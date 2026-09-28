TRỰC TIẾPTrực tiếp Columbus Crew vs Inter Miami: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

Columbus Crew1 - 1Inter MiamiHiệp 2 — phút 84'

84'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Columbus Crew 1 - 1 Inter Miami.

83'Columbus Crew rút Eric Bailly khỏi sân

Phút 83, Columbus Crew thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Marcelo Andrés Herrera được tung vào sân để trám vị trí của Eric Bailly, cầu thủ trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Đội chủ nhà cần sự an toàn nơi hậu phương nhằm giữ vững kết quả hòa 1-1 trước sức ép từ Inter Miami trong những phút cuối.

83'Columbus Crew làm mới hàng công ở phút 83

Phút 83, Columbus Crew thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jamal Thiare được tung vào sân để thế chỗ Josef Martínez. Khi tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà kỳ vọng sự có mặt của Thiare sẽ tạo thêm sức ép lên hàng thủ Inter Miami trong những phút cuối.

80'Daniel Pinter nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 80, Daniel Pinter bên phía Inter Miami phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang trôi về những phút cuối với sự căng thẳng gia tăng khi tỷ số vẫn là 1-1.

78'Columbus Crew làm mới tuyến giữa ở phút 78

Phút 78, Columbus Crew quyết định làm mới đội hình khi tung Sekou Tidiany Bangoura vào sân thế chỗ Dylan Chambost. Khi tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm thêm phương án tấn công nhằm giành trọn vẹn điểm số trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

78'Eric Bailly nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 78, trung vệ Eric Bailly bên phía Columbus Crew phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài do lỗi phản ứng. Trận đấu đang diễn ra đầy căng thẳng trong bối cảnh hai đội vẫn giằng co với tỷ số 1-1.

75'Brais Méndez nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 75, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Brais Méndez của Columbus Crew vì lỗi câu giờ. Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1, đội chủ nhà đang phải chịu sức ép lớn từ thời lượng kiểm soát bóng vượt trội của Inter Miami.

74'Inter Miami kiểm soát bóng nhỉnh hơn

Bước sang phút 74, trận đấu vẫn duy trì thế giằng co khi tỷ số là 1-1. Inter Miami nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 43% - 57%, nhưng Columbus Crew mới là bên tích cực bắn phá hơn với tổng số pha dứt điểm đạt 8 - 5 (trúng đích 3 - 3).

71'Inter Miami làm mới đội hình giữa hiệp hai

Phút 71, Inter Miami quyết định làm mới đội hình khi tung Riquelme Fillipi vào sân thế chỗ Facundo Mura. Đội khách đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 57% và rất nỗ lực tìm kiếm thêm đột biến khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

67'Micael dos Santos Silva nhận thẻ vàng

Phút 67, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Micael dos Santos Silva sau tình huống phạm lỗi nhằm ngăn chặn pha lên bóng của đối phương. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng khi tỷ số vẫn là 1-1, và nếu giữ nguyên kết quả này thì cả hai đội đều sẽ giành vé vào vòng 1/16.

62'Inter Miami giữ bóng nhưng Columbus Crew dứt điểm vượt trội

Bước sang phút 62, thế trận vẫn ở thế giằng co khi hai đội hòa nhau 1-1. Dù Inter Miami nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (58% so với 42%), Columbus Crew mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn với số pha dứt điểm áp đảo 8-3 cùng 4 quả phạt góc, trong khi đội khách chưa có lần phạt góc nào.

49'Columbus Crew tích cực hãm thành

Bước sang phút 49, trận đấu vẫn giữ thế cân bằng với tỷ số 1-1 dù Inter Miami nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (58% so với 42%). Tuy nhiên, Columbus Crew mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn khi vượt trội ở số pha dứt điểm 5 - 1 cùng áp lực từ 4 - 0 quả phạt góc.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

40'Inter Miami điều chỉnh nhân sự từ sớm

Phút 40, Inter Miami quyết định thay người sớm khi David Ayala được tung vào sân để trám chỗ cho Yannick Bright. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh này có thể nhằm củng cố tuyến giữa khi đội khách đang kiểm soát bóng vượt trội (63%) nhưng vẫn cần thêm sự đột biến trước Columbus Crew.

38'Dylan Chambost nhận thẻ vàng vì lỗi không lùi cự ly

Phút 38, tiền vệ Dylan Chambost của Columbus Crew phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi không tuân thủ cự ly quy định khi đối phương chuẩn bị đá phạt. Thế trận trên sân đang trở nên căng thẳng sau khi Inter Miami nhanh chóng gỡ hòa 1-1 chỉ vài phút trước đó.

37'Inter Miami kiểm soát bóng vượt trội

Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp một với thế trận giằng co sau khi đôi bên hòa 1-1. Inter Miami chiếm ưu thế lớn về thời lượng kiểm soát bóng với 64% so với 36% của Columbus Crew, tuy nhiên các cơ hội nguy hiểm xuất hiện khá hạn chế khi chỉ số dứt điểm giữa hai đội chỉ dừng lại ở mức 2-1.

33'Lionel Messi tỏa sáng gỡ hòa 1-1 cho Inter Miami

Phút 33, đẳng cấp của siêu sao đã lên tiếng đúng lúc khi Lionel Messi lập công gỡ hòa 1-1 cho Inter Miami. Bàn thắng quan trọng này giúp đội khách nhanh chóng lấy lại thế cân bằng chỉ ít phút sau khi bị thủng lưới, đồng thời nếu giữ tỷ số này thì cả Inter Miami lẫn Columbus Crew đều tạm tính đã giành vé vào vòng 1/16.

28'Josef Martínez sút penalty mở tỷ số

Phút 28, sau khi trận đấu có can thiệp VAR và thẻ phạt dành cho Carlos Henrique Casimiro, Josef Martínez đã thực hiện thành công quả phạt đền để đưa Columbus Crew vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng giúp đội chủ nhà tạo lợi thế sớm, và nếu giữ tỷ số này, Columbus Crew cùng Inter Miami đều tạm tính đã chắc suất vào vòng 1/16.

27'Carlos Henrique Casimiro nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 27, Carlos Henrique Casimiro bên phía Inter Miami đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Tình huống mất bình tĩnh này khiến tiền vệ của đội khách sớm bị đặt vào thế phải thận trọng trong những pha tranh chấp tiếp theo.

25'Inter Miami kiểm soát bóng vượt trội

Nửa đầu hiệp một chứng kiến Inter Miami áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với con số 33% - 67%. Dù vậy, thế trận chặt chẽ khiến các cơ hội thực sự vẫn chưa xuất hiện khi tổng số cú dứt điểm mới dừng lại ở mức 1 - 0 và chưa bên nào có pha sút trúng đích nào (0 - 0).

24'VAR can thiệp, Columbus Crew được hưởng phạt đền

Phút 24, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã quyết định cho Columbus Crew được hưởng một quả phạt đền, tạo cơ hội rất lớn cho Josef Martínez mở tỷ số trận đấu. Dù cầm bóng lép vế hơn đối thủ, đội chủ nhà đang đứng trước thời cơ thuận lợi để phá vỡ thế cân bằng 0-0.

13'Inter Miami chủ động kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút đầu trận, Inter Miami đang nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 38% - 62%. Dẫu vậy, đội khách vẫn chưa tạo ra được tình huống dứt điểm nào, trong khi Columbus Crew đã có 1 - 0 pha dứt điểm nhưng trận đấu vẫn chưa có cú sút nào trúng đích (0 - 0).

0'Trận đấu bắt đầu

Columbus Crew tiếp đón Inter Miami.

Cập nhật lúc 08:02 28/09/2026

Chuyến hành quân đến sân vận động ScottsMiracle-Gro Field vào lúc 06:00 ngày 28/09/2026 mang ý nghĩa quan trọng với Inter Miami khi họ phải khẳng định bản lĩnh ở những chuyến thi đấu xa nhà. Đối đầu với chủ nhà Columbus Crew, đội bóng áo hồng có cơ hội duy trì chuỗi trận ổn định và củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Sự kiên định và phong độ của Inter Miami

Inter Miami đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối ổn định với kết quả bất bại trong 5 trận đấu gần đây nhất. Cụ thể, thành tích của họ ghi nhận 1 trận thắng xen kẽ 4 trận hòa liên tiếp trước đó. Dù trải qua nhiều kết quả chia điểm, khả năng tích lũy từng điểm số quý giá giúp họ luôn giữ được sự chủ động trước các áp lực bám đuổi.

Trên bảng tổng sắp, Inter Miami đang chiếm giữ vị trí thứ 3 với 46 điểm tích lũy được. Lối chơi thực dụng kết hợp sự lỳ lợm trên sân đối phương chính là điểm tựa lớn nhất để họ hướng đến kết quả tích cực trong chuyến đi lần này.

Columbus Crew tìm kiếm điểm tựa sân nhà

Ở chiều ngược lại, Columbus Crew bước vào cuộc tiếp đón này với nhiều dấu hỏi về tính ổn định trong lối chơi. Thống kê 5 trận đấu gần nhất của đội bóng ghi nhận 2 chiến thắng và 3 trận thất bại, trong đó trận đấu gần nhất khép lại với một kết quả trắng tay. Sự thiếu nhất quán về mặt phong độ đang kìm chân đội bóng trên bảng thứ bậc.

Hiện tại, Columbus Crew đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 26 điểm. Khoảng cách 20 điểm so với đối thủ phản ánh rõ rệt những khó khăn mà đội chủ sân ScottsMiracle-Gro Field gặp phải từ đầu chiến dịch. Lợi thế sân bãi cùng sự cổ vũ từ khán giả nhà sẽ là yếu tố then chốt để họ bù đắp sự chênh lệch này.

Tương quan đối đầu nghiêng về đội khách

Bên cạnh phong độ hiện tại, lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ cũng mang lại sự tự tin đáng kể cho các vị khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Inter Miami chiếm thế thượng phong với 3 chiến thắng, để hòa 1 trận và chỉ nhận 1 thất bại trước Columbus Crew.

Sự vượt trội trong các cuộc đọ sức trực tiếp cùng vị trí vững vàng trên bảng xếp hạng cho thấy Inter Miami sở hữu nhiều lợi thế để làm chủ thế trận. Dẫu vậy, việc thi đấu tại ScottsMiracle-Gro Field chưa bao giờ là nhiệm vụ đơn giản, đòi hỏi đội khách phải duy trì sự tập trung tối đa suốt thời gian thi đấu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)