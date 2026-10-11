TRỰC TIẾPTrực tiếp Lecce vs Bologna: Bologna mở tỷ số

Lecce0 - 1BolognaHiệp 1 — phút 45'

45'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Lecce 0 - 1 Bologna.

45+2'Youssef Maleh nhận thẻ vàng cuối hiệp một

Phút 45+2', Youssef Maleh bên phía Lecce phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ ba của đội chủ nhà trong hiệp một, khép lại 45 phút đầu tiên đầy khó khăn khi họ vẫn đang bị Bologna dẫn trước 0-1.

44'Torbjørn Heggem nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ

Phút 44, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Torbjørn Heggem sau pha phạm lỗi nhằm ngăn cản đợt lên bóng của đối phương. Dù Bologna vẫn đang dẫn trước 0-1, hàng thủ đội khách bắt đầu phải đối mặt với nhiều áp lực hơn ở những phút cuối hiệp một.

38'Lecce bế tắc trước Bologna thực dụng

Tiến về những phút cuối hiệp một, Lecce dù nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47% nhưng hoàn toàn bế tắc trong khâu tấn công khi chưa có cú sút trúng đích nào (dứt điểm 1 - 3, trúng đích 0 - 2). Sự ức chế của đội chủ nhà còn thể hiện qua số lần phạm lỗi áp đảo 10 - 1, trong khi Bologna vẫn duy trì cự ly đội hình kỷ luật để bảo toàn lợi thế dẫn 0-1.

36'Lecce điều chỉnh nhân sự sớm ở tuyến giữa

Phút 36, Lecce thực hiện quyền thay đổi người đầu tiên khi Oumar Ngom được tung vào sân thế chỗ Ivan Ilić. Đội chủ nhà đang bị dẫn 0-1 và quyết định rút tiền vệ đã nhận thẻ vàng từ phút 10 có thể là động thái nhằm làm mới lối chơi cũng như tránh rủi ro thiếu người.

31'Paco Esteban nhận thẻ vàng vì phản ứng trọng tài

Phút 31, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Paco Esteban sau hành vi phản ứng thiếu kiềm chế. Đang bị dẫn trước 0-1, các cầu thủ Lecce dường như đang để sự ức chế tâm lý ảnh hưởng tiêu cực tới lối chơi.

25'Lecce bế tắc trong nỗ lực tìm bàn gỡ

Sau 25 phút thi đấu, Bologna vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1 dù Lecce nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (54% - 46%). Đội chủ nhà tỏ ra khá nóng vội khi đã phạm lỗi tới 7 - 1 lần và hoàn toàn bế tắc ở khâu tấn công, chưa thể tung ra bất kỳ pha dứt điểm nào (0 - 2).

17'Riccardo Orsolini mở tỷ số cho Bologna

Phút 17, nhận đường chuyền từ Nicolo Cambiaghi, Riccardo Orsolini đã dứt điểm chính xác đưa Bologna vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Lecce. Bàn thắng sớm giúp đội khách chiếm lợi thế lớn dù kiểm soát bóng ít hơn đối thủ từ đầu trận.

13'Lecce kiểm soát bóng nhưng thiếu sắc bén

Trải qua hơn 10 phút đầu trận, Lecce chủ động chiếm lĩnh thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 60% - 40%, song lối chơi của họ lại khá nóng vội khi đã phạm lỗi 5 - 0. Trong khi đó, Bologna thi đấu rình rập và đang là bên sở hữu pha dứt điểm duy nhất (0 - 1), dù cả hai đội đều chưa có cú sút trúng đích nào (0 - 0) và tỷ số vẫn là 0 - 0.

10'Ivan Ilic nhận thẻ vàng cảnh cáo sớm

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu và tới phút 10, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Ivan Ilic bên phía Lecce sau pha phạm lỗi. Tỷ số trên sân Stadio Via del Mare lúc này vẫn đang là 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Lecce tiếp đón Bologna.

Cập nhật lúc 20:50 11/10/2026

Trận so tài giữa Lecce và Bologna diễn ra lúc 20:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Stadio Via del Mare đặt đội khách vào tình thế buộc phải chặn đứng chuỗi ngày trượt dốc. Trước sức ép nặng nề từ nhóm cuối bảng xếp hạng, chuyến hành quân lần này là cơ hội để Bologna tìm lại nhịp điệu thi đấu, trong khi Lecce cũng nỗ lực tích lũy điểm số trên sân nhà.

Bologna và áp lực chặn đứng chuỗi trận không thắng

Bologna bước vào trận đấu với tâm lý chịu nhiều sức ép sau giai đoạn thi đấu thiếu hiệu quả. Thống kê qua 5 trận gần nhất cho thấy đội bóng này không có nổi một thắng lợi, chỉ giành được 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại.

Sự chững lại về mặt phong độ phản ánh trực tiếp lên vị trí của Bologna trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đội bóng này chỉ sở hữu vỏn vẹn 2 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 19. Mục tiêu tối thượng của Bologna lúc này là chặn đà sa sút để sớm tìm lại sự cân bằng trước khi khoảng cách với các đối thủ xếp trên tiếp tục nới rộng.

Lecce nỗ lực tận dụng lợi thế sân nhà

Ở phía đối diện, Lecce đang có vị thế tương đối an toàn hơn trên bảng xếp hạng khi đứng ở vị trí thứ 12 với 6 điểm. Dù vậy, màn trình diễn của đội chủ sân Stadio Via del Mare thời gian qua vẫn còn thiếu đi sự ổn định cần thiết.

Trong 5 lần ra sân gần nhất, Lecce giành được 2 chiến thắng nhưng cũng để thua ở 3 trận đấu còn lại. Điểm tựa sân nhà Stadio Via del Mare sẽ là bệ phóng quan trọng giúp họ tìm kiếm kết quả tích cực, đặc biệt khi chạm trán đối thủ đang gặp khó khăn về mặt phong độ như Bologna.

Thành tích đối đầu nghiêng về phía đội khách

Dù đang có thứ hạng thấp hơn, Bologna lại sở hữu điểm tựa tâm lý đáng kể mỗi khi chạm trán Lecce. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Bologna hoàn toàn chiếm ưu thế với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, không để thua trận nào trước Lecce.

Thành tích quá khứ tích cực này là niềm hy vọng để đội khách tự tin triển khai thế trận. Tuy nhiên, việc chuyển hóa ưu thế đối đầu thành một kết quả có lợi trên sân khách đòi hỏi Bologna phải khắc phục tối đa những điểm yếu đã khiến họ nhận 3 thất bại ở 5 trận vừa qua.

Cục diện giằng co tại Stadio Via del Mare

Lecce có lợi thế sân bãi cùng vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, song sự phập phù trong lối chơi khiến họ khó áp đặt hoàn toàn trận đấu. Trong khi đó, Bologna bị dồn vào chân tường và rất khát khao giành điểm để thoát khỏi chuỗi ngày u ám.

Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ với sự thận trọng từ cả hai phía. Bologna ưu tiên sự an toàn nơi hậu tuyến để cắt chuỗi trận bết bát, còn Lecce cũng không mạo hiểm dâng cao trước một đối thủ vốn thường xuyên khắc chế họ trong những lần chạm trán gần đây.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)