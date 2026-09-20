TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Schalke 04 vs SV Elversberg: Hết hiệp 1, hòa 0-0

FC Schalke 040 - 0SV ElversbergNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37'Thế trận giằng co thiếu điểm nhấn

Tiến về cuối hiệp một ở phút 37, trận đấu vẫn chưa có bàn mở tỷ số khi hai bên thi đấu khá chặt chẽ. Dù SV Elversberg nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 44% - 56%, các cơ hội thực sự nguy hiểm vẫn chưa xuất hiện với tổng số cú dứt điểm dừng ở mức 3 - 2 và trúng đích 0 - 0.

36'Noah Darvich nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 36, tiền vệ Noah Darvich bên phía SV Elversberg phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ hai của đội khách trong hiệp một, trong bối cảnh thế trận trên sân VELTINS-Arena vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

26'Felix Keidel nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 26, tiền vệ Felix Keidel bên phía SV Elversberg đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân VELTINS-Arena vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0 khi cả hai đội đều chưa tạo ra được cơ hội thực sự rõ nét.

25'Thế trận giằng co chặt chẽ

Trải qua nửa đầu hiệp một, trận đấu vẫn diễn ra trong thế giằng co khi SV Elversberg nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 46% - 54%. Dù vậy, những cơ hội thực sự vẫn chưa xuất hiện bởi đôi bên mới chỉ tung ra tổng cộng 1 - 2 cú dứt điểm và chưa lần nào đưa bóng trúng đích (0 - 0).

13'Schalke nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút bóng lăn, FC Schalke 04 đang là bên chủ động hơn khi nắm 57% - 43% thời lượng cầm bóng và tạo ra 2 - 1 quả phạt góc. Dù vậy, thế trận diễn ra khá giằng co và khan hiếm cơ hội rõ rệt khi chủ nhà mới có 1 - 0 lần dứt điểm, còn SV Elversberg vẫn chưa thể tung ra pha hãm thành nào.

0'Trận đấu bắt đầu

FC Schalke 04 tiếp đón SV Elversberg.

Cập nhật lúc 23:16 20/09/2026

FC Schalke 04 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu tích lũy điểm số tối đa khi tiếp đón SV Elversberg trên sân vận động VELTINS-Arena vào lúc 22:30 ngày 20/09/2026. Với khoảng cách điểm số sít sao hiện tại, cuộc chạm trán trực tiếp này trở thành điểm nóng đáng chú ý trong việc định hình vị thế ở nhóm trên.

Bối cảnh bảng xếp hạng và áp lực bám đuổi

Trước khi bước vào màn so tài, SV Elversberg đang tạm thời nắm giữ lợi thế nhất định khi đứng ở vị trí thứ 8 với 6 điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà FC Schalke 04 đang bám đuổi ở vị trí thứ 11 với 4 điểm tích lũy được.

Cách biệt giữa hai đội bóng chỉ là 2 điểm mong manh. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả trận đấu có thể tạo ra những biến chuyển trực tiếp về mặt điểm số, mở ra cơ hội để FC Schalke 04 bứt lên nhằm hiện thực hóa tham vọng áp sát nhóm đầu, đồng thời đặt ra thử thách lớn cho SV Elversberg trong việc giữ vững vị trí thứ 8.

Phong độ đối nghịch trước giờ thi đấu

Đánh giá qua 3 trận đấu gần đây, hai câu lạc bộ đang thể hiện xu hướng phong độ hoàn toàn trái ngược. SV Elversberg sở hữu nhịp thi đấu tích cực khi giành liên tiếp 2 chiến thắng gần nhất sau một thất bại trước đó, cho thấy sự ổn định và tinh thần hưng phấn của đội khách.

Ở chiều ngược lại, FC Schalke 04 lại đang trải qua chuỗi trận có phần chững lại với 1 trận thua, 1 trận hòa và 1 trận thắng theo thứ tự từ gần nhất đến xa hơn. Việc chỉ có được 1 điểm ở hai lần ra sân vừa qua đang đặt ra bài toán cho ban huấn luyện đội bóng trong việc xốc lại tinh thần thi đấu khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại VELTINS-Arena.

Lợi thế từ tiếng nói đối đầu

Dù gặp bất lợi về phong độ gần đây, FC Schalke 04 lại có được sự tự tin lớn nhờ thành tích chạm trán vượt trội trong quá khứ. Cụ thể, trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, FC Schalke 04 đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để cho SV Elversberg thắng 1 trận.

Sự áp đảo về kết quả đối đầu sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đại diện chủ sân VELTINS-Arena. Với mục tiêu rõ ràng nhằm tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục, FC Schalke 04 hứa hẹn sẽ nhập cuộc chủ động, trong khi SV Elversberg với sự hưng phấn từ hai trận thắng liên tiếp cũng sẵn sàng tạo ra thế trận chặt chẽ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)