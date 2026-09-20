TRỰC TIẾPTrực tiếp Fulham vs Manchester United: Hết hiệp 1, hòa 0-0

Fulham0 - 0Manchester UnitedNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45'Thẻ vàng cho Josh King cuối hiệp một

Phút 45, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với Josh King bên phía Fulham sau một tình huống phạm lỗi. Pha bóng diễn ra ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp trong bối cảnh hai đội vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

38'Manchester United tích cực bắn phá khung thành Fulham

Tiến gần về cuối hiệp một, Manchester United nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 53% và chủ động tấn công khi tung ra số pha dứt điểm vượt trội 13 - 8. Dù vậy, hiệu quả từ các pha kết thúc vẫn là vấn đề khi đội khách chỉ có 2 - 3 cú sút trúng đích so với Fulham, khiến bảng tỷ số vẫn giữ nguyên ở mốc 0-0.

25'Manchester United nhỉnh hơn về số pha hãm thành

Trôi qua nửa đầu hiệp một, thế trận diễn ra khá cân bằng khi tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội là 49% - 51%. Dù vậy, Manchester United đang tỏ ra chủ động hơn ở các pha tiếp cận cầu môn với số lần dứt điểm vượt trội 3 - 6 (trúng đích 0 - 1), trong khi Fulham vẫn kiên trì phòng ngự và chờ đợi thời cơ.

13'Fulham cầm bóng vượt trội đầu trận

Sau gần 15 phút thi đấu, Fulham chủ động áp đặt thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 60% - 40%. Dẫu vậy, Manchester United lại cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công khi dẫn 1 - 2 về số cú dứt điểm (trúng đích 0 - 1) cùng 0 - 1 phạt góc.

0'Trận đấu bắt đầu

Fulham tiếp đón Manchester United.

Cập nhật lúc 23:16 20/09/2026

Manchester United đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào chuyến làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham vào lúc 22:30 ngày 20/09/2026. Đây là thời điểm then chốt để đội bóng áo đỏ tích lũy những điểm số quan trọng nhằm cải thiện tình hình sau giai đoạn khởi đầu chưa thực sự ổn định.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Trải qua những vòng đấu đã qua, Manchester United hiện đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 4 điểm trong tay. Dù thứ hạng hiện tại chưa phản ánh hết tham vọng, mục tiêu áp sát các vị trí dự cúp châu lục vẫn hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu thầy trò đội khách duy trì được sự tập trung cao độ.

Ở chiều ngược lại, Fulham đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn khi dậm chân ở vị trí thứ 20 với vỏn vẹn 1 điểm. Được thi đấu trên sân nhà Craven Cottage là điểm tựa duy nhất để đại diện thành London hy vọng vào một kết quả khả quan nhằm chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm.

Tương quan phong độ và thành tích đối đầu

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, phong độ của Manchester United có phần trồi sụt khi ghi nhận kết quả gồm 1 trận thua, 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 4 lần ra sân gần nhất. Dẫu vậy, sự phản kháng và khả năng chắt chiu điểm số của đội khách vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ.

Trong khi đó, Fulham thể hiện bộ mặt đáng lo ngại với chuỗi 4 trận gần nhất chỉ biết đến hòa và thất bại. Cụ thể, đội chủ sân Craven Cottage đã hòa 1 trận trước khi liên tiếp nhận 3 trận thua. Lối chơi thiếu hiệu quả khiến họ liên tục đánh mất những điểm số quan trọng.

Lịch sử đối đầu trong thời gian qua cũng đang nghiêng rõ rệt về phía Manchester United. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Manchester United áp đảo với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Fulham chưa một lần được tận hưởng niềm vui trọn vẹn với 0 trận thắng.

Kỳ vọng chiến thuật và nhận định

Với ưu thế vượt trội từ thành tích đối đầu cùng chất lượng đội hình, Manchester United nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Khả năng chuyển đổi trạng thái và sự sắc bén trên hàng công sẽ là chìa khóa để đội khách tìm kiếm đường vào khung thành đối phương.

Fulham, với điểm tựa sân nhà, buộc phải ưu tiên gia cố hệ thống phòng ngự để hạn chế sức ép. Tuy nhiên, nếu không khắc phục được sự thiếu tập trung từng khiến họ nhận 3 thất bại liên tiếp, rất khó để đội chủ nhà đứng vững trước quyết tâm giành trọn 3 điểm của Manchester United.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)