TRỰC TIẾPTrực tiếp Deportivo La Coruna vs Sevilla: Deportivo La Coruna mất người

Deportivo La Coruna0 - 1SevillaHiệp 2 — phút 78'

78'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Deportivo La Coruna 0 - 1 Sevilla.

78'Sevilla bảo toàn lợi thế mong manh

Bước sang phút 78, Deportivo La Coruna nỗ lực cầm bóng nhỉnh hơn với 56% - 44% để tìm đường vào khung thành đối phương, nhưng các pha uy hiếp của họ còn khá hạn chế. Ngược lại, Sevilla duy trì thế trận rình rập đầy khó chịu và vượt trội về độ sắc bén khi sở hữu số pha dứt điểm áp đảo 3 - 9 (trúng đích 3 - 5) nhằm bảo toàn cách biệt 0 - 1.

76'Sevilla làm mới hàng công với Isaac Romero

Phút 76, ban huấn luyện Sevilla quyết định rút Lucas Stassin ra nghỉ để nhường chỗ cho Isaac Romero. Đội khách đang dẫn trước 1-0 và có lợi thế hơn người, sự thay đổi này có thể nhằm gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu.

66'Sevilla duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 66, Deportivo La Coruna dù cầm bóng nhiều hơn với 60% - 40% nhưng hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Ngược lại, Sevilla thi đấu sắc bén hơn hẳn khi áp đảo về số pha dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 1 - 4) và chủ động duy trì thế trận an toàn để bảo toàn tỷ số 0-1.

65'Kike Salas nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 65, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Kike Salas bên phía Sevilla sau một pha phạm lỗi. Dù đang dẫn 0-1 và chơi hơn người trên sân Estadio de Riazor, đội khách vẫn cần giữ sự tỉnh táo để bảo toàn trọn vẹn lợi thế.

61'Deportivo La Coruna điều chỉnh nhân sự sau thẻ đỏ

Phút 61, Deportivo La Coruna tiến hành thay người khi rút Luismi Cruz ra nghỉ để nhường chỗ cho Giacomo Quagliata. Đội chủ nhà buộc phải có những tính toán lại về mặt nhân sự trong thế vừa bị dẫn 0-1 vừa phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Angeliño.

59'Thẻ đỏ trực tiếp cho Angeliño

Phút 59, khó khăn thêm chồng chất với Deportivo La Coruna khi Angeliño bị truất quyền thi đấu với tấm thẻ đỏ trực tiếp sau lỗi phạm quy nghiêm trọng. Đang bị Sevilla dẫn 0-1 ngay tại Estadio de Riazor, việc phải chơi thiếu người khiến hy vọng lật ngược thế cờ của đội chủ nhà trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

58'VAR can thiệp, Angeliño nhận án phạt nặng hơn

Phút 58, công nghệ VAR đã can thiệp và trọng tài đưa ra quyết định nâng mức phạt thẻ đối với Angeliño bên phía Deportivo La Coruna. Diễn biến bất lợi này khiến tình thế của đội chủ nhà thêm phần khó khăn sau khi vừa bị Sevilla dẫn trước 0-1.

57'Deportivo La Coruna làm mới tuyến giữa

Phút 57, ban huấn luyện Deportivo La Coruna quyết định đưa Mario Soriano vào sân thay thế cho Riki Rodríguez. Đội chủ nhà đang tìm kiếm những phương án tấn công mới nhằm xoay chuyển thế trận sau khi để đối thủ vươn lên dẫn trước 0-1.

57'Deportivo La Coruna làm mới hàng công

Phút 57, Deportivo La Coruna quyết định đưa ra sự thay đổi nhân sự khi Jonathan Asp Jensen được tung vào sân thế chỗ Yeremay Hernández. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến để lật ngược tình thế sau khi bị Sevilla dẫn trước 0-1.

52'Deportivo giữ bóng nhiều nhưng Sevilla dứt điểm sắc hơn

Bước sang phút 52, Deportivo La Coruna nắm ưu thế kiểm soát với thời lượng cầm bóng 59% - 41%, song đội chủ nhà lại khá bế tắc trong khâu tấn công. Ngược lại, Sevilla tỏ ra nguy hiểm hơn ở các pha lên bóng khi áp đảo về chỉ số dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 2), khiến tỷ số vẫn giằng co ở mức 0-0.

52'Miguel Sierra mở tỷ số cho Sevilla

Phút 52, Miguel Sierra tỏa sáng đưa Sevilla vượt lên dẫn trước 0-1 ngay tại Estadio de Riazor. Dù Deportivo La Coruna kiểm soát bóng nhiều hơn, đội khách mới là những người tận dụng cơ hội sắc bén hơn để khai thông bế tắc.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45'Deportivo La Coruna điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Deportivo La Coruna có sự thay đổi người khi Adama Traoré được tung vào sân để thế chỗ cho Bil Nsongo. Đội chủ nhà trên sân Estadio de Riazor chủ động làm mới đội hình ngay trước giờ nghỉ giữa hai hiệp nhằm tìm kiếm sự đột biến.

39'Sevilla chiếm ưu thế kiểm soát bóng

Tiến về những phút cuối hiệp một, Sevilla đang là đội làm chủ hoàn toàn thế trận khi kiểm soát bóng tới 38% - 62%. Đội khách đã tung ra số cú dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 2), trong khi Deportivo La Coruna vẫn chưa thể tạo ra pha bắn phá nào và buộc thủ môn phải có 2 - 0 lần cứu thua để giữ vững tỷ số 0-0.

25'Sevilla tạo sức ép dù cầm bóng ít hơn

Trải qua 25 phút thi đấu, Deportivo La Coruna kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 64% - 36% nhưng chưa thể tung ra cú sút nào. Ngược lại, Sevilla tỏ ra sắc bén hơn ở các pha phản công khi dẫn 0 - 3 về số pha dứt điểm (trúng đích 0 - 2), buộc thủ thành đội chủ nhà phải có 2 tình huống cứu thua để giữ vững tỷ số hòa 0-0.

13'Deportivo áp đảo thời lượng kiểm soát bóng

Bước sang phút 13, Deportivo La Coruna đang chủ động kiểm soát nhịp độ trên sân với tỷ lệ cầm bóng vượt trội lên tới 67% - 33%. Dẫu vậy, Sevilla vẫn duy trì cự ly phòng ngự chặt chẽ và vừa kiếm về quả phạt góc 0 - 1, khiến tỷ số trận đấu vẫn giằng co ở mức 0 - 0.

0'Trận đấu bắt đầu

Deportivo La Coruna tiếp đón Sevilla.

Cập nhật lúc 01:36 17/09/2026

Deportivo La Coruna bước vào cuộc đọ sức với Sevilla vào lúc 00:00 ngày 17/09/2026 trong bối cảnh đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với 9 điểm tích lũy sau những vòng đấu đã qua, đội chủ sân Estadio de Riazor hiện đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, chỉ kém chính đối thủ Sevilla vỏn vẹn 1 điểm. Khoảng cách sít sao này biến cuộc chạm trán trực tiếp trở thành tâm điểm chú ý ở nửa trên bảng tổng sắp.

Sự kiên cường của Deportivo La Coruna

Dưới sự cổ vũ từ khán giả nhà, Deportivo La Coruna đang duy trì một phong độ hết sức ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng chưa phải nếm mùi thất bại khi giành được 2 chiến thắng cùng 3 trận hòa. Lối chơi kỷ luật giúp họ tích lũy điểm số đều đặn và tạo ra thế bám đuổi quyết liệt với các đối thủ xếp trên.

Dẫu vậy, việc để chia điểm ở 2 trận đấu gần đây cho thấy hàng công của đội chủ nhà cần thêm sự sắc sảo để tạo ra đột biến trước những đối thủ có tổ chức tốt.

Bản lĩnh vượt trội của Sevilla

Ở chiều ngược lại, Sevilla hành quân tới Estadio de Riazor với sự tự tin rất lớn. Đại diện xứ Andalusia đang nắm giữ vị trí thứ 6 với 10 điểm. Phong độ gần đây của Sevilla cũng rất ấn tượng khi thu về 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận đúng 1 thất bại trong 5 lần ra quân gần nhất, trong đó có chuỗi 2 trận thắng liên tiếp.

Bên cạnh phong độ cao, Sevilla còn áp đảo về thành tích chạm trán trực tiếp. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Sevilla chiếm ưu thế tuyệt đối với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, chưa để Deportivo La Coruna vượt qua lần nào.

Toan tính chiến thuật trên sân Riazor

Bước vào trận đấu then chốt, Deportivo La Coruna nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát huy sự chặt chẽ nơi tuyến dưới nhằm giữ vững mạch bất bại, đồng thời chờ đợi thời cơ từ các pha chuyển trạng thái nhanh để tìm kiếm trọn vẹn điểm số trên sân nhà.

Trong khi đó, Sevilla với lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu vượt trội hứa hẹn sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Sự chênh lệch chỉ 1 điểm trên bảng xếp hạng đòi hỏi cả hai câu lạc bộ phải thi đấu với sự tập trung cao độ, nơi sai số nhỏ nhất cũng có thể định đoạt cục diện cuộc đua.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)