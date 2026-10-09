TRỰC TIẾPTrực tiếp Lens vs Lyon: Hiệp 2 bắt đầu, Lens dẫn 1-0

Lens1 - 0LyonHiệp 2 — phút 69'

69'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Lens 1 - 0 Lyon.

62'Lens áp đảo Lyon sau hơn một giờ thi đấu

Bước sang phút 62, Lens tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi dẫn 1-0 và kiểm soát bóng tới 57% - 43%. Đội chủ nhà tạo ra sức ép nghẹt thở với số pha dứt điểm vượt trội 12 - 3 (trúng đích 4 - 1), cùng 6 - 1 quả phạt góc khiến hàng thủ Lyon phải căng mình chống đỡ.

60'Lyon tăng cường hàng công với Keito Nakamura

Phút 60, Lyon có sự điều chỉnh nhân sự khi Keito Nakamura được tung vào sân thế chỗ Loïs Openda. Trong bối cảnh đang bị Lens dẫn 1-0 và lép vế về thế trận, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách cải thiện sức ép để tìm kiếm bàn gỡ.

60'Lyon thay đổi nhân sự tìm kiếm bàn gỡ

Phút 60, Lyon thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Noah Teye Nartey được tung vào sân thế chỗ Mads Bidstrup. Đang bị dẫn 0-1 và lép vế về số pha dứt điểm trước Lens, đội khách buộc phải làm mới đội hình để hy vọng xoay chuyển tình thế.

54'Lens điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 54, đội chủ nhà Lens có sự thay đổi người đầu tiên khi Amadou Haidara được tung vào sân thế chỗ Yassine Titraoui. Đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0, điều chỉnh này có thể nhằm gia cố tuyến giữa để bảo toàn tỷ số trước sức ép từ Lyon.

53'Lens rút Jonathan Gradit ra nghỉ

Phút 53, Lens có sự điều chỉnh nhân sự khi Samson Baidoo được tung vào sân thay thế cho Jonathan Gradit. Quyết định thay người này diễn ra không lâu sau khi Gradit phải nhận thẻ vàng ở đầu hiệp hai.

50'Lens áp đảo hoàn toàn Lyon sau giờ nghỉ

Bước sang phút 50, Lens vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận khi nắm 61% thời lượng kiểm soát bóng và dồn ép đối thủ liên tục. Sự vượt trội của đội chủ nhà được thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm áp đảo 10 - 2 (trúng đích 4 - 0), khiến hàng thủ Lyon phải căng mình chống đỡ.

50'Jonathan Gradit nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 50, trung vệ Jonathan Gradit bên phía Lens đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm. Đội chủ nhà vẫn đang dẫn trước 1-0 nhưng cần thi đấu cẩn trọng hơn để bảo toàn lợi thế mong manh.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

37'Lens kiểm soát thế trận áp đảo

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Lens đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 64% - 36%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và vượt trội về số pha dứt điểm 5 - 1 cũng như phạt góc 4 - 0, khiến Lyon gần như chưa thể tạo ra pha phản kháng đáng kể nào.

36'Florian Sotoca mở tỷ số cho Lens

Phút 36, từ đường kiến tạo của Florian Thauvin, Florian Sotoca dứt điểm chính xác đưa Lens vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội chủ nhà trên sân Stade Bollaert-Delelis khi họ kiểm soát bóng tới 64% trước Lyon.

25'Lens nắm thế chủ động trên sân

Trôi qua 25 phút thi đấu, Lens đang là đội kiểm soát tốt thế trận với thời lượng giữ bóng nhỉnh hơn 58% - 42% so với Lyon. Đội chủ nhà tạo ra sức ép tốt hơn khi sở hữu thống kê dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), trong khi các đợt lên bóng của Lyon vẫn chưa thể tìm đường tiếp cận khung thành đối phương.

23'Thẻ vàng đầu tiên cho Abner Vinicius

Phút 23, Abner Vinicius bên phía Lyon phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách Lyon đang chịu sức ép và kiểm soát bóng ít hơn với 42%, chiếc thẻ phạt này buộc hàng thủ của họ phải chơi cẩn trọng hơn khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

13'Lens kiểm soát bóng vượt trội

Bước sang phút 13, Lens đang hoàn toàn áp đảo về thời lượng kiểm soát thế trận khi nắm giữ tới 71% - 29% tỷ lệ cầm bóng trước Lyon. Trận đấu vẫn giữ tỷ số 0-0 trong bối cảnh tốc độ diễn ra tương đối chừng mực và ít va chạm, với chỉ số phạm lỗi đang là 0 - 1.

0'Trận đấu bắt đầu

Lens tiếp đón Lyon.

Cập nhật lúc 03:14 10/10/2026

Lyon đang đứng trước thời cơ thuận lợi để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng khi hành quân tới sân Stade Bollaert-Delelis của Lens vào lúc 01h45 ngày 10/10/2026. Với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cùng 11 điểm hiện có, đội bóng áo lam nắm giữ cơ hội lớn để gây sức ép trực tiếp lên đội dẫn đầu nếu giành trọn 3 điểm ở màn so tài này.

Phong độ đối lập giữa hai câu lạc bộ

Cơ sở lớn nhất cho mục tiêu bám đuổi của Lyon đến từ chuỗi phong độ ổn định thời gian qua. Đội bóng này đang duy trì thành tích bất bại qua 5 trận gần nhất, trong đó giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Nhịp độ thi đấu liền mạch cùng khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp Lyon giữ vững vị thế trong nhóm đầu bảng và luôn sẵn sàng bứt lên.

Ngược lại, Lens lại đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối chật vật. Đội chủ nhà hiện xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm. Trong 5 lần ra sân gần nhất, Lens chỉ giành được 1 chiến thắng, để hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại. Dù vừa tìm lại cảm giác chiến thắng ở trận đấu gần nhất, việc đánh mất nhiều điểm số trước đó khiến họ tụt lại khá xa so với nhóm dẫn đầu.

Yếu tố lịch sử đối đầu tại Stade Bollaert-Delelis

Dù có phong độ cùng thứ hạng vượt trội, chuyến làm khách sắp tới của Lyon được dự báo không hề đơn giản nếu nhìn vào thành tích đối đầu gần đây. Thống kê qua 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên cho thấy Lens mới là đội chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, 2 trận hòa, trong khi Lyon chỉ có được 1 lần ca khúc khải hoàn.

Sự kỵ dơ nhất định trong quá khứ cùng lợi thế sân nhà Stade Bollaert-Delelis sẽ là điểm tựa đáng kể để Lens tìm cách ngáng đường đối thủ. Bên cạnh đó, áp lực phải giành trọn vẹn điểm số để duy trì cuộc đua vô địch cũng sẽ đặt lên vai Lyon bài toán kiểm soát thế trận một cách thận trọng.

Nhận định thế trận

Bước vào trận đấu, Lyon chắc chắn là bên chủ động hơn trong việc áp đặt lối chơi nhằm sớm tìm kiếm lợi thế dẫn bàn. Với sự hưng phấn từ chuỗi 5 trận bất bại, đội khách có đủ sự tự tin để triển khai các mảng miếng tấn công đa dạng.

Về phía Lens, việc bị đánh giá thấp hơn ở thời điểm hiện tại buộc họ phải lựa chọn cách tiếp cận thực dụng, tập trung bảo đảm sự an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến những pha phản công. Dẫu vậy, nếu duy trì được sự tập trung và bản lĩnh của một đội bóng đang đứng thứ 2 bảng xếp hạng, Lyon hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tiếp tục bám đuổi ngôi đầu sau chuyến làm khách này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)