TRỰC TIẾPTrực tiếp Coventry vs Newcastle: Newcastle rút ngắn cách biệt 2-1

Coventry2 - 1NewcastleHiệp 2 — phút 72'

72'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Coventry 2 - 1 Newcastle.

70'Sven Botman rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Newcastle

Phút 70, trung vệ Sven Botman lên tiếng mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Newcastle. Bàn thắng này thắp lại hy vọng có điểm cho đội khách sau khoảng thời gian dài bị dẫn trước hai bàn.

66'Milan van Ewijk nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 66, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Milan van Ewijk bên phía Coventry do lỗi câu giờ. Đang dẫn trước 2-0 trước Newcastle, đội chủ nhà bắt đầu chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn lợi thế quý giá.

62'Newcastle miệt mài ép sân nhưng bế tắc

Bước qua phút 62, Newcastle dồn toàn lực tấn công với thời lượng cầm bóng áp đảo 64% so với 36% của đối thủ và tung ra tới 12 pha dứt điểm (Coventry chỉ có 4). Dù vậy, đội khách vẫn chưa thể tìm được bàn gỡ khi số lần dứt điểm trúng đích của hai bên ngang ngửa ở mức 3-3, giúp Coventry đứng vững bảo toàn cách biệt dẫn trước 2-0.

61'Coventry tăng cường nhân sự ở tuyến trên

Phút 61, Coventry tiến hành thay đổi nhân sự khi Tatsuhiro Sakamoto được tung vào sân để thế chỗ cho Ephron Mason-Clark. Đang nắm giữ lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà có thể muốn bổ sung thể lực nhằm duy trì thế trận phòng ngự phản công trước sức ép tấn công từ Newcastle.

59'Newcastle đưa Amar Dedic vào sân tìm đột biến

Phút 59, Newcastle quyết định làm mới đội hình khi Amar Dedić được tung vào sân để thế chỗ Lewis Miley. Trong bối cảnh đang bị Coventry dẫn 2-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho lối chơi của đội khách.

59'Newcastle làm mới hàng công

Phút 59, Newcastle quyết định tăng cường sức ép khi tung Bazoumana Touré vào sân thế chỗ Jacob Murphy. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm đột biến nhằm xoay chuyển tình thế sau khi bị dẫn trước 2-0.

59'Newcastle thay người tìm kiếm sự đổi mới

Phút 59, Newcastle quyết định thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Joelinton được tung vào sân thế chỗ Joe Willock. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển tình thế sau khi để đối thủ dẫn trước 2-0.

50'Newcastle nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Bước sang phút 50, Newcastle gia tăng áp lực hòng rút ngắn cách biệt khi kiểm soát bóng tới 65% và vượt trội ở số lần dứt điểm (2 - 9). Dẫu vậy, Coventry vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước 2 - 0 nhờ sự hiệu quả tối đa với 2 pha trúng đích đều chuyển hóa thành bàn thắng.

48'Sidiki Cherif nhân đôi cách biệt cho Coventry

Ngay đầu hiệp hai ở phút 48, Sidiki Cherif đã lên tiếng để nâng tỷ số lên 2-0 cho Coventry. Dù cầm bóng ít hơn đối thủ nhưng đội chủ sân Coventry Building Society Arena đang cho thấy sự hiệu quả tối đa để tạo ra lợi thế an toàn trước Newcastle.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

37'Newcastle miệt mài ép sân tìm bàn gỡ

Dù để Coventry dẫn trước 1-0, Newcastle đang áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận khi kiểm soát bóng tới 75% so với 25% của đối thủ. Đội khách dồn ép nghẹt thở và vượt trội ở chỉ số dứt điểm với tỷ lệ 2 - 6, nhưng sự tập trung của hàng thủ Coventry vẫn đang giúp họ đứng vững trước các đợt hãm thành liên tiếp.

25'Newcastle áp đảo nhưng chưa thể gỡ hòa

Sau 25 phút bóng lăn, Newcastle dồn ép nghẹt thở với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 22% - 78% và tung ra số pha dứt điểm vượt trội 1 - 4. Dù vậy, Coventry vẫn đứng vững để bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 nhờ sự tập trung tối đa bên phần sân nhà.

13'Coventry tạm dẫn Newcastle 1-0

Sớm có lợi thế dẫn trước 1-0, Coventry chủ động duy trì thế trận cân bằng với thời lượng kiểm soát bóng 49% - 51% so với Newcastle. Đội khách nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng chưa tạo ra khác biệt, trong khi số pha dứt điểm trúng đích vẫn nghiêng về Coventry với thống kê 1 - 0.

6'Jack Rudoni đá phạt đền mở tỷ số cho Coventry

Ngay phút 6, Coventry đã tạo nên bất ngờ lớn khi Jack Rudoni thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Bàn thắng sớm giúp Coventry có khởi đầu như mơ trước Newcastle ngay tại Coventry Building Society Arena.

0'Trận đấu bắt đầu

Coventry tiếp đón Newcastle.

Cập nhật lúc 03:29 13/10/2026

Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi làm khách của Coventry. Đội khách hiện đứng hạng 11 với 8 điểm, còn chủ nhà ở hạng 19 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 13/10/2026 trên sân Coventry Building Society Arena.

Newcastle giữ nhịp tốt trong cuộc đua phía trên

Newcastle bước vào trận đấu với tinh thần khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ vừa giành chiến thắng ở trận đấu mới nhất.

Với 8 điểm và vị trí thứ 11, Newcastle đang nằm ở khu vực có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu nếu duy trì chuỗi kết quả tích cực. Mỗi điểm số ở giai đoạn này đều có giá trị trong việc định hình cuộc đua.

Coventry cần tìm lại niềm tin

Ở chiều ngược lại, Coventry đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Chiến thắng ấy là kết quả mới nhất, nhưng sau đó là chuỗi 4 trận thua liên tiếp trước đó.

Hiện Coventry đứng hạng 19 với 3 điểm, kém Newcastle 5 điểm. Chơi trên sân nhà là cơ hội để đội chủ nhà lấy lại sự tự tin và cải thiện hình ảnh sau chuỗi kết quả không như mong muốn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Phong độ hai đội cho thấy sự chênh lệch khá rõ. Newcastle có nhiều lý do để tin vào khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, nhất là khi họ đang chơi ổn định hơn đối thủ. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp đội khách tránh để chủ nhà tận dụng sự cổ vũ trên sân nhà.

Trong khi đó, Coventry nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chặt chẽ và tận dụng tối đa từng cơ hội. Với đội bóng đang cần điểm, việc giữ vững tinh thần trong những phút đầu và hạn chế sai lầm sẽ đóng vai trò quan trọng.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Newcastle đang có lợi thế hơn. Họ sở hữu chuỗi kết quả tốt hơn, thứ hạng cao hơn và động lực rõ ràng để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ, và Coventry hoàn toàn có thể tạo khó khăn nếu thi đấu kỷ luật trên sân nhà. Cuộc đối đầu này vì thế hứa hẹn là phép thử đáng chú ý cho cả hai đội ở giai đoạn đầu mùa giải.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)