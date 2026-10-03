TRỰC TIẾPTrực tiếp Leatherhead vs Hanworth Villa: Hanworth Villa mất người

Leatherhead0 - 0Hanworth VillaHiệp 2 — phút 80'

80'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

73'E. Bolton nhận thẻ đỏ rời sân

Phút 73, khó khăn bủa vây Hanworth Villa khi E. Bolton phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Chơi thiếu người trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 khiến đội khách đối mặt với áp lực rất lớn ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

69'M. Harding bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền

Cơ hội vàng bị bỏ lỡ đáng tiếc ở phút 69 khi M. Harding bên phía Hanworth Villa thực hiện không thành công quả phạt đền. Cú đá hỏng ăn này khiến Hanworth Villa đánh mất thời cơ tạo nên bước ngoặt quan trọng của trận đấu.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

0'Trận đấu bắt đầu

Leatherhead tiếp đón Hanworth Villa.

Cập nhật lúc 22:42 03/10/2026

Cuộc so tài giữa Leatherhead và Hanworth Villa diễn ra vào lúc 21h00 ngày 03/10/2026 hứa hẹn sẽ mang đến màn đọ sức hấp dẫn khi cả hai đội bóng đều đang duy trì được phong độ ấn tượng. Điểm tựa sân bãi thuộc về Leatherhead, nhưng Hanworth Villa cũng đang sở hữu sự tự tin rất lớn để tìm kiếm một kết quả tích cực.

Khát khao nối dài chuỗi trận thăng hoa của Hanworth Villa

Hanworth Villa bước vào chuyến làm khách lần này với tâm lý hưng phấn nhờ mạch trận thắng liên tiếp. Việc giành trọn vẹn niềm vui ở 2 trận đấu gần nhất cho thấy sự ổn định trong cách vận hành chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu của toàn đội.

Mục tiêu tối thượng của đội khách không gì khác ngoài việc kéo dài chuỗi phong độ thăng hoa. Lối chơi hiệu quả và sự gắn kết giữa các tuyến đang là chìa khóa mở ra những kết quả có lợi, giúp Hanworth Villa tự tin hành quân xa nhà để tìm kiếm kết quả thuận lợi tiếp theo.

Điểm tựa đối đầu và sự vững vàng của Leatherhead

Dù đối thủ đang có đà hưng phấn, Leatherhead chắc chắn không phải là thử thách dễ chịu. Đội chủ nhà cũng đang sở hữu phong độ ấn tượng không kém với 2 trận toàn thắng gần nhất. Tinh thần của toàn đội đang lên rất cao nhờ sự chắc chắn nơi hậu phương và tính sắc sảo trên hàng công.

Bên cạnh phong độ hiện tại, lịch sử chạm trán đang đem lại ưu thế tâm lý lớn cho Leatherhead. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên ghi nhận Leatherhead giành tới 3 chiến thắng, chia điểm 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại trước Hanworth Villa. Sự vượt trội này tiếp thêm động lực đáng kể cho đội bóng trước giờ bóng lăn.

Nhận định thế trận

Cả Leatherhead và Hanworth Villa đều đang duy trì sự hưng phấn với mạch trận toàn thắng ở những lần ra sân vừa qua. Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra cân bằng, giằng co khi hai bên đều muốn nắm giữ quyền kiểm soát và không muốn đứt mạch hưng phấn.

Hanworth Villa khao khát khẳng định sự tiến bộ để xóa dớp đối đầu bất lợi, trong khi Leatherhead sở hữu cả điểm tựa sân nhà lẫn thành tích đối đầu vượt trội. Một cuộc so tài chặt chẽ và toan tính chiến thuật cao sẽ là kịch bản dễ xảy ra trong suốt 90 phút thi đấu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)