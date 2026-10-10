TRỰC TIẾPTrực tiếp FSV Mainz 05 vs Bayer Leverkusen: FSV Mainz 05 rút ngắn cách biệt 1-2

FSV Mainz 051 - 2Bayer LeverkusenHiệp 1 — phút 39'

39'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: FSV Mainz 05 1 - 2 Bayer Leverkusen.

37'Mainz 05 nỗ lực gây sức ép

Tiến về cuối hiệp một, Bayer Leverkusen vẫn nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 59% so với 41% của đội chủ nhà. Dù vậy, Mainz 05 không hề bỏ cuộc khi tích cực hãm thành và vượt trội về số pha dứt điểm (8 - 4) cùng 3 quả phạt góc, quyết tâm tìm bàn gỡ trước giờ nghỉ.

35'Sheraldo Becker nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 35, Sheraldo Becker bên phía FSV Mainz 05 phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra rất nóng bỏng trên sân MEWA Arena khi đội chủ nhà nỗ lực bám đuổi dù đang bị Bayer Leverkusen dẫn trước 1-2.

33'Anthony Caci thắp lại hy vọng cho FSV Mainz 05

Phút 33, Anthony Caci tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho FSV Mainz 05. Bàn thắng này giúp đội chủ sân MEWA Arena lấy lại tinh thần và nhen nhóm hy vọng lội ngược dòng sau khi để Bayer Leverkusen dẫn trước hai bàn từ sớm.

25'Bayer Leverkusen áp đảo hoàn toàn thế trận

Sau 25 phút thi đấu, Bayer Leverkusen hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 77% so với 23% của FSV Mainz 05. Đội khách không chỉ dẫn trước 0-2 mà còn duy trì sức ép lớn khi tung ra số pha dứt điểm vượt trội 2-4 (trúng đích 1-3), buộc đội chủ nhà phải lùi sâu phòng ngự chống đỡ.

20'Thẻ vàng cho Phillip Tietz

Phút 20, tiền đạo Phillip Tietz bên phía FSV Mainz 05 phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang trải qua những phút đầu vô cùng khó khăn khi đã bị Bayer Leverkusen dẫn trước 0-2.

13'Bayer Leverkusen áp đảo toàn diện

Sớm vươn lên dẫn trước 0-2, Bayer Leverkusen tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi kiểm soát bóng tới 74% so với 26% của FSV Mainz 05. Đội khách duy trì áp lực liên tục với tỷ lệ dứt điểm 1-3 (trúng đích 1-2), khiến đội chủ nhà rơi vào thế chống đỡ vất vả ngay từ những phút đầu.

9'Patrik Schick nhân đôi cách biệt cho Bayer Leverkusen

Chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số, Bayer Leverkusen tiếp tục trừng phạt hàng thủ đội chủ nhà ở phút 9 khi Patrik Schick dứt điểm thành bàn từ đường kiến tạo của Aleix García. Khởi đầu bùng nổ giúp các vị khách sớm vươn lên dẫn trước 0-2 ngay tại MEWA Arena.

5'Robert Andrich sớm mở tỷ số cho Bayer Leverkusen

Ngay ở phút 5, Robert Andrich đã đưa Bayer Leverkusen vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân MEWA Arena. Bàn thắng chớp nhoáng giúp đội khách cụ thể hóa thế trận kiểm soát bóng áp đảo ngay từ những phút đầu trận.

0'Trận đấu bắt đầu

FSV Mainz 05 tiếp đón Bayer Leverkusen.

Cập nhật lúc 21:08 10/10/2026

Cuộc chạm trán giữa FSV Mainz 05 và Bayer Leverkusen diễn ra lúc 20h30 ngày 10/10 trên sân vận động MEWA Arena chứng kiến màn so tài đầy hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều đang có phong độ cao. Sự tương đồng về mặt điểm số trên bảng xếp hạng càng tiếp thêm sức nóng cho màn so tài này.

Sự cân bằng về điểm số và phong độ thi đấu

Bước vào trận đấu tới, cả FSV Mainz 05 và Bayer Leverkusen đều duy trì được sự ổn định đáng khen ngợi. Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, cả hai bên đều cho thấy sự bền bỉ trong lối chơi và khả năng tích lũy điểm số hiệu quả.

Với đội chủ nhà FSV Mainz 05, trong 4 lần ra sân gần nhất, họ giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 1 thất bại. Lối chơi kỷ luật và khả năng tận dụng thời cơ giúp đội bóng duy trì được nhịp thi đấu ổn định qua từng vòng đấu.

Ở bên kia chiến tuyến, Bayer Leverkusen cũng sở hữu thông số phong độ hoàn toàn tương đồng. Trong 4 trận gần đây, đội bóng này bỏ túi 2 trận thắng, 1 kết quả hòa và để thua 1 trận. Sự ổn định này giúp Leverkusen giữ vững tâm lý vững vàng trước chuyến làm khách sắp tới.

Cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng

Tính đến thời điểm hiện tại, vị trí của hai câu lạc bộ phản ánh rõ nét sự so kè sát sao. Bayer Leverkusen hiện đứng ở vị trí thứ 6 với 7 điểm trong tay. Ngay phía sau, FSV Mainz 05 xếp thứ 7 và cũng đang sở hữu trọn vẹn 7 điểm.

Khoảng cách về điểm số hoàn toàn bằng không khiến cuộc so tài trực tiếp tại MEWA Arena trở thành cơ hội để đôi bên định hình lại vị trí. Sự bám đuổi quyết liệt này buộc cả hai đội phải thi đấu tập trung và hạn chế tối đa những sai lầm cá nhân.

Cán cân lịch sử nghiêng về Bayer Leverkusen

Dù cả hai đang thể hiện phong độ cao ở thời điểm hiện tại, yếu tố lịch sử lại mang tới lợi thế tâm lý đáng kể cho đội khách. Xét trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Bayer Leverkusen là bên áp đảo khi giành 3 chiến thắng và để hòa 2 trận. Ngược lại, FSV Mainz 05 chưa có được thắng lợi nào trước đối thủ trong chuỗi trận này.

Thống kê đối đầu áp đảo giúp các cầu thủ Bayer Leverkusen tự tin hơn khi hành quân xa nhà. Tuy nhiên, FSV Mainz 05 với điểm tựa MEWA Arena cùng sự thăng hoa gần đây chắc chắn sẽ nỗ lực phá vỡ chuỗi trận bất lợi trước đối thủ.

Nhận định chung trước giờ bóng lăn

Trận đấu giữa hai câu lạc bộ có sự tương đồng lớn về phong độ và điểm số hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ và giằng co. FSV Mainz 05 có lợi thế sân bãi cùng sự hưng phấn, nhưng Bayer Leverkusen lại nắm giữ sự tự tin từ quá khứ đối đầu vượt trội.

Đội bóng nào duy trì được sự tập trung cao độ trong các thời điểm quyết định và tận dụng triệt để cơ hội tạo ra sẽ có nhiều khả năng chiếm lĩnh thế trận tại MEWA Arena.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)