TRỰC TIẾPTrực tiếp Hull City vs Everton: Everton bị VAR từ chối bàn thắng

Hull City0 - 0EvertonHiệp 1 — phút 45'

45'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

38'Everton chủ động gây sức ép

Tiến về những phút cuối hiệp một, Everton đang nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 59% và vượt trội ở số lần dứt điểm (5 - 1). Dù vậy, Hull City vẫn duy trì thế trận phòng ngự quyết liệt để bảo toàn tỷ số 0 - 0, sẵn sàng ngăn chặn đối thủ bằng 9 pha phạm lỗi.

34'VAR từ chối bàn thắng của Brennan Johnson

Phút 34, niềm vui của các cầu thủ Everton sớm bị dập tắt khi công nghệ VAR can thiệp và từ chối pha lập công của Brennan Johnson. Tỷ số trên sân MKM Stadium vẫn giữ nguyên 0-0 dù đội khách đang nắm quyền kiểm soát thế trận nhỉnh hơn.

25'Everton nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng

Trận đấu trôi qua nửa đầu hiệp một với thế trận tương đối giằng co khi Everton nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (57% so với 43% của Hull City). Dù vậy, cơ hội nguy hiểm xuất hiện khá hạn chế với tổng số pha dứt điểm mới dừng lại ở mức 1-2 (trúng đích 1-1), trong khi chủ nhà Hull City chủ động tranh chấp quyết liệt và đã có 5 lần phạm lỗi.

21'Oliver McBurnie nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 21, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Oliver McBurnie sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ hai của Hull City kể từ đầu trận, cho thấy đội chủ nhà đang gặp không ít khó khăn trong việc kiềm tỏa các đợt lên bóng của Everton khi tỷ số vẫn là 0-0.

13'Everton áp đảo thế trận đầu trận

Sau gần 15 phút bóng lăn, Everton đang hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 31% - 69%. Đội khách đã tạo ra cách biệt dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), buộc Hull City phải co cụm phòng ngự bên phần sân nhà.

13'Matt Crooks nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 13, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Matt Crooks bên phía Hull City sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội chủ nhà đang cầm bóng lép vế hơn với chỉ 36% so với 64% của Everton, pha vào bóng quyết liệt này đã khiến Crooks sớm phải chịu bất lợi về tâm lý.

0'Trận đấu bắt đầu

Hull City tiếp đón Everton.

Cập nhật lúc 20:46 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Hull City và Everton diễn ra lúc 20:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động MKM Stadium đang thu hút sự chú ý lớn khi khoảng cách giữa hai câu lạc bộ vô cùng sít sao. Hull City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp họ tạo nên bước ngoặt quan trọng trong giai đoạn hiện tại.

Thế trận bám đuổi trên bảng xếp hạng

Cục diện điểm số đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai đội bóng. Hiện tại, Everton đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau chuỗi trận khởi đầu tương đối chặt chẽ. Ngay phía sau, Hull City đang bám sát ở vị trí thứ 10 với 8 điểm tích lũy được.

Khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm khiến màn so tài trực tiếp tại MKM Stadium mang tính chất phân định rõ rệt. Đội khách Everton cần điểm số để củng cố chỗ đứng trong nhóm nửa trên, trong khi Hull City hoàn toàn có thể vượt mặt đối thủ trực tiếp nếu tận dụng tốt ưu thế địa lợi.

Phong độ khởi sắc của hai câu lạc bộ

Xét về màn trình diễn gần đây, Hull City đang thể hiện sự tiến bộ rõ nét. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ sân MKM Stadium giành được 2 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý, đại diện vùng Yorkshire đang sở hữu sự tự tin lớn nhờ mạch 2 chiến thắng liên tiếp gần đây nhất, phản ánh lối chơi dần đi vào quỹ đạo ổn định.

Bên kia chiến tuyến, Everton lại cho thấy một bộ mặt cực kỳ lỳ lợm và khó bị đánh bại. Đội bóng áo xanh trải qua 5 trận gần nhất với thành tích bất bại, bao gồm 2 trận thắng xen kẽ 3 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp Everton duy trì được sự an toàn và vị thế nhỉnh hơn trên bảng xếp hạng.

Tương quan đối đầu và nhận định cục diện

Lịch sử 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội ghi nhận sự cân bằng nhưng phần nào nghiêng về phía đội khách. Everton giành 2 chiến thắng, hai câu lạc bộ hòa nhau 2 trận, còn Hull City có 1 lần ca khúc khải hoàn. Khoảng cách chênh lệch về thành tích đối đầu là không đáng kể, cho thấy sự giằng co quen thuộc mỗi khi đôi bên đụng độ.

Trận đấu sắp tới hứa hẹn diễn ra với thế trận chặt chẽ và toan tính cao độ. Hull City có điểm tựa khán giả nhà cùng hưng phấn từ hai thắng lợi gần nhất, nhưng Everton với chuỗi trận bất bại kéo dài sẽ là thử thách không hề dễ dàng hóa giải. Khả năng kiểm soát nhịp độ khu trung tuyến và sự tập trung nơi hàng phòng ngự sẽ là chìa khóa định đoạt kết quả của trận cầu này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)