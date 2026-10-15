TRỰC TIẾPTrực tiếp Colorado Rapids vs Minnesota United FC: Colorado Rapids mất người

Colorado Rapids1 - 1Minnesota United FCHiệp 2 — phút 71'

71'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Colorado Rapids 1 - 1 Minnesota United FC.

68'Thẻ đỏ trực tiếp cho Sayed Abu Farkhi

Sau khi VAR can thiệp ở phút 67, trọng tài đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Sayed Abu Farkhi ở phút 68 vì hành vi bạo lực (Violent Conduct). Việc chỉ còn chơi với 10 người đẩy Colorado Rapids vào thế vô cùng khó khăn khi tỷ số đang là 1-1.

67'VAR can thiệp, Sayed Abu Farkhi bị nâng mức phạt thẻ

Phút 67, công nghệ VAR vào cuộc can thiệp và trọng tài chính quyết định nâng mức phạt thẻ đối với Sayed Abu Farkhi bên phía Colorado Rapids. Quyết định bất lợi này khiến đội chủ nhà rơi vào thế khó khi trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1.

65'Minnesota United FC điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 65, Minnesota United FC quyết định làm mới đội hình khi rút Marcus Caldeira ra nghỉ và tung Mauricio González Carabalí vào sân. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm thêm đột biến trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1.

64'Colorado Rapids gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 64, Colorado Rapids đang nắm giữ thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 58% - 42%. Đội chủ nhà liên tục hãm thành và vượt trội hoàn toàn về số pha dứt điểm với 12 - 5, tuy nhiên sự chính xác vẫn là điều họ còn thiếu khi cả hai bên mới chỉ có cùng 2 - 2 lần sút trúng đích.

60'Colorado Rapids điều chỉnh tuyến giữa

Phút 60, Colorado Rapids thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Joshua Atencio được tung vào sân thế chỗ Paxten Aaronson. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà cần thêm luồng sinh khí mới để cải thiện thế trận và tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.

60'Colorado Rapids làm mới đội hình sau bàn thua

Phút 60, Colorado Rapids thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Sayed Abu Farkhi được tung vào sân thế chỗ Keegan Rosenberry. Đội chủ nhà cần thêm sinh khí mới để tái lập thế dẫn bàn sau khi để Minnesota United FC gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp hai.

52'Kelvin Yeboah lập công gỡ hòa 1-1

Phút 52, Kelvin Yeboah tỏa sáng mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý giá cho Minnesota United FC. Dù kiểm soát bóng ít hơn, đội khách đã tận dụng rất tốt cơ hội để đưa trận đấu tại sân Dick's Sporting Goods Park trở lại vạch xuất phát ngay đầu hiệp hai.

51'Colorado Rapids duy trì sức ép lớn

Bước sang phút 51, Colorado Rapids vẫn đang làm chủ hoàn toàn thế trận khi kiểm soát bóng tới 65% - 35% trước Minnesota United FC. Đội chủ nhà tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm gia tăng cách biệt, vượt trội về số pha dứt điểm với tỷ lệ 9 - 3 (trúng đích 2 - 1).

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+1'Darren Yapi mở tỷ số cho Colorado Rapids

Phút 45+1, Darren Yapi tỏa sáng đúng vào thời gian bù giờ hiệp một để đưa Colorado Rapids vươn lên dẫn 1-0 trước Minnesota United FC. Bàn mở tỷ số phản ánh đúng thế trận lấn lướt của đội chủ nhà khi họ kiểm soát bóng tới 65% và tạo ra tới 9 pha dứt điểm.

39'Colorado Rapids áp đảo nhưng chưa có bàn thắng

Tiến gần về cuối hiệp một, Colorado Rapids vẫn đang nắm giữ hoàn toàn thế chủ động với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 63% - 37%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và vượt trội về số pha dứt điểm (8 - 2), tuy nhiên việc chỉ có 1 - 0 cú sút trúng đích khiến bảng tỷ số vẫn chưa thể dịch chuyển.

27'Colorado Rapids áp đảo nhưng thiếu sắc bén

Gần nửa tiếng thi đấu trôi qua, Colorado Rapids hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 70% - 30%. Dù áp đảo về số lần dứt điểm 7 - 1 cùng 3 quả phạt góc so với 1 của Minnesota United FC, đội chủ nhà vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng khi tỷ lệ trúng đích của cả hai bên vẫn là 0 - 0.

13'Colorado Rapids áp đảo thời lượng kiểm soát bóng

Trải qua 13 phút thi đấu đầu trận, Colorado Rapids đang nắm quyền chủ động trên sân với tỷ lệ cầm bóng vượt trội lên tới 74% - 26%. Dù tạo ra sức ép lớn hơn và dẫn 2 - 1 về số pha dứt điểm, đội chủ nhà vẫn chưa thể chuyển hóa cơ hội khi cả hai bên đều chưa có cú sút trúng đích nào (0 - 0).

11'Darren Yapi nhận thẻ vàng sớm

Phút 11, tiền đạo Darren Yapi bên phía Colorado Rapids phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0 khi cả hai đội chưa tạo ra nhiều cơ hội thực sự rõ nét.

0'Trận đấu bắt đầu

Colorado Rapids tiếp đón Minnesota United FC.

Cập nhật lúc 10:11 15/10/2026

Colorado Rapids và Minnesota United FC bước vào trận đấu này với chung một nhu cầu: một kết quả tích cực để cắt chuỗi trận thiếu thuyết phục. Cả hai chỉ có đúng một chiến thắng hoặc thậm chí không có chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất. Vì thế, cuộc gặp lúc 08:30 ngày 15/10/2026 tại Dick's Sporting Goods Park mang nhiều áp lực với cả chủ nhà lẫn đội khách.

Colorado Rapids: thiếu sự ổn định

Colorado Rapids đang đứng hạng 8 với 37 điểm. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chưa tương xứng với vị trí này. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Chiến thắng duy nhất nằm ở trận cũ nhất trong chuỗi. Sau đó, Colorado Rapids đan xen giữa hòa và thua, và trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa. Như vậy, đội vẫn giữ được sự cầm cự nhất định nhưng chưa tìm lại nhịp thắng.

Minnesota United FC: chuỗi trận đáng lo ngại

Minnesota United FC đang ở vị trí kém thuận lợi hơn. Đội khách đứng hạng 14 với 30 điểm, kém chủ nhà 7 điểm. Phong độ 5 trận gần nhất của họ là chưa thắng trận nào, hòa 1 trận và thua 4 trận.

Điểm sáng nhỏ là trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa, chấm dứt chuỗi thua liên tiếp trước đó. Dù vậy, việc chưa thắng suốt 5 trận cho thấy Minnesota United FC đang rất cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Colorado Rapids thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Minnesota United FC thắng 1 trận. Thành tích này cho thấy chủ nhà có phần nhỉnh hơn, nhưng khoảng cách không lớn. Hai đội hòa nhau 2 lần, nên những cuộc đối đầu thường khá cân bằng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ đang chững lại, Colorado Rapids có thể muốn tận dụng lợi thế sân nhà để giành lại cảm giác chiến thắng. Vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng cùng thành tích đối đầu tốt hơn cũng là những điểm tựa tinh thần cho đội chủ nhà.

Ngược lại, Minnesota United FC không còn nhiều dư địa cho sự thận trọng. Sau chuỗi trận chưa thắng, đội khách cần một trận đấu tập trung và kỷ luật để tìm điểm số. Một trận hòa ở trận gần nhất có thể là bước đệm, nhưng chưa đủ để xoa dịu áp lực từ chuỗi kết quả vừa qua.

Nhận định

Có thể thấy, đây là trận đấu của hai đội cùng khát một kết quả tích cực. Colorado Rapids nhỉnh hơn về vị trí, điểm số và lịch sử đối đầu gần đây, trong khi Minnesota United FC cần chiến thắng nhiều hơn để thoát khỏi chuỗi phong độ thấp. Nếu chủ nhà giữ được sự chắc chắn, họ có lợi thế để giành kết quả tốt. Tuy vậy, áp lực của cả hai bên khiến trận đấu nhiều khả năng sẽ được cân não đến những phút cuối.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)