TRỰC TIẾPTrực tiếp Estac Troyes vs Marseille: Marseille cầm bóng áp đảo nhưng bế tắc, chưa có bàn thắng

Estac Troyes0 - 0MarseilleHiệp 1 — phút 45'

45'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

45'Angel Gomes nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ

Phút 45, Angel Gomes bên phía Marseille phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp một nhưng đội khách vẫn đang gặp bế tắc khi tỷ số tạm thời giữ nguyên 0-0.

37'Marseille cầm bóng áp đảo nhưng bế tắc

Trận đấu trôi về phút 37 với thế trận giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0. Dù Marseille áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với con số 28% - 72%, đội khách vẫn chưa thể tung ra bất kỳ pha dứt điểm nào. Ngược lại, Troyes chủ động rình rập và đã có 4 lần hãm thành, khiến tỷ lệ dứt điểm tạm nghiêng về phía chủ nhà với 4 - 0.

25'Marseille giữ bóng áp đảo nhưng Troyes dứt điểm nhiều hơn

Trôi qua phút 25, Marseille kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng lên tới 26% - 74%. Dẫu vậy, chính Estac Troyes mới là đội tích cực bắn phá hơn khi vượt trội ở số pha dứt điểm 4 - 0, dù cả hai đội đều chưa lần nào đưa bóng trúng đích.

22'Lucas Maronnier nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 22, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Lucas Maronnier sau một tình huống phạm lỗi. Trước sức ép kiểm soát bóng vượt trội từ Marseille, hàng thủ của Estac Troyes đang phải làm việc rất vất vả để giữ vững tỷ số 0-0.

13'Marseille áp đảo kiểm soát bóng

Bước sang phút 13, Marseille đang nắm hoàn toàn quyền chủ động trên sân khi vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 23% - 77%. Dẫu vậy, đội khách vẫn chưa tung ra được pha dứt điểm nào, trong khi Estac Troyes lùi sâu phòng ngự và đã có 1 pha kết thúc hướng về phía khung thành đối phương.

0'Trận đấu bắt đầu

Estac Troyes tiếp đón Marseille.

Cập nhật lúc 02:30 12/10/2026

Cả Estac Troyes và Marseille đều đang trải qua giai đoạn đầy cam go khi cùng chôn chân ở khu vực cuối bảng xếp hạng. Cuộc đối đầu trực tiếp vào lúc 01:45 ngày 12/10/2026 trên sân vận động Stade de l'Aube mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nơi từng điểm số đều có giá trị sống còn cho mục tiêu trụ hạng của cả hai câu lạc bộ.

Bối cảnh căng thẳng nơi nhóm cuối bảng

Tình cảnh hiện tại đang đặt cả hai đội bóng vào thế phải chắt chiu từng cơ hội. Đội chủ nhà Estac Troyes hiện đứng ở vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 4 điểm tích lũy được. Trong khi đó, Marseille bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 17 khi mới sở hữu 3 điểm.

Khoảng cách giữa đôi bên chỉ vỏn vẹn 1 điểm, biến màn so tài này thành cuộc chạm trán trực tiếp nhằm tạo ra ưu thế trong cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt. Một kết quả tích cực sẽ giúp một trong hai bên tạm thời giải tỏa áp lực, trong khi thất bại sẽ đẩy đội còn lại lún sâu hơn vào khu vực nguy hiểm.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Xét về phong độ thi đấu, Estac Troyes cho thấy những tín hiệu nhỉnh hơn trong thời gian gần đây. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội chủ sân Stade de l'Aube giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 3 trận. Đáng chú ý, việc có điểm ở 2 trận đấu vừa qua mang lại sự tự tin đáng kể cho các học trò khi trở về tổ ấm của mình.

Ở chiều ngược lại, Marseille đang trải qua giai đoạn đầy bất ổn. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 chiến thắng và phải nhận tới 4 thất bại. Dù vừa tìm lại niềm vui chiến thắng ở trận gần nhất, chuỗi trận ảm đạm trước đó vẫn là bài toán nan giải đối với bản lĩnh thi đấu của đại diện thành phố cảng khi phải hành quân xa nhà.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Dù đang gặp nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay, lịch sử đối đầu lại là điểm tựa vững chắc dành cho Marseille. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ ra sự áp đảo rõ rệt từ phía đội khách. Cụ thể, Marseille đã giành chiến thắng tới 4 trận và chia điểm 1 trận, trong khi Estac Troyes chưa một lần ca khúc khải hoàn.

Sự vượt trội trong quá khứ đem lại lợi thế tâm lý nhất định cho Marseille. Tuy nhiên, với tính chất căng thẳng của một cuộc đối đầu trực tiếp ở nhóm cuối bảng cùng lợi thế sân bãi của Estac Troyes, cục diện trận đấu tại Stade de l'Aube được dự báo sẽ vô cùng giằng co và thận trọng từ cả hai phía.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)