TRỰC TIẾPTrực tiếp Deportivo La Coruna vs Real Betis: Hiệp 2 bắt đầu, Real Betis dẫn 1-0

Deportivo La Coruna0 - 1Real BetisHiệp 2 — phút 73'

73'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Deportivo La Coruna 0 - 1 Real Betis.

73'Deportivo La Coruna nỗ lực gia tăng sức ép

Bước sang phút 73, dù Real Betis vẫn đang dẫn trước 0-1 và kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 38% - 62%, Deportivo La Coruna lại không ngừng dồn đội hình lên tìm bàn gỡ. Đội chủ nhà đã tung ra tới 15 - 10 pha dứt điểm (trúng đích 5 - 4) và áp đảo ở chỉ số phạt góc 7 - 4, liên tục tạo sóng gió nhưng chưa thể đánh bại sự tập trung của hàng thủ đối phương.

65'Diego Valentín Gómez nhận thẻ vàng

Phút 65, Diego Valentín Gómez bên phía Real Betis phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng khi đội khách nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trước sức ép từ Deportivo La Coruna.

65'Deportivo La Coruna tung Luismi Cruz vào sân

Phút 65, Deportivo La Coruna thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Luismi Cruz được tung vào sân thế chỗ cho Riki Rodríguez. Đang bị Real Betis dẫn trước 0-1 ngay trên sân nhà Estadio de Riazor, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

65'Aubameyang vào sân tìm bàn gỡ

Phút 65, Deportivo La Coruna quyết định làm mới hàng công khi tung Pierre-Emerick Aubameyang vào sân thế chỗ Jonathan Asp Jensen. Đội chủ sân Estadio de Riazor đang bị dẫn 0-1 và rất cần kinh nghiệm của tiền đạo kỳ cựu này để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

62'Real Betis rút Antony Matheus dos Santos rời sân

Phút 62, Real Betis tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Facundo Bernal được tung vào sân để thay thế cho Antony Matheus dos Santos. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 và việc bổ sung Bernal có thể nhằm duy trì sự chủ động ở tuyến giữa trước sức ép từ Deportivo La Coruna.

61'Real Betis kiểm soát bóng vượt trội

Bước qua phút 61, Real Betis vẫn đang làm chủ khu trung tuyến với thời lượng cầm bóng lên tới 35% - 65% và bảo toàn lợi thế dẫn 0-1. Dù vậy, Deportivo La Coruna không hề chịu trận khi nỗ lực dứt điểm vượt trội 8 - 6 (trúng đích 4 - 2), buộc thủ thành đội khách phải có 1 - 4 lần cứu thua để giữ sạch lưới.

61'Real Betis tung Isco vào sân

Phút 61, ban huấn luyện Real Betis quyết định làm mới tuyến giữa khi tung Isco vào sân thế chỗ Nelson Deossa. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 và sự xuất hiện của Isco có thể nhằm tăng cường khả năng kiểm soát bóng trong phần còn lại của trận đấu.

49'Real Betis kiểm soát tốt thế trận

Bước sang đầu hiệp hai, Real Betis vẫn là bên nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng vượt trội 66% so với 34% của Deportivo La Coruna. Đội khách không chỉ bảo toàn tỷ số dẫn trước 0-1 mà còn liên tục gây sức ép khi sở hữu 3 quả phạt góc (so với 0 của đối thủ), trong khi chủ nhà gặp nhiều bế tắc và đã 3 lần rơi vào bẫy việt vị.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45+3'VAR can thiệp, Cucho Hernández thoát thẻ đỏ

Phút 45+3, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định hủy việc nâng mức phạt thẻ đối với Cucho Hernández bên phía Real Betis. Quyết định giúp đội khách giữ trọn quân số và bảo toàn lợi thế dẫn 0-1 trước giờ nghỉ giải lao.

43'Cucho Hernández phá vỡ thế cân bằng cho Real Betis

Phút 43, Cucho Hernández tận dụng thành công đường kiến tạo của Nelson Deossa để đưa Real Betis vượt lên dẫn 0-1 ngay trên sân của Deportivo La Coruna. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận áp đảo khi đội khách kiểm soát bóng tới 68% trong hiệp một.

36'Real Betis áp đảo thời lượng kiểm soát bóng

Trận đấu trôi qua hơn nửa hiệp một với ưu thế nghiêng hẳn về đội khách, khi Real Betis cầm bóng tới 66% - 34% so với Deportivo La Coruna. Dù vậy, thế trận giằng co vẫn chưa xuất hiện bước ngoặt khi cả hai đội đều tỏ ra thận trọng, chia nhau tỷ số dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1).

34'Deportivo La Coruna thay người từ sớm

Phút 34, Deportivo La Coruna bất ngờ có sự thay đổi nhân sự khi Diego Villares được tung vào sân để thay thế Marc Casadó. Đội chủ nhà đang phải chịu sức ép lớn khi chỉ kiểm soát bóng 34% trước Real Betis, và điều chỉnh này có thể nhằm làm mới tuyến giữa trong thế trận vẫn đang hòa 0-0.

24'Real Betis áp đảo quyền kiểm soát bóng

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sự lấn lướt rõ rệt của Real Betis khi các vị khách kiểm soát bóng áp đảo với tỷ lệ 74% - 26%. Dù vậy, thế trận tấn công vẫn chưa mang lại nhiều đột biến khi Betis mới có 2 lần dứt điểm (1 trúng đích), trong khi Deportivo La Coruna chủ động chơi phòng ngự chắc chắn để giữ tỷ số 0 - 0.

12'Real Betis áp đảo thời lượng kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Real Betis đang hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng cầm bóng áp đảo 24% - 76% trước Deportivo La Coruna. Dẫu vậy, thế trận kiểm soát chưa mang lại nhiều đột biến khi tổng số cú dứt điểm của hai đội vẫn đang cân bằng 1 - 1, trong đó đội khách có pha kết thúc trúng đích buộc thủ môn đối phương phải thực hiện 1 lần cứu thua để giữ vững tỷ số 0-0.

12'Marc Bartra rời sân sớm vì chấn thương

Ngay từ phút 12, Real Betis đã phải thực hiện sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Marc Bartra không thể tiếp tục thi đấu và nhường chỗ cho Diego Valentín Gómez. Dù đang kiểm soát bóng vượt trội trên sân Estadio de Riazor với tỷ số 0-0, tổn thất nhân sự từ sớm nơi hàng thủ buộc đội khách phải thận trọng hơn trong việc duy trì vị trí top 3 trên bảng xếp hạng.

3'Bright Ede nhận thẻ vàng sớm

Ngay ở phút thứ 3, Bright Ede của Deportivo La Coruna đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau pha phạm lỗi. Việc bị phạt thẻ từ quá sớm đặt cầu thủ đội chủ nhà vào thế bất lợi trong bối cảnh họ đang chịu sức ép lớn và để đối phương kiểm soát thế trận.

0'Trận đấu bắt đầu

Deportivo La Coruna tiếp đón Real Betis.

Cập nhật lúc 01:06 21/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Deportivo La Coruna và Real Betis diễn ra vào lúc 23h30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Estadio de Riazor. Đội khách đang thể hiện phong độ ấn tượng và đặt mục tiêu kéo dài chuỗi ngày thi đấu thăng hoa để giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Real Betis duy trì phong độ thăng hoa

Real Betis bước vào chuyến hành quân này với sự tự tin rất lớn. Đội bóng đang giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 15 điểm sau những màn trình diễn ổn định. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đại diện xứ Andalusia đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại, trong đó trận đấu gần nhất họ cũng khép lại với niềm vui trọn vẹn.

Sự ổn định về mặt kết quả là điểm tựa lớn giúp Real Betis làm chủ nhịp độ thi đấu. Việc liên tục tích lũy điểm số tối đa ở những vòng đấu vừa qua tạo ra đà tâm lý thuận lợi cho các cầu thủ trước chuyến làm khách tại Riazor.

Thử thách cho Deportivo La Coruna trên sân nhà

Ở phía bên kia chiến tuyến, Deportivo La Coruna hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Đội chủ nhà sở hữu phong độ tương đối giằng co khi trải qua 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận đấu gần đây nhất. Ở lần ra sân gần nhất, họ vừa chia điểm với đối thủ bằng một kết quả hòa.

Dù có lợi thế sân nhà Estadio de Riazor, Deportivo La Coruna vẫn phải đối mặt với áp lực không nhỏ. Khoảng cách 6 điểm so với nhóm trên phản ánh sự chênh lệch nhất định về hiệu quả thi đấu từ đầu mùa, đòi hỏi đội chủ nhà phải giữ sự tập trung cao độ nếu muốn giữ lại điểm số.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Thống kê từ các cuộc so tài trực tiếp đang nghiêng về phía Real Betis. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Deportivo La Coruna chưa có được chiến thắng nào, với kết quả hòa 3 trận và để thua 2 trận trước Real Betis.

Sự áp đảo trong những lần đối đầu trước đó càng củng cố thêm vị thế cửa trên của đội khách. Với sự vượt trội về cả phong độ lẫn thành tích đối đầu tổng thể, Real Betis được đánh giá có nhiều cơ hội để áp đặt thế trận và tiếp tục duy trì đà hưng phấn trong chuyến làm khách lần này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)