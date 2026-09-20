TRỰC TIẾPTrực tiếp Getafe vs Malaga: Malaga cầm bóng áp đảo nhưng bế tắc, chưa có bàn thắng

Getafe0 - 0MalagaHiệp 1 — phút 45'

45'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

39'Eneko Jauregi nhận thẻ vàng vì phạm lỗi liên tục

Phút 39, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Eneko Jauregi bên phía Malaga sau những tình huống phạm lỗi liên tiếp nhằm làm giảm nhịp độ trận đấu. Trận đấu trên sân Coliseum Alfonso Pérez vẫn đang giằng co quyết liệt với tỷ số 0-0, buộc các cầu thủ phải liên tục va chạm để tranh chấp bóng.

37'Malaga cầm bóng áp đảo nhưng bế tắc

Tiến về cuối hiệp một ở phút 37', Malaga vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 38% - 62%, song thế trận tấn công lại không mang lại nhiều đột biến. Dù tổng số cú dứt điểm hai bên đang cân bằng 4 - 4, Getafe mới là đội tạo ra sự nguy hiểm rõ nét hơn với 3 cú sút trúng đích so với 1 của đối thủ, buộc thủ môn đội khách đã phải có tới 3 lần cứu thua.

25'Getafe dứt điểm sắc bén dù cầm bóng ít

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Malaga vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 66% so với 34% của đối thủ, nhưng Getafe mới là bên tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn. Đội chủ nhà đã tung ra 4 - 2 pha dứt điểm (trúng đích 3 - 1), buộc thủ môn đối phương phải có tới 3 lần cứu thua để giữ vững tỷ số 0-0.

21'Thẻ vàng đầu tiên cho Johan Mojica bên phía Getafe

Phút 21, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Johan Mojica sau một pha phạm lỗi nguy hiểm. Trận đấu trên sân Coliseum Alfonso Pérez đang diễn ra với thế trận giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0, buộc các cầu thủ Getafe phải chơi quyết liệt để ngăn chặn đối phương.

13'Malaga cầm bóng áp đảo nhưng Getafe dứt điểm

Sau gần 15 phút đầu, Malaga áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với con số 26% - 74% và kiếm về phạt góc 0 - 2. Tuy nhiên, Getafe mới là bên tạo ra đột biến ở khâu hãm thành khi dẫn dứt điểm 2 - 0 cùng 1 lần trúng đích khiến thủ môn đối phương phải cứu thua.

0'Trận đấu bắt đầu

Getafe tiếp đón Malaga.

Cập nhật lúc 19:46 20/09/2026

Getafe và Malaga bước vào màn so tài lúc 19:00 ngày 20/09/2026 tại sân vận động Coliseum Alfonso Pérez với chung một mục tiêu bức thiết: tìm kiếm một kết quả tích cực sau quãng thời gian thi đấu chưa như ý muốn. Cả hai câu lạc bộ đều đang chật vật ở khu vực cuối bảng xếp hạng và chịu áp lực lớn phải cải thiện màn trình diễn để giải tỏa tâm lý.

Áp lực điểm số đè nặng đôi bên

Sau những vòng đấu đã qua, tình cảnh của hai đội bóng đang ở mức đáng báo động. Getafe hiện đứng ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 5 điểm, trong khi Malaga thậm chí còn khó khăn hơn khi chôn chân ở vị trí thứ 20 với chỉ 3 điểm tích lũy được.

Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, đồng nghĩa với việc kết quả của cuộc chạm trán trực tiếp này sẽ tác động mạnh mẽ đến vị thế của cả hai. Được chơi trên sân nhà Coliseum Alfonso Pérez, Getafe có cơ hội nới rộng cách biệt, trong khi Malaga buộc phải nỗ lực tối đa để không bị tụt lại quá sâu.

Phong độ thiếu ổn định của hai câu lạc bộ

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, phong độ của cả Getafe lẫn Malaga đều bộc lộ nhiều hạn chế cần nhanh chóng khắc phục.

Với Getafe, đội bóng này chỉ giành được 1 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm sáng duy nhất đối với họ là chiến thắng vừa có được ở trận đấu gần nhất, mang lại luồng sinh khí mới sau chuỗi trận trước đó chỉ biết hòa và thất bại.

Bên phía đối diện, tình hình của Malaga có phần ảm đạm hơn rất nhiều. Đại diện làm khách trải qua 5 trận gần nhất mà không một lần ca khúc khải hoàn, khi phải nhận 3 trận hòa và 2 trận thua. Trận hòa ở vòng đấu vừa qua chỉ giúp họ ngắt mạch thất bại nhưng chưa đủ để xua tan cơn khát chiến thắng kéo dài.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Lịch sử chạm trán gần đây đang đem lại đôi chút lợi thế tinh thần cho đội chủ sân Coliseum Alfonso Pérez. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Getafe đã giành được 3 chiến thắng, trong khi Malaga thắng 2 trận và hai đội không có trận hòa nào.

Thống kê đối đầu cho thấy những màn đối đầu giữa Getafe và Malaga thường diễn ra với thế trận quyết liệt, không có sự chia điểm. Sự nhỉnh hơn về thành tích đối đầu cùng lợi thế địa lợi sẽ là điểm tựa để Getafe tự tin nhập cuộc.

Kịch bản chặt chẽ và thận trọng

Trước tính chất căng thẳng của một trận cầu giữa hai đội ở nhóm dưới bảng xếp hạng, sự thận trọng chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu. Cả Getafe và Malaga đều hiểu rằng một sai lầm nhỏ vào lúc này có thể khiến họ phải trả giá đắt.

Getafe nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt thế trận nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà và cú hích từ thắng lợi gần nhất. Ngược lại, Malaga sẽ tập trung gia cố hàng phòng ngự nhằm chấm dứt chuỗi trận không thắng, đồng thời tìm kiếm cơ hội chắt chiu từ những tình huống phản công.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)