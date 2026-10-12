TRỰC TIẾPTrực tiếp Famalicao vs Alverca: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

Famalicao1 - 1AlvercaHiệp 2 — phút 53'

53'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Famalicao 1 - 1 Alverca.

49'Famalicao áp đảo kiểm soát bóng đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Famalicao đang nắm thế chủ động với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 69% - 31% cùng ưu thế phạt góc 6 - 2. Dẫu vậy, Alverca vẫn đáp trả đầy khó chịu khi hai bên đang hòa 1-1 và duy trì thế cân bằng về số pha dứt điểm (6 - 6).

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+2'Thẻ vàng cho Diogo Spencer cuối hiệp một

Ở phút 45+2', Diogo Spencer bên phía Alverca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với thế trận nóng bỏng khi hai đội cầm chân nhau với tỷ số 1-1.

39'Víctor Rofino Gordo gỡ hòa 1-1 cho Famalicao

Phút 39, trung vệ Víctor Rofino Gordo tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Famalicao. Sau khi để đối thủ dẫn trước từ sớm, nỗ lực kiểm soát bóng vượt trội của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng trước khi hiệp một khép lại.

37'Famalicao bế tắc dù cầm bóng áp đảo

Tiến về cuối hiệp một, Famalicao kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng 65% - 35% nhưng hoàn toàn bế tắc trong khâu tìm đường vào khung thành đối phương. Đội chủ nhà vẫn chưa có pha dứt điểm trúng đích nào (0 - 2), trong khi Alverca chủ động chơi phòng ngự rát với số lỗi phạm phải lên tới 2 - 8 để bảo toàn lợi thế dẫn 0-1.

37'Mathias De Amorim nhận thẻ vàng thứ ba của Famalicao

Phút 37, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Mathias De Amorim sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, Famalicao đang phải nhận tới 3 thẻ phạt từ đầu trận khi thế trận diễn ra đầy căng thẳng.

34'Francisco Chissumba nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 34, Francisco Chissumba bên phía Alverca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 0-1 ngay trên sân khách, Alverca bắt đầu phải thi đấu thận trọng hơn trước sức ép từ phía Famalicao.

25'Famalicao miệt mài kiểm soát bóng tìm bàn gỡ

Sau 25 phút thi đấu, Famalicao áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với con số 75% - 25%, nhưng vẫn đang để Alverca dẫn trước 0-1. Đội chủ nhà miệt mài tấn công và kiếm được tỷ số phạt góc 2 - 1, dù vậy số pha dứt điểm của hai bên vẫn cân bằng 2 - 2 khi Alverca phòng ngự rình rập đầy khó chịu.

20'Famalicao thay người sớm sau khi nhận bàn thua

Phút 20, Famalicao quyết định có sự điều chỉnh nhân sự khi rút Matheus Mattara Colombo ra nghỉ và đưa Leonardo Realpe vào sân. Đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm phương án mới nhằm ổn định lại thế trận trong bối cảnh đang bị Alverca dẫn trước 0-1.

14'Francisco Chiquinho mở tỷ số cho Alverca

Phút 14, Francisco Chiquinho tận dụng triệt để cơ hội để đưa Alverca vượt lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Famalicao. Bàn thắng mở tỷ số sớm mang lại lợi thế tâm lý cực lớn cho đội khách, nhất là khi đội chủ nhà liên tục phải nhận thẻ phạt ở những phút trước đó.

13'Famalicao kiểm soát bóng vượt trội

Sau gần 15 phút thi đấu, Famalicao chủ động áp đặt thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 61% - 39% và đã có 2 - 1 phạt góc. Dẫu vậy, nhịp độ trận đấu vẫn diễn ra tương đối thận trọng khi tổng số pha dứt điểm mới dừng ở mức 0 - 1 và hai bên chưa có lần nào đưa bóng trúng đích.

13'Víctor Rofino Gordo nhận thẻ vàng thứ hai của Famalicao

Phút 13, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Víctor Rofino Gordo sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai của Famalicao chỉ trong ít phút đầu trận, đẩy đội chủ nhà vào thế khó khi đang bị dẫn 0-1.

11'Thẻ vàng sớm cho Pedro Bondo Francisco

Phút 11, hậu vệ Pedro Bondo Francisco bên phía Famalicao phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm. Tấm thẻ phạt đến khá sớm trong bối cảnh hai đội đang hòa nhau 0-0 trên sân Estadio Municipal 22 de Junho.

0'Trận đấu bắt đầu

Famalicao tiếp đón Alverca.

Cập nhật lúc 03:29 13/10/2026

Famalicao chưa tận dụng được lợi thế sân nhà, và trận tiếp Alverca trên sân Estadio Municipal 22 de Junho là cơ hội để họ thay đổi điều đó. Đội chủ nhà đang đứng thứ 13 với 7 điểm, kém đối thủ một điểm và ba bậc trên bảng xếp hạng. Trận đấu bắt đầu lúc 02:15 ngày 13/10/2026.

Famalicao: nhiều trận hòa, ít chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, Famalicao thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Chiến thắng của họ đến ở trận mới nhất, nhưng trước đó họ có chuỗi ba trận hòa liên tiếp rồi một trận thua.

Con số này cho thấy Famalicao khá khó bị đánh bại, nhưng họ lại thiếu khả năng chuyển thế trận cân bằng thành chiến thắng. Với đội đang ở nhóm giữa bảng, việc bỏ lỡ điểm số quá nhiều khiến khoảng cách với nhóm trên khó thu hẹp. Đó là lý do áp lực đang đè lên chủ nhà.

Alverca: phong độ thất thường nhưng đang có nhỉnh hơn

Alverca cũng có 5 trận gần nhất không ổn định: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là họ vừa có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất, trước khi để thua một trận, hòa một trận rồi lại thua ở trận cũ nhất.

Hiện Alverca xếp thứ 10 với 8 điểm, hơn Famalicao đúng một điểm. Khoảng cách này rất mỏng, nên kết quả trận đấu có thể đổi vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về Famalicao

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Famalicao thắng 2 trận, Alverca thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Lịch sử đối đầu vì thế nghiêng về đội chủ nhà, dù cách biệt không lớn.

Đây có thể là điểm tựa tinh thần cho Famalicao. Nhưng khi phong độ gần đây của họ chưa thuyết phục, lợi thế đối đầu chỉ có ý nghĩa nếu được chuyển hóa thành kết quả trên sân.

Điểm then chốt của trận đấu

Famalicao cần dứt điểm các trận hòa bằng chiến thắng, vì chuỗi hòa nhiều đã khiến họ chậm chân trên bảng xếp hạng. Chơi trên sân nhà, họ buộc phải chủ động hơn thay vì chấp nhận chia điểm.

Ngược lại, Alverca sẽ muốn giữ đà từ hai chiến thắng gần nhất để củng cố vị trí thứ 10. Một trận đấu chặt chẽ, nơi sai lầm nhỏ có thể quyết định kết quả, là kịch bản dễ xảy ra khi hai đội chỉ cách nhau một điểm.

Nhận định

Famalicao có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt hơn, nhưng phong độ chưa đủ thuyết phục. Alverca đang có tinh thần tốt hơn nhờ hai chiến thắng gần nhất và đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Cuộc đối đầu vì thế khó đoán, và sức ép sẽ đặt lên chủ nhà nhiều hơn khách.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)