TRỰC TIẾPTrực tiếp Columbus Crew vs Charlotte: Columbus Crew nới rộng cách biệt 3-1

Columbus Crew3 - 1CharlotteHiệp 2 — phút 90'

90'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Columbus Crew 3 - 1 Charlotte.

87'Eric Bailly vào sân gia cố hàng thủ Columbus Crew

Phút 87, Columbus Crew tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Eric Bailly được tung vào sân thay thế cho Malte Amundsen. Với lợi thế dẫn trước 3-1, đội chủ nhà chủ động đưa thêm một trung vệ giàu kinh nghiệm vào sân nhằm bảo toàn trọn vẹn chiến thắng trong những phút thi đấu cuối cùng.

86'Columbus Crew áp đảo toàn diện ở cuối trận

Bước sang phút 86, Columbus Crew hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thế trận tấn công áp đảo khi tạo ra tỷ lệ dứt điểm vượt trội 33-7 (trúng đích 14-2). Dù kiểm soát bóng 56% - 44% không quá chênh lệch, sức ép nghẹt thở cùng 10-4 phạt góc từ đội chủ nhà khiến khung thành Charlotte liên tục chao đảo trong những phút cuối.

86'Columbus Crew làm mới tuyến giữa ở phút 86

Phút 86, Columbus Crew tiến hành thay đổi nhân sự khi André Gomes được tung vào sân để thế chỗ cho Santiago Rodriguez. Đội chủ nhà chủ động đưa ra sự điều chỉnh nhằm duy trì sự chủ động và bảo toàn lợi thế dẫn trước khi trận đấu bước vào những phút cuối.

83'Charlotte điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 83, Charlotte thực hiện quyền thay người khi Djibril Diani được tung vào sân để trám chỗ cho Pep Biel. Đang bị dẫn 1-3 và hoàn toàn lép vế trước sức ép dồn dập từ phía Columbus Crew, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng tạo nên khác biệt trong ít phút cuối trận.

78'Columbus Crew củng cố tuyến giữa ở phút 78

Phút 78, Columbus Crew thực hiện sự thay đổi người khi Sekou Tidiany Bangoura được tung vào sân thế chỗ của Dylan Chambost. Khi đang nắm giữ lợi thế dẫn trước 3-1, đội chủ nhà bắt đầu tính toán làm mới nhân sự để duy trì sự an toàn và kiểm soát thế trận trong những phút cuối.

78'Columbus Crew làm mới hàng công

Phút 78, Columbus Crew tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Jamal Thiare được tung vào sân thế chỗ Josef Martínez. Đang dẫn trước với tỷ số 3-1 và vượt trội về thế trận, đội chủ nhà có thể muốn tiếp tục duy trì sức ép cũng như sự cơ động trên tuyến đầu trong những phút cuối.

78'Charlotte làm mới hàng công tìm hy vọng

Phút 78, ban huấn luyện Charlotte quyết định rút Allan Saint-Maximin ra nghỉ và tung Tyger Smalls vào sân. Đang bị dẫn 1-3, đội khách buộc phải làm mới nhân sự trên hàng công với hy vọng xoay chuyển tình thế trong những phút cuối.

74'Columbus Crew áp đảo toàn diện

Bước sang phút 74, Columbus Crew vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận khi dẫn 3-1 và cầm bóng 58% - 42%. Sức ép khủng khiếp được đội chủ nhà tạo ra với vượt trội về số lần dứt điểm 32 - 7 (trúng đích 13 - 2), đồng thời hưởng tới 10 - 4 quả phạt góc, khiến hàng thủ Charlotte phải liên tục gồng mình chống đỡ.

72'Patrick Schulte nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 72, thủ môn Patrick Schulte của Columbus Crew phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do hành vi câu giờ. Đang dẫn trước 3-1, đội chủ nhà bắt đầu chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn lợi thế cách biệt.

69'Columbus Crew làm mới nhân sự khi đang dẫn 3-1

Phút 69, Columbus Crew thực hiện sự thay đổi người khi Brooks Lennon được tung vào sân thế chỗ cho Anass Zaroury. Nắm lợi thế dẫn 3-1 cùng thế trận lấn lướt trên sân ScottsMiracle-Gro Field, đội chủ nhà bắt đầu tính toán phương án bảo toàn tỷ số.

69'Thẻ vàng cho Malte Amundsen

Phút 69, hậu vệ Malte Amundsen bên phía Columbus Crew phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau tình huống phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 3-1, đội chủ nhà vẫn cần giữ sự tỉnh táo để bảo toàn kết quả trước Charlotte.

65'Taha Habroune nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Columbus Crew

Chỉ hai phút sau bàn nâng tỷ số, Columbus Crew tiếp tục bùng nổ khi Taha Habroune lập công ở phút 65, nới rộng cách biệt lên 3-1. Sức ép nghẹt thở cùng thế trận áp đảo toàn diện giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế vô cùng an toàn trước Charlotte.

63'Anass Zaroury đưa Columbus Crew vươn lên dẫn trước

Phút 63, nhận đường chuyền thuận lợi từ Mohamed Farsi, Anass Zaroury dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Columbus Crew. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà hoàn tất màn lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước ở đầu trận.

62'Columbus Crew gia tăng sức ép nghẹt thở

Bước sang phút 62, Columbus Crew đang tạo ra thế trận áp đảo toàn diện khi kiểm soát bóng tới 62% - 38% trước Charlotte. Đội chủ nhà liên tục bắn phá khung thành đối phương với tổng số pha dứt điểm áp đảo 29 - 6 (trúng đích 11 - 2), buộc thủ môn Charlotte đã phải có tới 10 lần cứu thua để giữ tỷ số hòa 1-1.

50'Columbus Crew áp đảo toàn diện nhưng chưa thể bứt lên

Bước sang phút 50, Columbus Crew tiếp tục tạo ra sức ép nghẹt thở với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 63% - 37% cùng 24 - 5 lần dứt điểm (trúng đích 9 - 2). Dẫu vậy, sự xuất sắc của thủ môn đội khách với 1 - 8 pha cứu thua vẫn đang khiến tỷ số tạm dừng ở mốc 1-1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45'Charlotte điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Charlotte thực hiện quyền thay người khi Nathan Byrne được tung vào sân thế chỗ của Will Cleary. Đội khách cần có thêm sự tươi mới trong bối cảnh tỷ số đang tạm hòa 1-1 trước sức ép không nhỏ từ phía Columbus Crew.

45'Charlotte điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 45, Charlotte thực hiện quyền thay đổi người khi Luca De La Torre được tung vào sân để thế chỗ cho Brandt Bronico. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và đội khách chịu sức ép lớn từ Columbus Crew, sự xuất hiện của De La Torre được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa Charlotte lấy lại thế trận vững vàng hơn.

45'Charlotte điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Ngay ở phút 45, Charlotte quyết định thực hiện sự thay đổi người khi Rodolfo Aloko được tung vào sân để thế chỗ Liel Abada. Đội khách cần thêm nguồn năng lượng mới nhằm cải thiện thế trận, trong bối cảnh họ đang bị Columbus Crew cầm hòa với tỷ số 1-1.

37'Columbus Crew áp đảo thế trận

Tiến về cuối hiệp một, Columbus Crew đang tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương với tỷ lệ kiểm soát bóng 57% - 43%. Dù tỷ số vẫn là 1-1, đội chủ nhà tỏ ra vượt trội hoàn toàn về số cơ hội tạo ra khi tung tới 13 - 3 cú dứt điểm (trúng đích 6 - 2), buộc hàng thủ Charlotte phải liên tục căng mình chống đỡ.

28'Brais Méndez gỡ hòa cho Columbus Crew

Phút 28, Brais Méndez tỏa sáng kịp thời để ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1 cho Columbus Crew. Bàn gỡ hòa này phản ánh đúng thế trận khi đội chủ nhà đang áp đảo về số cơ hội với 10 pha dứt điểm so với 3 của Charlotte.

25'Columbus Crew dồn ép tìm bàn gỡ

Bị dẫn bàn từ sớm, Columbus Crew chủ động đẩy cao đội hình gia tăng sức ép với thời lượng kiểm soát bóng 56% - 44%. Dù vượt trội về số pha dứt điểm (8 - 3), đội chủ nhà vẫn gặp nhiều bế tắc khi đối thủ phòng ngự chắc chắn, chỉ để họ có 2 cú sút trúng đích và buộc thủ môn Charlotte có 2 lần cứu thua.

17'Idan Toklomati Jorno mở tỷ số cho Charlotte

Bất ngờ xảy ra ở phút 17 khi Idan Toklomati Jorno dứt điểm chuẩn xác đưa Charlotte vươn lên dẫn trước 0-1. Dù Columbus Crew kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong những phút đầu trận, đội khách mới là những người tận dụng cơ hội tốt hơn để tạo lợi thế.

13'Thế trận giằng co những phút đầu

Sau gần 15 phút bóng lăn, hai đội vẫn đang duy trì thế trận cân bằng và thận trọng. Charlotte nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng với tỷ lệ cầm bóng 48% - 52%, nhưng Columbus Crew mới là bên tích cực bắn phá hơn khi dứt điểm 2 - 1 để tìm kiếm bàn mở tỷ số.

0'Trận đấu bắt đầu

Columbus Crew tiếp đón Charlotte.

Cập nhật lúc 08:29 15/10/2026

Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và đến sân ScottsMiracle-Gro Field với vị thế của đội đứng hạng 5, có 46 điểm. Chủ nhà Columbus Crew đứng thứ 13 với 29 điểm, kém đối thủ 17 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 06:30 ngày 15/10/2026.

Charlotte giữ nhịp tốt trong cuộc đua phía trên

Khoảng cách điểm số phản ánh rõ vị thế của hai đội. Hạng 5 cho thấy Charlotte đã duy trì được sự ổn định trong suốt mùa giải, và họ đang ở sát nhóm đầu bảng.

Phong độ gần đây củng cố nhận định đó. Trong 5 trận gần nhất, Charlotte thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, sau chuỗi xen kẽ giữa thắng, thua, thắng, hòa. Đội khách ít khi để mất nhịp quá lâu.

Columbus Crew có chuỗi thắng nhưng vừa chững lại

Columbus Crew có chuỗi 5 trận gần nhất không hề đều đặn. Họ thắng 3 và thua 2, trong đó 3 chiến thắng liên tiếp tạo nên phần đẹp nhất của chuỗi này. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại thua ở trận gần nhất, nên họ cần phản ứng nhanh để không đánh mất đà vừa tích lũy.

Với 29 điểm và vị trí thứ 13, Columbus Crew đang ở khu vực giữa bảng xếp hạng. Mỗi trận gặp một đối thủ nằm trong nhóm đầu như Charlotte vì thế là cơ hội để họ thu hẹp khoảng cách với phía trên.

Thế đối đầu nghiêng về Charlotte

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng đứng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Charlotte thắng 3, Columbus Crew thắng 1 và 1 trận hòa. Charlotte đã tạo được lợi thế tâm lý khi gặp đối thủ này, và Columbus Crew có thêm lý do để muốn đảo ngược xu hướng trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Có thể thấy bức tranh chung khá rõ. Charlotte mang theo sự ổn định của đội đứng trong tốp đầu, với phong độ tốt và thành tích đối đầu thuận lợi. Columbus Crew có lợi thế sân nhà và dư âm của chuỗi 3 trận thắng, nhưng vừa nếm trận thua gần nhất.

Điểm quyết định có lẽ nằm ở khả năng giữ nhịp độ. Charlotte cần tiếp tục duy trì sự bền bỉ để không rơi khỏi nhóm dẫn đầu, còn Columbus Crew phải chứng minh chuỗi thắng gần đây không chỉ là thoáng qua. Xét trên phong độ, vị trí và lịch sử đối đầu, Charlotte nhỉnh hơn một chút. Tuy vậy, một đội chủ nhà đang có thành tích xen kẽ vẫn đủ khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)