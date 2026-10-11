TRỰC TIẾPTrực tiếp Colorado Rapids vs San Jose Earthquakes: San Jose Earthquakes gỡ hòa 1-1

Colorado Rapids1 - 1San Jose EarthquakesHiệp 2 — phút 83'

83'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Colorado Rapids 1 - 1 San Jose Earthquakes.

74'San Jose Earthquakes điều chỉnh nhân sự ở phút 74

Phút 74, San Jose Earthquakes thực hiện sự thay đổi người khi Max Floriani được tung vào sân để trám vào vị trí của Jack Jasinski. Đội khách dường như muốn làm mới đội hình nhằm tìm kiếm thêm đột biến trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1.

73'Colorado Rapids gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 73, Colorado Rapids đang nắm hoàn toàn quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng lên tới 66% - 34%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương khi tung ra số pha dứt điểm vượt trội 9 - 3 (trúng đích 7 - 1), buộc hàng thủ San Jose Earthquakes phải gồng mình chống đỡ để bảo toàn tỷ số 1-1.

73'Colorado Rapids điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 73, Colorado Rapids quyết định làm mới hành lang cánh khi đưa Keegan Rosenberry vào sân thế chỗ Reggie Cannon. Đội chủ nhà cần thêm sự chắc chắn và năng lượng mới để duy trì thế trận khi tỷ số đang là 1-1.

73'San Jose Earthquakes làm mới đội hình

Phút 73, San Jose Earthquakes thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Nick Fernandez được tung vào sân để thế chỗ cho Paul Marie. Đội khách nỗ lực tìm kiếm thêm làn gió mới trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co ở tỷ số 1-1.

61'Colorado Rapids áp đảo quyền kiểm soát bóng

Bước sang phút 61, Colorado Rapids vẫn đang nắm hoàn toàn thế chủ động với thời lượng cầm bóng lên tới 67% - 33%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép khi tung ra số pha dứt điểm vượt trội 6 - 3 (trúng đích 5 - 1), buộc thủ môn của San Jose Earthquakes đã phải có tới 4 pha cứu thua để giữ vững tỷ số hòa 1-1.

59'Colorado Rapids làm mới hàng công sau bàn thua

Ngay sau khi để đối thủ gỡ hòa 1-1, Colorado Rapids quyết định có sự thay đổi nhân sự ở phút 59 khi rút Donavan Phillip ra nghỉ để nhường chỗ cho Georgi Minoungou. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm thêm phương án tiếp cận khung thành nhằm giành trọn 3 điểm trên sân Dick's Sporting Goods Park.

59'San Jose Earthquakes làm mới hàng công

Phút 59, San Jose Earthquakes thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ousseni Bouda được tung vào sân thay thế cho Timo Werner. Ngay sau khi gỡ hòa 1-1, đội khách dường như muốn tận dụng nguồn năng lượng mới trên tuyến đầu để duy trì sức ép.

59'San Jose Earthquakes làm mới nhân sự bên hành lang cánh

Phút 59, San Jose Earthquakes thực hiện sự thay đổi người khi Jamar Ricketts được tung vào sân thế chỗ Vitor Costa. Ngay sau khi đưa trận đấu về tỷ số 1-1, đội khách có động thái làm mới lực lượng nhằm duy trì thế trận cân bằng trước sức ép từ Colorado Rapids.

57'Dave Romney gỡ hòa 1-1 cho San Jose Earthquakes

Phút 57, Dave Romney lên tiếng đúng lúc để ghi bàn thắng quý giá san bằng tỷ số 1-1 cho San Jose Earthquakes. Pha lập công này giúp đội khách tái lập thế cân bằng ngay trên sân Dick's Sporting Goods Park và tiếp tục nuôi hy vọng giành điểm để củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng.

49'Colorado Rapids áp đảo thế trận đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Colorado Rapids vẫn nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 67% - 33%. Lợi thế dẫn bàn 1-0 giúp đội chủ nhà thi đấu đầy tự tin, thể hiện rõ qua sự vượt trội ở chỉ số dứt điểm trúng đích 3 - 0 trước San Jose Earthquakes.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+3'Loïc Williams nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 45+3, Loïc Williams Ntambue Kayumba Gironés bên phía Colorado Rapids phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài do hành vi câu giờ. Đội chủ nhà nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

44'Jack Jasinski nhận thẻ vàng cuối hiệp một

Phút 44, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Jack Jasinski sau pha phạm lỗi nhằm ngăn cản đợt lên bóng của đối phương. Trong bối cảnh San Jose Earthquakes đang bị dẫn 0-1 và lép vế về thế trận, pha bóng cho thấy sự sốt ruột rõ rệt của đội khách trước giờ nghỉ giải lao.

36'Colorado Rapids hoàn toàn áp đảo thế trận

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Colorado Rapids đang kiểm soát hoàn toàn cục diện trên sân với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 70% - 30%. Đội chủ nhà tạo sức ép liên tục và đã có 2 pha dứt điểm trúng đích (thống kê dứt điểm 2 - 0), trong khi San Jose Earthquakes vẫn chưa thể tung ra bất kỳ cú sút nào về phía khung thành đối phương.

27'Donavan Phillip mở tỷ số cho Colorado Rapids

Phút 27, Donavan Phillip tỏa sáng ghi bàn đưa Colorado Rapids vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội chủ nhà khi họ kiểm soát bóng tới 72% - 28% trước San Jose Earthquakes.

24'Colorado Rapids áp đảo về quyền kiểm soát bóng

Nửa đầu hiệp một chứng kiến thế trận hoàn toàn nghiêng về Colorado Rapids khi họ kiểm soát bóng tới 70% - 30% so với San Jose Earthquakes. Dù làm chủ nhịp độ, đội chủ nhà chưa tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm ngoài cách biệt dứt điểm khiêm tốn 1 - 0 và tỷ số vẫn giữ ở mức 0 - 0.

14'VAR từ chối bàn thắng của Preston Judd

Phút 14, niềm vui của các cầu thủ San Jose Earthquakes đã sớm bị dập tắt khi công nghệ VAR can thiệp và từ chối bàn thắng của Preston Judd. Tỷ số trên sân Dick's Sporting Goods Park vẫn được giữ nguyên là 0-0.

12'Colorado Rapids áp đảo thời lượng giữ bóng

Trôi qua 12 phút thi đấu đầu trận, Colorado Rapids đang nắm quyền chủ động vượt trội khi kiểm soát bóng tới 81% - 19% trước San Jose Earthquakes. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và đã có 2 - 1 lần rơi vào bẫy việt vị, trong khi thế trận vẫn giằng co với tỷ số hòa 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Colorado Rapids tiếp đón San Jose Earthquakes.

Cập nhật lúc 10:26 11/10/2026

Các cuộc chạm trán gần đây giữa Colorado Rapids và San Jose Earthquakes luôn mang đến kịch bản đôi công hấp dẫn và tưng bừng bàn thắng. Vào lúc 08:30 ngày 11/10/2026, hai đội sẽ tái đấu trên sân vận động Dick's Sporting Goods Park trong bối cảnh cả hai đều hướng tới việc tích lũy điểm số tối đa cho chặng đường hiện tại.

Tương quan phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng

San Jose Earthquakes đang thể hiện phong độ thi đấu rất ổn định với chuỗi 5 trận liên tiếp không phải nếm mùi thất bại. Cụ thể, trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này giành tới 3 chiến thắng và có 2 trận hòa, với chuỗi kết quả lần lượt là hòa, thắng, thắng, hòa và thắng. Sự thăng hoa này giúp đại diện vùng vịnh đứng vững ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 45 điểm.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Colorado Rapids lại cho thấy sự thiếu ổn định về mặt kết quả. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ có được 1 trận thắng, xen kẽ 2 trận hòa và 2 trận thua (chuỗi kết quả gần nhất lần lượt là thua, hòa, thắng, hòa, thua). Hiện tại, Colorado Rapids đứng ở vị trí thứ 8 với 36 điểm, kém đối thủ San Jose Earthquakes 9 điểm.

Lịch sử đối đầu không có chỗ cho kết quả hòa

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy sự kịch tính cao độ khi không có bất kỳ trận đấu nào khép lại với tỷ số hòa. Lợi thế đối đầu đang hơi nghiêng về phía Colorado Rapids khi họ giành được 3 chiến thắng, trong khi San Jose Earthquakes có 2 lần ca khúc khải hoàn.

Lối chơi cởi mở cùng tính chất giằng co mỗi khi giáp mặt là cơ sở để người hâm mộ tin vào một thế trận đôi công tốc độ. Colorado Rapids với điểm tựa sân nhà Dick's Sporting Goods Park sẽ chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế, nhưng sự kiên định và phong độ vào phom của San Jose Earthquakes hứa hẹn tạo nên màn so tài khó lường xuyên suốt 90 phút.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)