TRỰC TIẾPTrực tiếp Excelsior vs Groningen: Groningen vượt lên dẫn trước

Excelsior1 - 2GroningenHiệp 1 — phút 42'

42'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Excelsior 1 - 2 Groningen.

39'Groningen duy trì áp lực dẫn bàn

Tiến về cuối hiệp một, Groningen vẫn cho thấy sự chủ động khi chiếm 53% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số quả phạt góc (1 - 5). Dù Excelsior nỗ lực bám đuổi với 6 cú dứt điểm, đội khách vẫn tỏ ra sắc bén hơn hẳn với số pha bắn phá trúng đích 1 - 4 để bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-2.

38'Stijn van Gassel phản lưới, Groningen tái lập thế dẫn bàn

Chỉ hai phút sau khi bị gỡ hòa, Groningen lại vượt lên dẫn trước 1-2 ở phút 38' sau pha lúng túng đá phản lưới nhà của Stijn van Gassel bên phía Excelsior. Bàn thua tai hại này dập tắt ngay sự hưng phấn vừa nhen nhóm của đội chủ nhà và mang lại lợi thế lớn cho các vị khách trước giờ nghỉ giải lao.

36'Irakli Yegoian gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền

Phút 36, Irakli Yegoian bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 1-1 cho Excelsior. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà đưa trận đấu về vạch xuất phát sau khi bị Groningen dẫn trước từ sớm.

26'Groningen duy trì sức ép sau bàn mở tỷ số

Sau gần nửa giờ thi đấu, Groningen vẫn làm chủ thế trận khi dẫn trước 0-1 và tỏ ra sắc bén hơn hẳn trong các pha hãm thành. Dù Excelsior cầm bóng nhỉnh hơn đôi chút với 51% - 49%, đội khách mới là bên liên tục bắn phá khung thành với số pha dứt điểm trúng đích áp đảo 0 - 4 cùng lợi thế phạt góc 0 - 4.

20'Thẻ vàng cho David van der Werff

Phút 20, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo David van der Werff bên phía Groningen sau pha phạm lỗi. Dù đang dẫn 0-1 trên sân khách, Groningen cần duy trì sự tỉnh táo để bảo toàn lợi thế trước sức ép từ Excelsior.

12'Excelsior nỗ lực kiểm soát thế trận

Sau bàn thua sớm, Excelsior chủ động đẩy cao đội hình và nắm quyền kiểm soát bóng áp đảo với 69% - 31%. Đội chủ nhà đã tung ra 4 - 2 pha dứt điểm so với Groningen, song sự hiệu quả vẫn là dấu hỏi lớn khi họ chưa có cú sút nào trúng đích (0 - 2).

7'Marco Rente mở tỷ số sớm cho Groningen

Ngay phút 7, Marco Rente đã lên tiếng đưa Groningen vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Excelsior. Bàn thắng chớp nhoáng giúp đội khách tạo lợi thế lớn từ rất sớm, dù họ kiểm soát bóng ít hơn đối thủ trong những phút đầu trận.

0'Trận đấu bắt đầu

Excelsior tiếp đón Groningen.

Cập nhật lúc 22:26 11/10/2026

Groningen bước vào chuyến làm khách trên sân Van Donge & De Roo Stadion lúc 21h45 ngày 11/10/2026 trong bối cảnh tổn thất nhân sự trước trận. Khó khăn về mặt quân số xuất hiện đúng vào thời điểm đội khách cần một kết quả tích cực để duy trì thế bám đuổi với chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp Excelsior.

Tình thế cân bằng tại khu vực giữa bảng xếp hạng

Cả Excelsior và Groningen đang thể hiện sự tương đồng đáng kinh ngạc về mặt điểm số. Đội chủ nhà Excelsior hiện xếp ở vị trí thứ 7 với 11 điểm. Ngay phía sau, Groningen bám sát ở hạng 8 và cũng sở hữu tròn 11 điểm.

Khoảng cách giữa hai câu lạc bộ chỉ là chỉ số phụ, biến màn đọ sức sắp tới thành cuộc cạnh tranh then chốt nhằm chiếm ưu thế về mặt vị trí. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp một trong hai đội bứt lên, trong khi sự thiếu vắng nhân lực đặt Groningen vào thế bất lợi hơn trước giờ bóng lăn.

Sự tương phản về phong độ thi đấu gần đây

Đội chủ nhà Excelsior đang có tâm lý thi đấu tương đối hưng phấn nhờ thành tích ổn định thời gian qua. Trong 5 trận đấu gần nhất, Excelsior giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Chuỗi kết quả này giúp đoàn quân áo đỏ-đen duy trì sự tự tin khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Ở chiều ngược lại, phong độ của Groningen lại mang dấu hiệu chững lại. Đội khách chỉ có được 1 trận thắng, để hòa 2 trận và phải nhận 2 thất bại trong 5 lần ra sân gần đây. Phong độ thiếu ổn định cộng thêm việc thiếu hụt lựa chọn nhân sự khiến ban huấn luyện Groningen phải tính toán kỹ lưỡng phương án xoay tua.

Lịch sử đối đầu và yếu tố sân bãi

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Groningen vẫn có cơ sở để tự tin khi chiếm đôi chút ưu thế. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Groningen giành được 3 chiến thắng, trong khi Excelsior có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chưa từng chia điểm.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà Van Donge & De Roo Stadion cùng lực lượng đầy đủ hơn đang là điểm tựa vững chắc cho Excelsior. Trước một đối thủ đang xáo trộn đội hình và sa sút phong độ, Excelsior có cơ hội lớn để triển khai thế trận chủ động nhằm tìm kiếm kết quả có lợi.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)