TRỰC TIẾPTrực tiếp Crystal Palace vs Nottingham Forest: Crystal Palace nới rộng cách biệt 3-1

Crystal Palace3 - 1Nottingham ForestHiệp 2 — phút 90'

90'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Crystal Palace 3 - 1 Nottingham Forest.

90+5'Murillo Santiago nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 90+5, trung vệ Murillo Santiago bên phía Nottingham Forest phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Đội khách đang bị dẫn 1-3 và sự ức chế tâm lý thể hiện rõ rệt ở những phút bù giờ cuối cùng.

90'Crystal Palace rút Daichi Kamada nghỉ ngơi

Phút 90, Crystal Palace thực hiện sự thay đổi người khi Dwight McNeil được tung vào sân thế chỗ Daichi Kamada. Với lợi thế dẫn trước 3-1, đội chủ nhà chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn trọn vẹn 3 điểm trong những phút cuối.

87'Nottingham Forest miệt mài dứt điểm tìm bàn gỡ

Bước sang phút 87, Nottingham Forest vẫn nỗ lực dồn ép nhằm vớt vát hy vọng khi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (54% - 46%) và vượt trội về tổng số pha dứt điểm (23 - 12). Tuy nhiên, Crystal Palace mới là bên nắm giữ lợi thế dẫn bàn 3-1 nhờ sự sắc bén ở những tình huống quyết định, khi có tới 7 pha dứt điểm trúng đích so với 6 của đối thủ.

83'Crystal Palace rút Yeremy Pino ra nghỉ

Phút 83, Crystal Palace tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Ismaila Sarr được tung vào sân thay thế Yeremy Pino. Nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-1, đội chủ sân Selhurst Park ưu tiên bổ sung nguồn năng lượng mới để duy trì sự an toàn trong những phút cuối.

83'Nketiah vào sân làm mới hàng công Crystal Palace

Phút 83, Crystal Palace tiến hành thay đổi nhân sự trên hàng công khi Eddie Nketiah được tung vào sân thế chỗ Jörgen Strand Larsen. Đang dẫn trước 3-1, đội chủ nhà muốn bổ sung thêm năng lượng tuyến trên nhằm duy trì sức ép và bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.

83'Nottingham Forest tăng cường hàng công

Phút 83, Nottingham Forest quyết định làm mới thế trận khi đưa Arnaud Kalimuendo vào sân thay cho Ola Aina. Đang bị dẫn trước 1-3, đội khách buộc phải dồn toàn lực tìm kiếm thêm bàn thắng trong những phút thi đấu còn lại.

74'Nottingham Forest miệt mài dứt điểm tìm bàn gỡ

Bước sang phút 74, Nottingham Forest dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 53% và tung ra tới 22 pha dứt điểm so với 10 của đối thủ, nhưng vẫn đang bị dẫn 3-1. Crystal Palace tỏ ra đặc biệt sắc bén khi có tới 7 lần sút trúng đích để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

73'Ola Aina nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 73, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ola Aina sau một tình huống phạm lỗi. Đang bị Crystal Palace dẫn trước 3-1, Nottingham Forest càng thêm nóng vội và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ ở quãng thời gian còn lại của trận đấu.

72'Nottingham Forest tung Hudson-Odoi vào sân

Phút 72, Nottingham Forest thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Callum Hudson-Odoi được tung vào sân thế chỗ Dan Ndoye. Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự tươi mới từ nhân tố này có thể tạo ra đột biến trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị dẫn 3-1.

72'Nottingham Forest tung Chris Wood vào sân

Phút 72, Nottingham Forest quyết định có sự điều chỉnh trên hàng công khi Chris Wood được tung vào sân để thay thế Liam Delap. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển tình thế sau khi để đối thủ dẫn trước 3-1.

72'Crystal Palace làm mới đội hình ở phút 72

Phút 72, Crystal Palace có sự thay đổi nhân sự khi Honest Ahanor được tung vào sân thế chỗ Jefferson Lerma. Tiền vệ Lerma trước đó đã phải nhận một thẻ vàng trong hiệp một, nên đây có thể là bước đi nhằm làm mới tuyến giữa và bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

66'Nottingham Forest tăng cường tuyến giữa với Ibrahim Sangaré

Phút 66, Nottingham Forest quyết định có sự thay đổi nhân sự ở tuyến giữa khi rút Xaver Schlager ra nghỉ và đưa Ibrahim Sangaré vào sân. Trong bối cảnh đang bị Crystal Palace dẫn trước 3-1, đội khách rất cần làn gió mới để xoay chuyển cục diện trên sân Selhurst Park.

61'Nottingham dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 61, Nottingham Forest đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm rút ngắn cách biệt khi nắm 54% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số pha dứt điểm (19 - 10). Dù vậy, Crystal Palace vẫn giữ vững lợi thế dẫn 3-1 nhờ sự hiệu quả tối đa ở các tình huống hãm thành với 7 lần sút trúng đích so với 5 của đối thủ.

60'Yeremy Pino nhận thẻ vàng ở phút 60

Phút 60, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Yeremy Pino bên phía Crystal Palace. Đội chủ nhà đang dẫn trước 3-1 nhưng cần giữ cái đầu lạnh để bảo toàn lợi thế trong bối cảnh Nottingham Forest không ngừng gây sức ép.

59'Yeremy Pino gia tăng cách biệt cho Crystal Palace

Phút 59, Yeremy Pino tỏa sáng mang về bàn thắng nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Crystal Palace. Pha lập công này giúp đội chủ sân Selhurst Park củng cố vững chắc lợi thế dẫn bàn sau khi bị Nottingham Forest dẫn trước từ sớm.

49'Nottingham Forest miệt mài dứt điểm tìm bàn gỡ

Bước sang phút 49, Nottingham Forest chủ động gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đang vượt trội về chỉ số dứt điểm với 7 - 16. Dù vậy, Crystal Palace vẫn duy trì lợi thế dẫn bàn 2-1 nhờ sự hiệu quả, khi cả hai đội đều đã có 4 - 4 lần đưa bóng trúng đích.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

45+4'Jefferson Lerma đưa Crystal Palace vượt lên dẫn trước

Vào phút 45+4', Jefferson Lerma đã tỏa sáng để ghi bàn thắng quý giá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Crystal Palace. Màn ngược dòng đầy cảm xúc ngay trước giờ nghỉ giúp đội chủ sân Selhurst Park nắm lợi thế lớn dù chịu sức ép không nhỏ từ Nottingham Forest.

41'Daichi Kamada gỡ hòa cho Crystal Palace

Phút 41, Daichi Kamada tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý giá cho Crystal Palace. Pha lập công của tiền vệ người Nhật Bản giúp đội chủ sân Selhurst Park đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay trước khi hiệp một khép lại.

36'Nottingham Forest áp đảo và tạo sức ép lớn

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Nottingham Forest tiếp tục làm chủ cuộc chơi và duy trì lợi thế dẫn trước 0-1. Đội khách vượt trội về mặt thế trận khi kiểm soát bóng 46% - 54% và tạo ra áp lực vượt trội với tỷ lệ dứt điểm 4 - 10 trước Crystal Palace.

24'Nottingham Forest áp đảo và làm chủ thế trận

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sự vượt trội của Nottingham Forest khi đội khách kiểm soát bóng tới 60% và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương. Đang bị dẫn 0-1, Crystal Palace hoàn toàn lép vế trước những đợt lên bóng dồn dập, thể hiện rõ qua chênh lệch dứt điểm 3-8 nghiêng hẳn về Nottingham Forest.

16'Jefferson Lerma nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 16, tiền vệ Jefferson Lerma bên phía Crystal Palace phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Nottingham Forest dẫn trước 0-1, chiếc thẻ phạt sớm này càng khiến thế trận của Palace thêm phần khó khăn.

12'Nottingham Forest duy trì lợi thế dẫn bàn

Sau khi sớm vươn lên dẫn 0-1, Nottingham Forest chủ động kiểm soát nhịp độ với thời lượng cầm bóng 48% - 52%. Phía bên kia, Crystal Palace nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (3 - 2), nhưng đội khách vẫn tỏ ra sắc bén hơn khi sở hữu 1 - 2 cú sút trúng đích trúng mục tiêu.

3'Dan Ndoye mở tỷ số sớm cho Nottingham Forest

Ngay ở phút 3, Dan Ndoye đã tỏa sáng để ghi bàn mở tỷ số cho Nottingham Forest ngay trên sân Selhurst Park. Bàn thắng chớp nhoáng giúp đội khách sớm vươn lên dẫn trước 0-1 và tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn.

0'Trận đấu bắt đầu

Crystal Palace tiếp đón Nottingham Forest.

Cập nhật lúc 21:58 11/10/2026

Nottingham Forest đang hướng sự tập trung cao độ vào mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi hành quân đến sân vận động Selhurst Park vào lúc 20:00 ngày 11/10/2026. Cuộc chạm trán với Crystal Palace không đơn thuần là màn so tài phân định thứ hạng tại khu vực giữa bảng xếp hạng, mà còn là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng vươn lên nhóm dẫn đầu của các vị khách.

Áp lực điểm số và cục diện bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Nottingham Forest đang đứng ở vị trí thứ 13 với 5 điểm. Khoảng cách giữa họ và nhóm dẫn đầu hoàn toàn có thể được thu hẹp nếu đội bóng này duy trì được sự tập trung và chắt chiu tối đa từng điểm số trong những chuyến làm khách.

Ở chiều ngược lại, Crystal Palace đang bám đuổi ngay phía sau khi xếp ở vị trí thứ 15 với 4 điểm sau chuỗi trận đã qua. Khoảng cách mong manh chỉ 1 điểm giữa hai câu lạc bộ biến màn đối đầu tại Selhurst Park trở thành cuộc cạnh tranh trực tiếp, nơi bất kỳ sai lầm cá nhân nào cũng có thể khiến cục diện thứ bậc đảo chiều.

Phân tích phong độ thực tế của hai câu lạc bộ

Nhìn vào chuỗi 5 trận đấu gần đây, Nottingham Forest cho thấy sự giằng co về mặt kết quả khi sở hữu 1 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, việc chia điểm ở 2 trong 4 trận gần nhất phản ánh lối chơi tương đối chặt chẽ nhưng đôi khi thiếu đi sự sắc bén ở những khoảnh khắc quyết định để chuyển hóa thế trận thành trọn vẹn điểm số tối đa.

Bên phía đội chủ nhà, Crystal Palace cũng đang trải qua giai đoạn thi đấu đầy trắc trở. Đại diện thành London chỉ có được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua tới 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự thiếu ổn định trong việc duy trì cường độ thi đấu khiến Crystal Palace liên tục đánh rơi điểm số quý giá, đẩy họ xuống khu vực nửa dưới bảng tổng sắp.

Xu hướng đối đầu: Sự lấn lướt của các vị khách

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ ghi nhận xu hướng giằng co rõ nét nhưng có phần nghiêng nhẹ về phía Nottingham Forest. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, hai đội đã bất phân thắng bại tới 4 trận, trong khi Nottingham Forest giành được 1 thắng lợi và Crystal Palace chưa một lần ca khúc khải hoàn.

Tần suất xuất hiện tỷ số hòa vượt trội ở các lần chạm trán trước đó cho thấy sự thận trọng tối đa mà hai huấn luyện viên thường áp dụng khi đối đầu trực tiếp. Lối chơi thực dụng, ưu tiên phong tỏa không gian và hạn chế tối đa sai lầm nơi tuyến phòng ngự nhiều khả năng sẽ tiếp tục tái diễn trên thảm cỏ Selhurst Park.

Cục diện chiến thuật và kịch bản trận đấu

Với lợi thế sân nhà, Crystal Palace cần chủ động đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm cơ hội phá vỡ thế bế tắc và cải thiện phong độ sau những kết quả chưa như ý. Dẫu vậy, việc đối phương sở hữu cấu trúc thi đấu kỷ luật sẽ buộc đội chủ nhà phải tính toán kỹ lưỡng ở khâu luân chuyển bóng, tránh rơi vào bẫy phản công.

Trong khi đó, Nottingham Forest với tham vọng bám sát nhóm dự cúp châu lục sẽ nhập cuộc với sự thực dụng cao độ. Đội khách nhiều khả năng sẽ ưu tiên giữ cự ly đội hình thấp, tập trung tranh chấp ở khu trung tuyến và chờ đợi thời cơ từ những tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh để định đoạt kết quả trận đấu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)