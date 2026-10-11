TRỰC TIẾPTrực tiếp Lazio vs Monza: Hết hiệp 1, Lazio dẫn 2-0

Lazio2 - 0MonzaNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45+2'Danilho Doekhi nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Ở phút 45+2', Danilho Doekhi bên phía Lazio phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Dù nắm giữ lợi thế dẫn trước 2-0 và chơi hơn người trên sân Stadio Olimpico, đội chủ nhà vẫn cần giữ cái đầu lạnh để tránh những án phạt không đáng có trước giờ nghỉ.

37'Monza điều chỉnh nhân sự sau tấm thẻ đỏ

Phút 37, Monza buộc phải có sự thay đổi người khi Saba Goglichidze được tung vào sân thế chỗ Cyril Ngonge. Đội khách đang trải qua thế trận vô cùng khó khăn trên sân Stadio Olimpico khi vừa bị dẫn trước 0-2 lại vừa phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Lorenzo Lucchesi.

36'Lazio áp đảo toàn diện Monza

Nửa sau hiệp một tiếp tục chứng kiến sự vượt trội hoàn toàn của đội chủ nhà khi đang nắm lợi thế dẫn 2-0. Lazio kiểm soát bóng tới 64% - 36% và liên tục bắn phá khung thành đối phương với số pha dứt điểm áp đảo 11 - 4 (trúng đích 4 - 1), khiến Monza gần như chỉ biết căng mình phòng ngự.

35'Lorenzo Lucchesi nhận thẻ đỏ trực tiếp

Khó khăn thêm chồng chất với đội khách khi ở phút 35, Lorenzo Lucchesi nhận thẻ đỏ rời sân. Đang bị dẫn 0-2 và thua thiệt hoàn toàn về thế trận, Monza giờ đây phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại trước Lazio.

24'Lazio áp đảo hoàn toàn Monza

Sau hơn nửa hiệp một, Lazio hoàn toàn làm chủ trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 65% - 35%. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và áp đảo về số cơ hội dứt điểm với thống kê 7 - 1 (trúng đích 4 - 0), khiến Monza gần như không có cơ hội phản kháng.

23'Gustav Isaksen nhân đôi cách biệt cho Lazio

Phút 23, Gustav Isaksen lập công chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Lazio. Đội chủ sân Stadio Olimpico đang áp đảo hoàn toàn Monza với thế trận vượt trội và liên tiếp chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

13'Andrea Carboni nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 13, hậu vệ Andrea Carboni bên phía Monza phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm. Đang bị dẫn trước 1-0 trên sân Stadio Olimpico, việc cầu thủ phòng ngự sớm dính thẻ phạt càng khiến các vị khách gặp thêm nhiều khó khăn.

12'Lazio áp đảo sau bàn mở tỷ số

Sớm vươn lên dẫn 1-0, Lazio hoàn toàn làm chủ cuộc chơi khi nắm tới 64% - 36% thời lượng cầm bóng. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép với tỷ lệ dứt điểm vượt trội 3 - 0 (trúng đích 3 - 0), buộc thủ môn Monza đã phải có 0 - 2 lần cứu thua ngay trong 12 phút đầu trận.

3'Nuno Tavares mở tỷ số chớp nhoáng cho Lazio

Ngay ở phút 3, Nuno Tavares đã tỏa sáng để đưa Lazio vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà Stadio Olimpico chiếm trọn lợi thế và tạo đà tâm lý vô cùng thuận lợi trước Monza.

0'Trận đấu bắt đầu

Lazio tiếp đón Monza.

Cập nhật lúc 20:50 11/10/2026

Cuộc so tài giữa Lazio và Monza tại sân vận động Stadio Olimpico diễn ra vào lúc 20:00 ngày 11/10/2026 mang ý nghĩa quan trọng với tham vọng của đội chủ nhà. Với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cùng 13 điểm hiện có, Lazio đang đứng trước thời cơ thuận lợi để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu cuộc đua.

Cơ hội bám đuổi ngôi đầu của Lazio

Lazio bước vào màn so tài này với phong độ rất thuyết phục. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng thủ đô duy trì thành tích bất bại đầy ấn tượng khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận.

Sự ổn định về mặt kết quả giúp đội chủ sân Stadio Olimpico tích lũy được 13 điểm, giữ vững vị trí thứ 3. Việc duy trì nhịp độ chiến thắng ở giai đoạn này là yếu tố then chốt để Lazio tạo áp lực trực tiếp lên ngôi đầu bảng.

Thách thức lớn đối với Monza

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, Monza đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối chật vật. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm.

Phong độ thi đấu của Monza trong thời gian gần đây cũng bộc lộ nhiều điểm bất ổn. Cụ thể, ở 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại.

Cán cân đối đầu nghiêng hẳn về đội chủ nhà

Không chỉ sở hữu phong độ hiện tại vượt trội, Lazio còn nắm giữ ưu thế rõ rệt khi xét đến các thông số đối đầu trực tiếp. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Lazio giành tới 3 chiến thắng và có 2 trận hòa.

Bên kia chiến tuyến, Monza vẫn chưa thể một lần đánh bại đối thủ trong chuỗi trận này khi nhận 0 chiến thắng. Sự áp đảo về thành tích quá khứ tiếp tục mang lại lợi thế tâm lý lớn cho đội bóng thành Rome trước giờ bóng lăn.

Nhận định cục diện

Xét trên tương quan phong độ, điểm số lẫn thành tích chạm trán, Lazio đang hội tụ đầy đủ những yếu tố vượt trội so với Monza. Khoảng cách giữa vị trí thứ 3 và thứ 15 phản ánh sự chênh lệch đáng kể về mặt màn trình diễn từ đầu mùa.

Được thi đấu trên sân nhà Stadio Olimpico, cuộc tiếp đón đối thủ đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng chính là cơ hội rõ ràng để Lazio hiện thực hóa mục tiêu bám đuổi ngôi đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)