TRỰC TIẾPTrực tiếp Gibraltar vs Sao Tome and Principe: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Gibraltar0 - 0Sao Tome and PrincipeHiệp 2 — phút 90'

90'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

83'Gibraltar kiểm soát bóng nhưng bế tắc

Bước sang phút 83, Gibraltar tiếp tục áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng lên tới 61% - 39%, nhưng vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương khi tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0. Trận đấu diễn ra khá vụn về cuối bởi các pha va chạm, thể hiện qua số lần phạm lỗi 10 - 17 cùng việc Sao Tome and Principe đã có tới 4 lần rơi vào bẫy việt vị (việt vị 0 - 4).

81'Sao Tome and Principe làm mới đội hình ở phút 81

Phút 81, Sao Tome and Principe có sự thay đổi nhân sự khi P. L. Goncalves Mateus được tung vào sân để thế chỗ cho Y. Bonfim. Khi tỷ số vẫn đang là 0-0, đội khách kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới để tìm kiếm bàn mở tỷ số trong những phút cuối.

73'Gibraltar điều chỉnh nhân sự ở phút 73

Phút 73, đội tuyển Gibraltar quyết định thay đổi lực lượng khi rút P. McClafferty ra nghỉ để trao cơ hội cho J. Garro. Với việc tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Europa Point Stadium, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra khác biệt trong những phút cuối.

71'Trận đấu gián đoạn vì nhiều pha phạm lỗi

Bước sang phút 71, trận đấu giữa Gibraltar và Sao Tome and Principe vẫn giằng co với tỷ số 0-0 khi quyền kiểm soát bóng chia khá đều với 52% - 48%. Thế trận liên tục bị xé vụn bởi các pha tranh chấp quyết liệt, thể hiện qua chỉ số phạm lỗi 8 - 17, trong khi đội khách cũng nhiều lần bị chặn đứng với 0 - 4 lần việt vị.

61'Gibraltar điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 61, đội tuyển Gibraltar quyết định làm mới đội hình khi rút H. Stevens ra nghỉ để nhường chỗ cho G. Torrilla. Trong thế trận giằng co và tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Europa Point Stadium, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra đột biến trong khâu tấn công.

61'Gibraltar làm mới hàng công tìm bàn thắng

Phút 61, Gibraltar tiến hành điều chỉnh nhân sự khi D. Borge được tung vào sân thay thế cho J. Bartolo. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm phá vỡ thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

61'Gibraltar tăng cường hàng công tìm bàn thắng

Phút 61, ban huấn luyện Gibraltar quyết định làm mới hàng công khi tung T. De Barr vào sân để thế chỗ cho J. Gomez. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm phá vỡ thế bế tắc trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

61'Gibraltar điều chỉnh nhân sự ở phút 61

Phút 61, Gibraltar có sự thay đổi người đầu tiên khi E. De Haro được tung vào sân để thế chỗ cho E. Jolley. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, đội chủ nhà hy vọng sự tươi mới nơi đội hình sẽ giúp họ tạo ra bước ngoặt trước Sao Tome and Principe.

59'Thế trận giằng co và liên tục bị xé vụn

Gần một giờ thi đấu trôi qua, hai đội vẫn cầm chân nhau với tỷ số 0-0 trong thế trận khá cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng là 48% - 52%. Dù tạo ra đôi chút nhỉnh hơn với phạt góc 2 - 3, các đợt lên bóng của Sao Tome and Principe thường xuyên bị bẻ gãy bởi lỗi việt vị 0 - 4 cùng số lần phạm lỗi lên tới 5 - 14 khiến nhịp độ trận đấu liên tục gián đoạn.

49'G. Carvalho nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

Phút 49, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo G. Carvalho bên phía Sao Tome and Principe sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Europa Point Stadium tiếp tục diễn ra giằng co với tỷ số 0-0 khi hai đội chơi quyết liệt ngay sau giờ nghỉ.

47'Gibraltar nắm quyền kiểm soát bóng

Bước sang đầu hiệp hai, Gibraltar tiếp tục chiếm thế chủ động trên sân với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 64% - 36% trước Sao Tome and Principe. Ở chiều ngược lại, đội khách chơi áp sát quyết liệt nhằm hạn chế sức ép, dẫn đến số lần phạm lỗi chênh lệch 5 - 10, trong khi tỷ số vẫn dậm chân tại chỗ 0-0.

46'Gibraltar điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Gibraltar quyết định làm mới đội hình khi tung L. Jessop vào sân thế chỗ cho J. Scanlon. Đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tạo ra nét khởi sắc mới trong lối chơi sau 45 phút thi đấu đầu tiên khép lại.

46'Gibraltar điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Gibraltar thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi C. Richards được tung vào sân thế chỗ của L. Mason. Đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới cho thế trận sau hiệp một giằng co.

46'Gibraltar điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Gibraltar quyết định làm mới đội hình khi J. Hankins được tung vào sân để thế chỗ cho B. Banda. Đội chủ nhà cho thấy nỗ lực tìm kiếm sự đột biến sau 45 phút thi đấu đầu tiên trên sân Europa Point Stadium.

46'Gibraltar điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Gibraltar quyết định làm mới đội hình khi tung A. Pons vào sân thế chỗ cho J. Valarino. Đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tạo ra nét tươi mới trong lối chơi sau 45 phút thi đấu đầu tiên giằng co.

46'Gibraltar điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ giải lao ở phút 46', Gibraltar quyết định có sự thay đổi về mặt nhân sự khi K. Ronan được tung vào sân thay thế cho N. Pozo. Động thái này nhiều khả năng nhằm đảm bảo an toàn cho thế trận của đội chủ nhà, bởi Pozo trước đó đã phải nhận một thẻ vàng ở cuối hiệp một.

46'Gibraltar điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Gibraltar quyết định làm mới đội hình khi D. Bent được tung vào sân để thế chỗ cho B. Lopes. Đội chủ nhà có thể đang tìm kiếm những nét tươi mới trong lối chơi sau 45 phút đầu tiên giằng co trên sân Europa Point Stadium.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45'Thẻ vàng cho N. Pozo cuối hiệp một

Phút 45', trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo N. Pozo bên phía Gibraltar sau một tình huống phạm lỗi. Dù kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 64% - 36%, đội chủ nhà vẫn đang gặp nhiều bế tắc khi tỷ số vẫn là 0-0.

34'Gibraltar kiểm soát bóng vượt trội

Trải qua hơn nửa giờ thi đấu, Gibraltar đang nắm hoàn toàn quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng 64% - 36%. Dù vậy, bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa đến khi thế trận diễn ra khá gián đoạn, trong đó Sao Tome and Principe phải liên tục phạm lỗi để ngăn chặn đối thủ với số pha phạm lỗi là 3 - 8.

23'Thẻ vàng đầu tiên cho P. Lima

Phút 23, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với P. Lima bên phía Sao Tome and Principe sau một pha vào bóng quyết liệt. Cầu thủ này sẽ phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu trên sân Europa Point Stadium.

22'Thế trận giằng co cân bằng

Nửa đầu hiệp một trôi qua với thế trận hết sức giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0 ở phút 22. Quyền kiểm soát bóng được chia đều tuyệt đối với tỷ lệ cầm bóng 50% - 50%, trong khi đôi bên chưa tạo ra quả phạt góc nào (0-0) và điểm nhấn đáng chú ý nhất là số lần phạm lỗi 1-4 nghiêng về phía Sao Tome and Principe.

0'Trận đấu bắt đầu

Gibraltar tiếp đón Sao Tome and Principe.

Cập nhật lúc 00:50 24/09/2026

Vào lúc 23:00 ngày 23/09/2026, sân vận động Europa Point sẽ chứng kiến màn so tài đáng chú ý khi Gibraltar tiếp đón Sao Tome and Principe. Đối với đội chủ nhà, điểm tựa sân bãi cùng bầu không khí quen thuộc luôn đóng vai trò là bệ phóng tinh thần quan trọng trước mỗi lần xuất trận.

Điểm tựa sân nhà Europa Point và phong độ khởi sắc của Gibraltar

Gibraltar bước vào trận đấu này với trạng thái hưng phấn rõ rệt. Nhìn vào phong độ thi đấu thời gian qua, Gibraltar đã thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng trong cả hai trận đấu gần nhất. Hai khúc khải hoàn liên tiếp không chỉ củng cố niềm tin nơi các cầu thủ mà còn mang lại sự gắn kết cần thiết trong lối chơi.

Sân Europa Point từ lâu đã là nơi Gibraltar phát huy tối đa tinh thần thi đấu kiên cường. Việc được chơi bóng dưới sự cổ vũ của khán giả nhà giúp đội bóng tạo dựng được một hệ thống thi đấu kỷ luật, biết cách duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và tận dụng tốt các cơ hội phản công. Chuỗi hai trận toàn thắng gần đây chính là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao độ của tập thể này.

Thử thách bản lĩnh dành cho Sao Tome and Principe

Ở chiều ngược lại, chuyến làm khách đến sân Europa Point chắc chắn mang lại không ít khó khăn cho Sao Tome and Principe. Thi đấu xa nhà trước một đối thủ đang có đà hưng phấn từ hai trận thắng liên tiếp đòi hỏi đội khách phải nhập cuộc với sự thận trọng tối đa.

Sao Tome and Principe sẽ cần thể hiện sự vững vàng nơi hàng phòng ngự nếu muốn đứng vững trước sức ép mà đội chủ nhà có thể tạo ra ngay từ những phút đầu. Khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và hóa giải các đợt lên bóng của đối phương sẽ là yếu tố then chốt quyết định cục diện trên sân.

Nhận định thế trận

Với lợi thế sân nhà Europa Point cùng chuỗi hai trận thắng liên tiếp vừa qua, Gibraltar đang nắm giữ lợi thế tâm lý lớn hơn. Nếu tiếp tục duy trì được sự tập trung và phong độ ổn định đã thể hiện trong hai chiến thắng gần nhất, đội chủ nhà hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát thế trận và hướng tới một kết quả tích cực trước Sao Tome and Principe.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)