạng. Lens có thêm lợi thế sân nhà và hai chiến thắng liên tiếp gần nhất, trong khi Sporting CP nổi bật nhờ chuỗi 5 trận không thua. Đây là cuộc đối đầu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và bản lĩnh trong từng pha bóng có thể làm nên khác biệt.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)