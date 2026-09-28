TRỰC TIẾPTrực tiếp Columbus Crew vs Inter Miami: Đội hình xuất phát

Columbus CrewvsInter MiamiSẮP BẮT ĐẦU • 06:00

06:00Đội hình chính thức đã công bố

Đội hình ra sân của Columbus Crew và Inter Miami đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:00.

Cập nhật lúc 05:33 28/09/2026

Chuyến hành quân đến sân vận động ScottsMiracle-Gro Field vào lúc 06:00 ngày 28/09/2026 mang ý nghĩa quan trọng với Inter Miami khi họ phải khẳng định bản lĩnh ở những chuyến thi đấu xa nhà. Đối đầu với chủ nhà Columbus Crew, đội bóng áo hồng có cơ hội duy trì chuỗi trận ổn định và củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Sự kiên định và phong độ của Inter Miami

Inter Miami đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối ổn định với kết quả bất bại trong 5 trận đấu gần đây nhất. Cụ thể, thành tích của họ ghi nhận 1 trận thắng xen kẽ 4 trận hòa liên tiếp trước đó. Dù trải qua nhiều kết quả chia điểm, khả năng tích lũy từng điểm số quý giá giúp họ luôn giữ được sự chủ động trước các áp lực bám đuổi.

Trên bảng tổng sắp, Inter Miami đang chiếm giữ vị trí thứ 3 với 46 điểm tích lũy được. Lối chơi thực dụng kết hợp sự lỳ lợm trên sân đối phương chính là điểm tựa lớn nhất để họ hướng đến kết quả tích cực trong chuyến đi lần này.

Columbus Crew tìm kiếm điểm tựa sân nhà

Ở chiều ngược lại, Columbus Crew bước vào cuộc tiếp đón này với nhiều dấu hỏi về tính ổn định trong lối chơi. Thống kê 5 trận đấu gần nhất của đội bóng ghi nhận 2 chiến thắng và 3 trận thất bại, trong đó trận đấu gần nhất khép lại với một kết quả trắng tay. Sự thiếu nhất quán về mặt phong độ đang kìm chân đội bóng trên bảng thứ bậc.

Hiện tại, Columbus Crew đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 26 điểm. Khoảng cách 20 điểm so với đối thủ phản ánh rõ rệt những khó khăn mà đội chủ sân ScottsMiracle-Gro Field gặp phải từ đầu chiến dịch. Lợi thế sân bãi cùng sự cổ vũ từ khán giả nhà sẽ là yếu tố then chốt để họ bù đắp sự chênh lệch này.

Tương quan đối đầu nghiêng về đội khách

Bên cạnh phong độ hiện tại, lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ cũng mang lại sự tự tin đáng kể cho các vị khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Inter Miami chiếm thế thượng phong với 3 chiến thắng, để hòa 1 trận và chỉ nhận 1 thất bại trước Columbus Crew.

Sự vượt trội trong các cuộc đọ sức trực tiếp cùng vị trí vững vàng trên bảng xếp hạng cho thấy Inter Miami sở hữu nhiều lợi thế để làm chủ thế trận. Dẫu vậy, việc thi đấu tại ScottsMiracle-Gro Field chưa bao giờ là nhiệm vụ đơn giản, đòi hỏi đội khách phải duy trì sự tập trung tối đa suốt thời gian thi đấu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)