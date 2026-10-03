TRỰC TIẾPTrực tiếp Guiseley AFC vs Bradford (Park Avenue): Hiệp 2 bắt đầu, Guiseley AFC dẫn 1-0

Guiseley AFC1 - 0Bradford (Park Avenue)Hiệp 2 — phút 72'

72'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Guiseley AFC 1 - 0 Bradford (Park Avenue).

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

38'E. Owen mở tỷ số cho Guiseley AFC

Phút 38, E. Owen đã tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng khai thông bế tắc cho Guiseley AFC. Pha lập công quý giá này giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0 trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 3 FA Cup.

0'Trận đấu bắt đầu

Guiseley AFC tiếp đón Bradford (Park Avenue).

Cập nhật lúc 22:28 03/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Guiseley AFC và Bradford (Park Avenue) vào lúc 21h00 ngày 03/10 mang đến nhiều sức hút khi cả hai đội bóng đều đang thể hiện chuỗi trận ấn tượng. Việc duy trì được điểm rơi phong độ ổn định ở thời điểm hiện tại hứa hẹn tạo nên một màn đọ sức chặt chẽ và giằng co trên sân cỏ.

Điểm tựa phong độ của Guiseley AFC

Guiseley AFC bước vào trận đấu này với tâm lý hưng phấn nhờ sự ổn định xuyên suốt các trận đấu gần đây. Trong 3 trận gần nhất, đội bóng đã giành được 2 chiến thắng và có 1 kết quả hòa, thể hiện khả năng kiểm soát thế trận hiệu quả và lối chơi gắn kết.

Sự chắc chắn trong cách vận hành chiến thuật giúp Guiseley AFC tích lũy những kết quả có lợi liên tiếp. Khả năng tận dụng cơ hội và sự kỷ luật ở từng tuyến đang là chìa khóa mở ra các màn trình diễn thuyết phục của đội chủ nhà.

Sự thăng hoa từ Bradford (Park Avenue)

Ở phía đối diện, Bradford (Park Avenue) cũng không hề kém cạnh khi mang tới tinh thần thi đấu rất cao. Đội khách đang sở hữu mạch phong độ ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp trong những lần ra sân vừa qua.

Sự tự tin trở lại rõ nét trong từng bước chạy của các cầu thủ Bradford (Park Avenue). Việc duy trì trọn vẹn mạch thắng ở những trận gần nhất giúp họ có được sự hưng phấn cần thiết để sẵn sàng đương đầu với thử thách khó khăn trên sân đối phương.

Lịch sử đối đầu nghiêng về chủ nhà

Xét về thành tích chạm trán trong quá khứ gần đây, ưu thế đang tạm nghiêng về phía Guiseley AFC. Thống kê qua 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên cho thấy Guiseley AFC bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi Bradford (Park Avenue) chưa một lần ca khúc khải hoàn.

Dù có điểm tựa vững chắc từ thành tích đối đầu, Guiseley AFC chắc chắn không thể chủ quan trước một Bradford (Park Avenue) đang trên đà hưng phấn. Trận đấu tới dự kiến sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng, nơi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tính kỷ luật chiến thuật sẽ định đoạt cục diện chung cuộc.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)