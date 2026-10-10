TRỰC TIẾPTrực tiếp Inter vs Parma: Hiệp 2 bắt đầu, Inter dẫn 3-0

Inter3 - 0ParmaHiệp 2 — phút 46'

46'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Inter 3 - 0 Parma.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

37'Inter duy trì sự vượt trội

Dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng ở mức 52% - 48%, Inter vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi nhờ sự sắc bén trên hàng công. Đội chủ nhà áp đảo về số pha dứt điểm với 7 - 3 (trúng đích 5 - 1), khiến Parma gần như không có cơ hội tạo nên bất ngờ sau khi đã nhận 3 bàn thua.

31'Marcus Thuram nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter

Phút 31, đón đường kiến tạo từ Henrikh Mkhitaryan, Marcus Thuram dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter. Đội chủ nhà thể hiện sức mạnh vượt trội ngay trong hiệp một và hoàn toàn kiểm soát thế trận trước Parma.

25'Inter lấn lướt và duy trì thế dẫn bàn

Sau 25 phút bóng lăn, Inter đang kiểm soát tốt thế trận với lợi thế dẫn 2-0 trước Parma. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng giữ bóng (53% - 47%) và áp đảo rõ rệt ở khâu tấn công khi tung ra số pha dứt điểm vượt trội 6 - 2 (trúng đích 4 - 1).

18'Hakan Çalhanoğlu sút phạt đền nhân đôi cách biệt

Phút 18, Hakan Çalhanoğlu thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter. Bàn thắng thứ hai đến rất nhanh giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế vô cùng an toàn trước Parma ngay trong hiệp một.

15'VAR vào cuộc xác nhận phạt đền cho Inter

Phút 15, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã quyết định công nhận quả phạt đền dành cho Inter sau tình huống liên quan đến Pio Esposito. Cơ hội lớn mở ra cho đội chủ nhà gia tăng cách biệt khi họ đang dẫn trước 1-0 trên sân San Siro.

13'Thế trận giằng co trong những phút đầu

Sau 13 phút thi đấu, trận đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng khi Parma nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (52% so với 48% của Inter). Cả hai bên đều đã có những pha hãm thành đáng chú ý với tổng số cú dứt điểm là 3 - 2, nhưng sự tập trung của hàng thủ đôi bên khiến tỷ số vẫn giữ ở mức 0 - 0.

13'Petar Sučić mở tỷ số sớm cho Inter

Phút 13, Petar Sučić tỏa sáng giúp Inter vươn lên dẫn trước 1-0 trước Parma. Bàn thắng sớm ngay tại Giuseppe Meazza mang lại lợi thế lớn cho đội chủ nhà trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

0'Trận đấu bắt đầu

Inter tiếp đón Parma.

Cập nhật lúc 00:06 11/10/2026

Trận chạm trán giữa Inter và Parma diễn ra vào lúc 23h00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động San Siro/Giuseppe Meazza mở ra cơ hội rõ rệt để đội chủ nhà tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Với vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng cùng chuỗi kết quả thuyết phục, nửa xanh đen thành Milan có đầy đủ điểm tựa để hướng tới một kết quả trọn vẹn.

Phong độ thăng hoa củng cố mục tiêu của Inter

Đội chủ nhà bước vào vòng đấu này với tư cách là ứng viên sáng giá trong cuộc đua top đầu khi đang vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Khoảng cách này tạo động lực lớn để Inter duy trì sự tập trung tối đa nhằm không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội bứt phá nào.

Sự ổn định của Inter được thể hiện rõ nét qua kết quả thi đấu gần đây. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 trận. Khả năng tích lũy điểm số tối đa cùng tính liên tục trong lối chơi giúp đoàn quân áo sọc xanh đen giữ vững thế chủ động trong từng vòng đấu.

Parma chật vật ở nhóm dưới bảng xếp hạng

Trái ngược hoàn toàn với sự hưng phấn của đối thủ, Parma đang trải qua giai đoạn khó khăn khi rơi xuống vị trí thứ 15 với chỉ 4 điểm sau các lượt trận đã qua. Áp lực ở nhóm dưới khiến chuyến hành quân tới sân San Siro trở thành thử thách vô cùng nặng nề.

Thống kê 5 trận gần nhất cho thấy phong độ bất ổn của đội khách khi họ để thua 3 trận, hòa 1 trận và chỉ có được vỏn vẹn 1 chiến thắng. Sự thiếu chắc chắn trong khâu phòng ngự lẫn sự kém sắc sảo ở tuyến trên đang cản trở Parma bứt lên khỏi nhóm nửa dưới.

Thế áp đảo từ lịch sử đối đầu tại San Siro

Cán cân đối đầu trong quá khứ tiếp tục nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Inter chiếm ưu thế tuyệt đối với 4 trận thắng, hòa 1 trận và hoàn toàn không để thua trận nào trước Parma.

Yếu tố địa lợi tại San Siro/Giuseppe Meazza kết hợp cùng phong độ vượt trội biến trận đấu lúc 23h00 ngày 10/10/2026 thành cơ hội chiến lược cho Inter. Nếu tiếp tục duy trì bản lĩnh trước một Parma đang sa sút, đội bóng chủ sân San Siro sẽ nắm chắc thời cơ để phả hơi nóng trực tiếp lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)