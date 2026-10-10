TRỰC TIẾPTrực tiếp Genoa vs Fiorentina: Hiệp 2 bắt đầu, Genoa dẫn 2-0

Genoa2 - 0FiorentinaHiệp 2 — phút 48'

48'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Genoa 2 - 0 Fiorentina.

48'Genoa duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 48, Genoa vẫn đang nắm giữ lợi thế dẫn 2-0 nhờ sự hiệu quả vượt trội trên mặt trận tấn công. Dù Fiorentina nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (55% so với 45%), đội chủ nhà mới là bên tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét hơn với 9-6 lần dứt điểm, trong đó có 4-2 pha đưa bóng trúng đích.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45'Fiorentina điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Fiorentina quyết định làm mới đội hình khi tung Alieu Njie vào sân thay thế cho Christ Inao Oulaï. Đang bị Genoa dẫn trước 2-0, sự thay đổi người này có thể nhằm cải thiện thế trận tấn công cho đội khách.

45'Fiorentina điều chỉnh nhân sự ở phút 45

Phút 45, Fiorentina thực hiện quyền thay người khi Viery được tung vào sân thế chỗ Luca Ranieri. Trong bối cảnh đang bị Genoa dẫn 2-0 và bản thân Ranieri đã phải nhận một thẻ vàng trước đó, sự điều chỉnh này có thể nhằm gia cố lại đội hình trước giờ nghỉ.

36'Genoa áp đảo và giữ vững lợi thế

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Genoa vẫn duy trì thế trận vượt trội cùng lợi thế dẫn 2-0. Đội chủ nhà lấn lướt rõ rệt ở khâu tấn công khi tung ra số pha dứt điểm áp đảo 9-3 (trúng đích 4-1), khiến Fiorentina hoàn toàn bế tắc trong nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

24'Genoa dẫn 2-0 nhờ sự sắc bén

Dù Fiorentina kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 58% so với 42% của đối thủ, Genoa mới là đội tạo ra sự khác biệt nhờ sự hiệu quả trong khâu kết thúc. Đội chủ nhà tung ra 4 - 2 pha dứt điểm (trúng đích 3 - 1) để tạm thời nắm giữ lợi thế dẫn trước 2-0 sau nửa đầu hiệp một.

21'Christ Inao Oulai nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 21, đến lượt Christ Inao Oulaï bên phía Fiorentina phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đang bị dẫn trước 0-2 trên sân Luigi Ferraris, đội khách liên tiếp bộc lộ sự lúng túng và chịu áp lực tâm lý nặng nề.

15'Luca Ranieri nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 15, trung vệ Luca Ranieri bên phía Fiorentina phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Khó khăn càng thêm chồng chất với đội khách khi họ đang bị Genoa dẫn trước 2-0 trên sân Luigi Ferraris.

15'Junior Messias nhân đôi cách biệt cho Genoa

Phút 15, đón đường kiến tạo từ Milutin Osmajić, Junior Messias dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Genoa. Đội chủ sân Luigi Ferraris đang có khởi đầu như mơ khi chọc thủng lưới Fiorentina tới hai lần chỉ sau 15 phút thi đấu.

12'Genoa duy trì lợi thế dẫn bàn

Sớm có bàn dẫn trước 1-0, Genoa chủ động nhường thế trận khi chỉ cầm bóng 43% so với 57% của Fiorentina. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn cho thấy sự sắc bén trong các đợt phản công với tỷ số dứt điểm vượt trội 3-1 (trúng đích 2-1) sau hơn 10 phút đầu trận.

7'Osmajic mở tỷ số sớm cho Genoa

Ngay phút thứ 7, Milutin Osmajić đã đưa Genoa vươn lên dẫn 1-0 sau đường kiến tạo thuận lợi của Mikael Ellertsson. Bàn thắng sớm phản ánh sự chủ động của đội chủ nhà trên sân Luigi Ferraris khi họ sớm dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu.

0'Trận đấu bắt đầu

Genoa tiếp đón Fiorentina.

Cập nhật lúc 21:08 10/10/2026

Genoa bước vào trận đấu tiếp đón Fiorentina lúc 20h00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Luigi Ferraris với áp lực đè nặng bởi bài toán thiếu hụt nhân sự. Tình hình quân số không trọn vẹn đặt ban huấn luyện đội bóng vào tình thế khó khăn trong việc xây dựng phương án tiếp cận trận đấu hợp lý trước một đối thủ khó chịu.

Phong độ và cục diện bảng xếp hạng của hai đội

Đội chủ nhà Genoa đang trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng chật vật. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận hòa và để thua tới 4 trận. Chuỗi kết quả nghèo nàn khiến họ hiện dậm chân ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm tích lũy được.

Bên phía đối diện, Fiorentina cũng không có được sự ổn định cao nhưng vẫn nhỉnh hơn đối thủ đôi chút. Đại diện áo tím sở hữu thành tích thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận ở 5 lần ra sân gần nhất. Hiện tại, Fiorentina đang đứng ở vị trí thứ 17 với 4 điểm trong tay.

Thế đối đầu nghiêng về phía đội khách

Lịch sử chạm trán gần đây đang mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Fiorentina áp đảo với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi Genoa hoàn toàn chưa giành được chiến thắng nào.

Sự kỵ dơ trong lối chơi cùng ưu thế đối đầu trước đây sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho Fiorentina khi hành quân tới Luigi Ferraris. Ngược lại, Genoa buộc phải tìm ra những giải pháp chiến thuật đột phá để khỏa lấp khoảng trống lực lượng nếu muốn phá vỡ chuỗi trận thất vọng trước đại diện vùng Florence.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Với lợi thế sân nhà, Genoa chắc chắn sẽ thi đấu thận trọng, tập trung phòng ngự chặt chẽ nhằm bảo vệ khung thành trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng. Việc thiếu hụt lực lượng khiến đội chủ sân Luigi Ferraris khó có thể dâng cao mạo hiểm chơi đôi công sòng phẳng.

Trong khi đó, Fiorentina nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và gia tăng áp lực lên hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà. Với sự vượt trội về chỉ số đối đầu và điểm số hiện tại, đội khách được đánh giá nắm nhiều lợi thế hơn trong việc định đoạt thế trận ở cuộc đọ sức này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)