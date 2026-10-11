TRỰC TIẾPTrực tiếp Como vs AS Roma: AS Roma mất người

Como0 - 0AS RomaHiệp 2 — phút 90'

90'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

90'Martin Baturina nhận thẻ vàng ở phút 90

Phút 90, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Martin Baturina bên phía Como sau một pha phạm lỗi. Trận đấu đang trôi về những phút cuối trong thế giằng co căng thẳng dù tỷ số vẫn chưa được mở (0-0).

89'Dybala rời sân nhường chỗ cho Lulli

Phút 89, AS Roma tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Emanuele Lulli được tung vào sân thế chỗ Paulo Dybala. Thi đấu thiếu người từ hiệp hai và chịu sức ép lớn, đội khách có thể muốn gia cố đội hình nhằm bảo toàn tỷ số 0-0 ở những phút thi đấu cuối cùng.

89'AS Roma thay người cuối trận

Phút 89, AS Roma thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Niccolò Pisilli được tung vào sân thế chỗ Manu Koné. Đội khách cần thêm nguồn năng lượng tươi mới ở khu trung tuyến để bảo toàn thế trận trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

88'Como làm mới tuyến giữa ở phút 88

Phút 88, Como thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Luis Milla được tung vào sân để thế chỗ Maximo Perrone. Đội chủ nhà chủ động bổ sung năng lượng cho khu trung tuyến nhằm duy trì thế trận trong những phút thi đấu cuối cùng.

88'Como làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 88, Como thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Jayden Addai được tung vào sân để thế chỗ Assane Diao Diaoune. Đội chủ nhà tận dụng những phút cuối nhằm bổ sung thể lực và duy trì sức ép trước đối thủ chơi thiếu người.

88'Como điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 88, Como thực hiện quyền thay đổi người khi Marc-Oliver Kempf được tung vào sân thế chỗ Yan Couto. Đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình để duy trì sự chắc chắn trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

84'Como nắm thế chủ động ép sân

Bước sang phút 84, Como vẫn nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 62% - 38% và nỗ lực gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn mở tỷ số. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (12 - 9) lẫn số quả phạt góc (5 - 2), nhưng hàng thủ của AS Roma vẫn đang đứng vững khi trận đấu trôi dần về những phút cuối.

82'AS Roma làm mới cánh phải trong cảnh thiếu người

Phút 82, AS Roma thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Devyne Rensch được tung vào sân trám chỗ của Nahuel Molina. Trong bối cảnh phải chơi thiếu người từ sớm và tỷ số vẫn đang là 0-0, sự điều chỉnh này có thể nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng để đội khách bảo toàn kết quả tại Stadio Giuseppe Sinigaglia.

78'Como làm mới hàng công ở phút 78

Phút 78, Como có sự điều chỉnh nhân sự khi Martin Baturina được tung vào sân thế chỗ Lucas Da Cunha. Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn mở tỷ số khi tỷ số vẫn là 0-0 và họ đang có lợi thế chơi hơn người.

72'Como nhỉnh hơn về thế trận trước AS Roma

Bước sang phút 72, Como vẫn duy trì thế chủ động khi kiểm soát bóng tới 58% - 42% và nhỉnh hơn về số pha hãm thành với 11 - 9 cú dứt điểm. Dù vậy, bàn thắng vẫn chưa thể đến khi độ chuẩn xác chưa cao với trúng đích chỉ dừng ở mức 3 - 2 nghiêng về đội chủ nhà.

66'Como làm mới tuyến giữa với Jesús Rodríguez

Phút 66, Como quyết định làm mới đội hình khi tung Jesús Rodríguez vào sân thay thế cho Maxence Caqueret. Trong bối cảnh AS Roma chỉ còn chơi với 10 người và tỷ số vẫn đang là 0-0, đội chủ nhà dường như muốn tăng cường sức ép để tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc.

62'Matias Soule nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 62, tiền đạo Matias Soule của AS Roma phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Sau khi Donyell Malen bị truất quyền thi đấu ít phút trước, các cầu thủ đội khách đang cho thấy dấu hiệu mất bình tĩnh trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0.

60'Como nhỉnh hơn về thế trận

Trận đấu trôi qua một giờ thi đấu với tỷ số vẫn là 0-0 khi đôi bên giằng co quyết liệt. Como nắm thế chủ động với 56% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 10 - 8 pha dứt điểm, nhưng sự hiệu quả vẫn chưa tới khi hai đội mới chỉ có lần lượt 2 - 1 lần sút trúng đích.

60'AS Roma gia cố hàng thủ sau thẻ đỏ

Phút 60, AS Roma thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Leonardo Balerdi được tung vào sân thế chỗ Mario Hermoso. Trong bối cảnh phải thi đấu thiếu người do Donyell Malen nhận thẻ đỏ trước đó, đây được xem là động thái nhằm ổn định lại hệ thống phòng ngự và bảo toàn tỷ số 0-0.

57'Manu Koné nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 57, đến lượt tiền vệ Manu Koné bên phía AS Roma phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong thế trận đang chơi thiếu người và bị cầm chân 0-0, đội khách liên tiếp phải nhận các án phạt cảnh cáo.

53'Malen nhận thẻ đỏ trực tiếp, AS Roma thiếu người

Bước ngoặt bất lợi xảy ra với đội khách ở phút 53 khi Donyell Malen bị truất quyền thi đấu với một tấm thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi nghiêm trọng. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, việc chỉ còn chơi với 10 người đẩy AS Roma vào thử thách rất lớn trước chủ nhà Como trong phần còn lại của trận đấu.

48'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 48, thế trận trên sân vẫn diễn ra khá cân bằng khi Como nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng với 57% - 43%. Dù vậy, AS Roma cũng không hề e dè trong các pha hãm thành với tổng số lần dứt điểm là 6 - 7 (trúng đích 2 - 1), tạo nên cục diện giằng co và thận trọng từ cả hai phía.

46'Marten de Roon nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

Ngay ở phút 46 khi hiệp hai vừa bắt đầu, Marten de Roon bên phía AS Roma đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân Stadio Giuseppe Sinigaglia vẫn đang diễn ra vô cùng giằng co với tỷ số 0-0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45+2'Assane Diao Diaoune nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Ở những giây bù giờ cuối cùng của hiệp một (phút 45+2), Assane Diao Diaoune bên phía Como phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Tình huống khép lại hiệp đấu đầu tiên căng thẳng trên sân Stadio Giuseppe Sinigaglia khi hai đội tạm rời sân với tỷ số 0-0.

45'AS Roma thay người ngay cuối hiệp một

Phút 45, AS Roma đưa ra sự điều chỉnh nhân sự khi Matias Soule được tung vào sân thế chỗ Lorenzo Pellegrini. Đội khách cần thêm sự đột biến trên mặt trận tấn công khi tỷ số vẫn đang là 0-0 sau 45 phút thi đấu giằng co trên sân Stadio Giuseppe Sinigaglia.

36'Como kiểm soát bóng nhỉnh hơn AS Roma

Trận đấu trôi qua hơn nửa giờ thi đấu với thế trận giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0. Como chủ động cầm bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 60% - 40%, nhưng AS Roma mới là bên tạo ra nhiều pha hãm thành hơn với số cú dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 1).

24'Como kiểm soát bóng vượt trội trước AS Roma

Nửa đầu hiệp một chứng kiến Como chủ động cầm nhịp với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 66% - 34%. Dù vậy, AS Roma mới là bên có nhiều pha hãm thành hơn với số lần dứt điểm nhỉnh hơn 4 - 6, trong đó mỗi đội đều đã có 1 lần đưa bóng trúng đích nhưng tỷ số vẫn đang là 0-0.

12'Thế trận giằng co những phút đầu

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Como đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% - 44% so với AS Roma. Dẫu vậy, thế trận trên sân vẫn diễn ra hết sức cân bằng khi mỗi bên đều đã tung ra 3 - 3 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 1) mà chưa thể tạo nên khác biệt.

0'Trận đấu bắt đầu

Como tiếp đón AS Roma.

Cập nhật lúc 19:26 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Como và AS Roma diễn ra vào lúc 17:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Stadio Giuseppe Sinigaglia mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua ở nhóm dẫn đầu. AS Roma hiện nắm giữ cơ hội lớn để bám đuổi vị trí số một trên bảng xếp hạng, trong khi đội chủ nhà Como cũng sẵn sàng tạo nên thử thách không hề nhỏ.

Cơ hội bám đuổi ngôi đầu của AS Roma

AS Roma bước vào trận đấu này với vị thế của đội bóng đang bám đuổi quyết liệt nhóm cạnh tranh danh hiệu. Đội bóng áo bã trầu hiện đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, duy trì khoảng cách sít sao với đội đầu bảng. Một kết quả thuận lợi trên sân khách sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ để đại diện thủ đô duy trì sức ép trực tiếp lên vị trí dẫn đầu.

Phong độ thi đấu của AS Roma đang thể hiện sự ổn định ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, họ giành được tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm trong 1 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số tối đa liên tiếp giúp AS Roma xây dựng được sự tự tin lớn trước chuyến hành quân đến sân Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Thử thách bản lĩnh từ chủ nhà Como

Dù đối mặt với ứng viên cạnh tranh ngôi đầu, Como chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội chủ nhà đang xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, chỉ kém chính AS Roma 3 điểm. Khoảng cách này mở ra động lực rõ ràng để Como hướng đến một thế trận chặt chẽ nhằm san bằng điểm số với nhóm dẫn trước.

Nhìn vào phong độ 5 trận gần nhất, Como cũng duy trì hiệu suất thi đấu tương đối tích cực khi giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Dù vừa trải qua trận chia điểm ở vòng đấu gần nhất, chuỗi trận thắng trước đó cho thấy Como luôn biết cách trừng phạt sai lầm của đối phương khi được chơi trên mặt sân quen thuộc.

Cán cân đối đầu cân bằng

Thống kê đối đầu giữa hai câu lạc bộ phản ánh sự cân bằng rõ nét. Trong 4 lần chạm trán gần nhất, mỗi bên đều sở hữu 2 chiến thắng và không xuất hiện bất kỳ kết quả hòa nào. Điều này cho thấy các màn đọ sức giữa Como và AS Roma thường diễn ra với sự quyết liệt và không khoan nhượng.

Với việc AS Roma khao khát điểm số để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vương, trong khi Como cần bảo vệ vị thế ở nhóm nửa trên bảng xếp hạng, 90 phút sắp tới tại Stadio Giuseppe Sinigaglia hứa hẹn sẽ là màn đấu trí căng thẳng về mặt chiến thuật.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)