GIL Vicente0 - 0MaritimoHiệp 1 — phút 6'

6'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0'Trận đấu bắt đầu

GIL Vicente tiếp đón Maritimo.

Cập nhật lúc 21:36 19/09/2026

Cuộc đối đầu giữa GIL Vicente và Maritimo diễn ra vào lúc 21:30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Estadio Cidade de Barcelos trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đang so kè từng điểm số trên bảng xếp hạng. Dù có cùng điểm số, GIL Vicente vẫn bước vào trận đấu với sự tự tin đáng kể nhờ sự vượt trội hoàn toàn về thành tích đối đầu trong các lần chạm trán gần đây.

Ưu thế đối đầu áp đảo thuộc về GIL Vicente

Lịch sử chạm trán gần đây đang hoàn toàn nghiêng về phía GIL Vicente. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, GIL Vicente thể hiện sự áp đảo tuyệt đối khi giành được tới 4 chiến thắng và có 1 trận hòa, trong khi Maritimo không có bất kỳ chiến thắng nào. Sự vượt trội này mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho đội chủ nhà trước giờ bóng lăn.

Việc liên tục bất bại trong 5 cuộc đọ sức gần đây giúp GIL Vicente định hình được sự tự tin rõ rệt mỗi khi đối đầu đối thủ này. Đây được xem là điểm tựa vững chắc nhất để họ hướng đến kết quả tích cực trong 90 phút sắp tới.

Tương quan phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng

Xét về vị trí hiện tại, khoảng cách giữa hai đội là rất mong manh. GIL Vicente đang xếp ở vị trí thứ 9 với 7 điểm. Trong khi đó, Maritimo bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 10 và cũng đang sở hữu 7 điểm. Sự tương đồng về điểm số phản ánh cục diện cân bằng ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, phong độ gần đây giữa hai đội lại cho thấy những nét tương phản rõ nét. Trong 5 trận đấu gần nhất, GIL Vicente đã giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang duy trì được sự ổn định nhất định trong lối chơi.

Ở chiều ngược lại, Maritimo đang trải qua chuỗi phong độ kém khả quan hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc đánh mất điểm số ở 4 trong 5 lần ra sân gần đây phản ánh những khó khăn mà Maritimo đang phải đối mặt khi hành quân xa nhà.

Điểm tựa sân nhà và cục diện then chốt

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Estadio Cidade de Barcelos, GIL Vicente có thêm sự hậu thuẫn từ khán giả nhà bên cạnh yếu tố lịch sử đối đầu. Đây là điều kiện lý tưởng để đội bóng áo đỏ duy trì thế trận chủ động và gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Về phía Maritimo, việc vừa có phong độ không tốt vừa phải chịu áp lực từ chuỗi trận không thắng trước đối thủ đòi hỏi họ phải có cách tiếp cận trận đấu thật chặt chẽ và thận trọng. Nhìn chung, với sự cân bằng về điểm số nhưng vượt trội về phong độ lẫn lịch sử đối đầu, GIL Vicente nắm giữ nhiều lợi thế hơn để làm chủ cục diện trận đấu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)