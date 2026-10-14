TRỰC TIẾPTrực tiếp Feyenoord vs Como: Feyenoord gỡ hòa 1-1

Feyenoord1 - 1ComoHiệp 1 — phút 45'

45'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Feyenoord 1 - 1 Como.

37'Thế trận giằng co trước giờ nghỉ

Tiến về những phút cuối hiệp một, cục diện trên sân diễn ra khá cân bằng khi Feyenoord nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 52% - 48%. Dù đội chủ nhà tích cực bắn phá hơn với tổng số pha dứt điểm là 4 - 2, Como lại cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống phản công khi sở hữu số lần dứt điểm trúng đích tốt hơn (1 - 2).

25'Thế trận giằng co sau nửa đầu hiệp một

Trôi qua phút 25, trận đấu diễn ra khá cân bằng khi Feyenoord nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 52% - 48%. Đội chủ nhà tích cực hãm thành hơn với số pha dứt điểm là 3 - 1, nhưng sự hiệu quả của đôi bên tương đương nhau khi cùng có 1 - 1 cú sút trúng đích và đang chia điểm với tỷ số 1-1.

23'Como có sự thay đổi người sớm

Phút 23, ban huấn luyện Como quyết định rút Assane Diao Diaoune ra nghỉ để nhường chỗ cho Jesús Rodríguez. Nước đi điều chỉnh nhân sự từ khá sớm diễn ra ngay sau khi Feyenoord tìm được bàn gỡ hòa 1-1, hứa hẹn mang tới làn gió mới cho hàng công đội khách.

20'Gjivai Zechiel nhanh chóng gỡ hòa cho Feyenoord

Chỉ hai phút sau khi bị dẫn trước, Feyenoord đã tìm được bàn gỡ ở phút 20 nhờ công của Gjivai Zechiel, đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Pha lập công chớp nhoáng này giúp đại diện Hà Lan lập tức giải tỏa áp lực ngay trên sân nhà Stadion Feijenoord.

18'Assane Diao Diaoune mở tỷ số cho Como

Phút 18, Assane Diao Diaoune tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng khai thông bế tắc cho Como, đưa đại diện nước Ý vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Feyenoord. Pha lập công quý giá giúp đội khách nắm lợi thế lớn từ cú dứt điểm trúng đích duy nhất tính đến thời điểm này của trận đấu.

13'Feyenoord nhỉnh hơn về số pha hãm thành

Sau gần 15 phút bóng lăn, Como đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 53% so với 47% của Feyenoord, nhưng đội bóng Hà Lan mới là bên tạo ra nhiều sức ép hơn về phía khung thành đối phương. Feyenoord đã có 2 - 0 lần dứt điểm và 1 - 0 quả phạt góc, dù cả hai đội vẫn chưa có cú sút nào trúng đích và tỷ số vẫn đang là 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Feyenoord tiếp đón Como.

Cập nhật lúc 00:31 15/10/2026

Feyenoord và Como gặp nhau với tâm thế của hai đội đang có phong độ cao. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng 3 trong 5 lần ra sân vừa qua. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 14/10/2026 trên sân Stadion Feijenoord.

Feyenoord: chuỗi thắng làm điểm tựa

Feyenoord đang có phong độ rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, 3 trận mới nhất đều kết thúc với chiến thắng. Điều đó cho thấy chủ nhà đang chơi với sự tự tin và nhịp độ ổn định trước khi tiếp khách.

Lợi thế sân nhà cũng là yếu tố đáng cân nhắc. Với đà thắng hiện tại, Feyenoord có nhiều lý do để chủ động kiểm soát nhịp trận đấu trước đối thủ.

Como: giàu thành tích nhưng hơi chững lại

Como cũng đến Hà Lan với phong độ đáng nể. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hai trận mới nhất của họ là một trận hòa và một trận thua, sau chuỗi 3 trận thắng trước đó.

Như vậy, Como vẫn là đội bóng có hiệu suất tốt, dù đà thắng đã bị ngắt quãng. Đây sẽ là cơ hội để đội khách chứng tỏ khả năng lấy lại nhịp độ ngay trên sân đối phương.

Bảng xếp hạng chưa phản ánh hết phong độ

Trên bảng xếp hạng, Como đứng thứ 6 với 3 điểm. Feyenoord đứng thứ 33 và chưa có điểm nào. Khoảng cách thứ hạng này tương phản với chuỗi kết quả gần đây của chủ nhà. Với Feyenoord, trận đấu này vì thế là dịp để đưa phong độ tốt vào bảng điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng muốn giữ nhịp thắng. Feyenoord có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần đây và lợi thế sân nhà. Como có thứ hạng cao hơn và thành tích 3 thắng trong 5 trận.

Điều này cho thấy trận đấu khó có chỗ cho sự dè dặt. Đội nào duy trì được sự ổn định tốt hơn trong những phút đầu sẽ có nhiều cơ hội định đoạt thế trận.

Nhận định

Nhìn chung, cả hai đội đều bước vào trận đấu với phong độ cao và đủ sức tạo nên một cuộc so tài hấp dẫn. Feyenoord mang theo đà thắng và lợi thế sân nhà, còn Como có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Một trận đấu cân bằng, nhiều cạnh tranh là kịch bản được kỳ vọng tại Stadion Feijenoord.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)