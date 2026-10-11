TRỰC TIẾPTrực tiếp Elche vs Celta Vigo: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Elche0 - 0Celta VigoHiệp 2 — phút 90'

90'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

87'Elche làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 87, Elche thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung Facundo Buonanotte vào sân thế chỗ Thomas Lemar. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0, đội chủ nhà quyết định tăng cường sức sống mới cho mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định.

84'Elche kiểm soát bóng nhưng bế tắc tìm bàn thắng

Bước sang phút 84, Elche vẫn chiếm ưu thế vượt trội về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 65% - 35% và tung ra số pha dứt điểm áp đảo 10 - 6. Tuy vậy, các cơ hội nguy hiểm tạo ra là quá ít ỏi khi chỉ số dứt điểm trúng đích dừng ở mức 1 - 0, khiến trận đấu vẫn giằng co ở tỷ số hòa 0-0.

83'Celta Vigo làm mới tuyến giữa ở phút 83

Phút 83, Celta Vigo tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Aleix Febas ra nghỉ và đưa Hugo Burcio vào sân. Đội khách cần tăng cường sức chiến đấu cho khu trung tuyến nhằm bảo toàn thế trận hoặc tìm kiếm cơ hội phá vỡ tỷ số 0-0 trong những phút cuối.

81'Aleix Febas nhận thẻ vàng ở phút 81

Phút 81, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Aleix Febas bên phía Celta Vigo sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ ba của đội khách trong trận đấu mà họ đang chịu sức ép lớn và bị Elche lấn lướt về tỷ lệ kiểm soát bóng.

72'Elche kiểm soát bóng nhưng bế tắc tìm bàn thắng

Bước sang phút 72, Elche vẫn chiếm ưu thế vượt trội về quyền kiểm soát bóng với tỷ lệ 64% - 36% và tung ra tới 10 - 5 cú dứt điểm. Dù vậy, sức ép của đội chủ nhà chưa thực sự sắc bén khi họ chỉ có 1 - 0 pha dứt điểm trúng đích, khiến tỷ số vẫn giậm chân tại chỗ 0-0.

71'Celta Vigo làm mới hàng công tìm đột biến

Phút 71, Celta Vigo tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Ferran Jutglà ra nghỉ để nhường chỗ cho Williot Swedberg. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 và đội khách lép vế về thế trận, sự xuất hiện của làn gió mới trên hàng công được kỳ vọng sẽ giúp Celta Vigo tạo nên bước ngoặt ở khoảng thời gian còn lại.

71'Celta Vigo làm mới hàng công

Phút 71, Celta Vigo quyết định đưa Couhaib Driouech vào sân thay thế cho Hugo Alvarez Antunez. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 và đội khách chưa có cú dứt điểm trúng đích nào, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại đột biến cho mặt trận tấn công.

71'Celta Vigo làm mới hành lang cánh

Phút 71, Celta Vigo tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Sergio Carreira Vilarino được tung vào sân để thay thế Javi Galán. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

71'Elche làm mới tuyến giữa với Martim Neto

Phút 71, Elche quyết định làm mới hàng tiền vệ khi rút Gonzalo Villar ra nghỉ và tung Martim Neto vào sân. Đội chủ nhà đang kiểm soát bóng vượt trội nhưng vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số khi trận đấu vẫn đang hòa 0-0.

71'Elche làm mới hàng công tìm bàn thắng

Phút 71, Elche quyết định làm mới sức ép trên hàng công khi tung Lucas Cepeda vào sân thay thế cho Fernando Niño Rodríguez. Dù đang áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và dứt điểm vượt trội, đội chủ nhà vẫn cần thêm sự đột biến để khai thông thế bế tắc trước Celta Vigo khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

60'Elche lấn lướt nhưng bế tắc tìm bàn thắng

Bước sang phút 60, Elche vẫn là đội nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 62% - 38% trước Celta Vigo. Dù vậy, sức ép từ 8 - 5 cú dứt điểm của đội chủ nhà vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

60'Celta Vigo làm mới hàng công với Borja Iglesias

Phút 60, Celta Vigo quyết định làm mới phương án tấn công khi tung Borja Iglesias vào sân thay thế Pablo Durán Fernández. Đội khách đang gặp nhiều khó khăn trước Elche khi chưa có nổi pha dứt điểm trúng đích nào và tỷ số vẫn đang là 0-0.

59'Javier Rueda García nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 59, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Javier Rueda García sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai của Celta Vigo ở trận này, khiến đội khách phải thi đấu cẩn trọng hơn trong các pha tranh chấp.

59'Elche làm mới hàng công

Phút 59, Elche quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Abiel Alessio Osorio được tung vào sân để thế chỗ Tete Morente. Đội chủ nhà kỳ vọng sự góp mặt của nhân tố mới sẽ tạo nên đột biến cho các đợt lên bóng.

48'Elche kiểm soát bóng vượt trội sau giờ nghỉ

Bước sang phút 48, Elche tiếp tục nắm giữ thế chủ động khi vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 67% - 33% trước Celta Vigo. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với 6 - 5 (trúng đích 1 - 0), dẫu vậy bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa đến khi đôi bên vẫn đang hòa 0-0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37'Yoel Lago nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 37, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Yoel Lago bên phía Celta Vigo sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách chỉ kiểm soát bóng 34% và phải chịu sức ép từ Elche, tình huống can thiệp thiếu chuẩn xác này khiến hàng thủ của họ gặp thêm bất lợi.

36'Elche kiểm soát bóng vượt trội

Trôi về những phút cuối hiệp một, Elche chiếm thế chủ động với thời lượng cầm bóng áp đảo 65% - 35%. Đội chủ nhà tạo ra 5 - 4 pha dứt điểm so với Celta Vigo, nhưng sự hiệu quả vẫn là dấu hỏi lớn khi họ mới chỉ có 1 - 0 cú sút trúng đích và tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

24'Elche áp đảo hoàn toàn về thế trận

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Elche đang làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 77% - 23%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và tung ra tổng cộng 5 - 0 pha dứt điểm, trong khi Celta Vigo vẫn chưa thể tạo ra bất kỳ cú sút nào về phía khung thành đối phương.

12'Elche chủ động kiểm soát thế trận

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Elche đang là đội nhập cuộc chủ động hơn khi nắm giữ tới 65% - 35% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà cũng tạo ra sức ép tốt hơn với tỷ lệ dứt điểm 2 - 0, trong đó có một pha đưa bóng trúng đích buộc thủ môn Celta Vigo phải trổ tài cứu thua.

0'Trận đấu bắt đầu

Elche tiếp đón Celta Vigo.

Cập nhật lúc 20:48 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Elche và Celta Vigo diễn ra vào lúc 19:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Estadio Manuel Martínez Valero hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý. Trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang nỗ lực tích lũy điểm số, lịch sử chạm trán cho thấy Celta Vigo thường xuyên tạo ra thế trận áp đảo và gây ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.

Ưu thế đối đầu áp đảo thuộc về Celta Vigo

Lịch sử những lần đụng độ trực tiếp mang lại lợi thế tâm lý rõ rệt cho đại diện xứ Galicia. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Celta Vigo áp đảo hoàn toàn khi giành tới 4 chiến thắng, trong khi Elche chỉ có đúng 1 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chưa từng chia điểm ở chuỗi trận này.

Sự vượt trội trong các lần giáp mặt trực tiếp giúp Celta Vigo luôn biết cách khắc chế lối chơi của đối thủ. Dù phải thi đấu trên sân khách, sự tự tin từ quá khứ đối đầu vẫn là điểm tựa vững chắc để họ hướng đến một màn trình diễn tích cực.

Phong độ trồi sụt và bài toán tích lũy điểm số

Bước vào trận đấu này, phong độ của cả hai đội bóng đều chưa thực sự thuyết phục. Elche hiện đang đứng ở vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 5 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ sân Estadio Manuel Martínez Valero chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua tới 3 trận. Đáng lo ngại hơn, họ đang trải qua chuỗi 2 trận thất bại liên tiếp, phản ánh rõ những mắt xích chưa ăn khớp trong lối chơi.

Ở chiều ngược lại, Celta Vigo xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với 7 điểm, nhiều hơn đội chủ nhà 2 điểm. Thành tích trong 5 trận đấu gần đây của họ bao gồm 1 chiến thắng, 3 trận hòa và nhận 1 thất bại. Mặc dù vừa phải nhận một trận thua ở vòng đấu gần nhất, việc sở hữu tới 3 trận hòa trước đó cho thấy Celta Vigo là tập thể khó bị đánh bại hơn so với đối thủ.

Toan tính chiến thuật trên sân Estadio Manuel Martínez Valero

Được chơi trên sân nhà Estadio Manuel Martínez Valero, Elche sẽ nỗ lực tìm kiếm điểm số nhằm cải thiện tình hình sau chuỗi trận ảm đạm. Tuy nhiên, việc hàng phòng ngự để thua 3 trong 5 trận vừa qua khiến họ buộc phải thận trọng, tránh rơi vào bẫy phản công từ phía đội khách.

Trong khi đó, Celta Vigo với xu hướng thi đấu chặt chẽ nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt thế trận từng bước. Nắm giữ ưu thế vượt trội ở những lần đối đầu trước đây cùng vị trí nhỉnh hơn trên bảng xếp hạng, đội khách đang có nhiều cơ sở để thiết lập thế trận có lợi và nối dài chuỗi kết quả khả quan trước Elche.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)