TRỰC TIẾPTrực tiếp Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps: Chicago Fire nhân đôi cách biệt

Chicago Fire2 - 0Vancouver WhitecapsHiệp 2 — phút 64'

64'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Chicago Fire 2 - 0 Vancouver Whitecaps.

61'Tate Johnson nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 61, Tate Johnson bên phía Vancouver Whitecaps phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 0-2 trên sân Soldier Field, sự nóng vội đã bắt đầu xuất hiện nơi các cầu thủ đội khách.

58'Vancouver Whitecaps làm mới hàng công

Phút 58, Vancouver Whitecaps quyết định rút Cheikh Sabaly ra nghỉ để nhường chỗ cho Yadaly Diaby. Đang bị Chicago Fire dẫn 2-0 và chưa có nổi cú dứt điểm trúng đích nào, đội khách buộc phải làm mới phương án tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

57'Vancouver Whitecaps làm mới hàng công

Phút 57, Vancouver Whitecaps quyết định có sự điều chỉnh nhân sự khi Bruno Caicedo được tung vào sân để thay thế Emmanuel Sabbi. Đội khách nỗ lực tìm kiếm làn gió mới nhằm cải thiện thế trận sau khi để Chicago Fire dẫn trước 2-0.

55'Jonathan Dean nhận thẻ vàng ở phút 55

Phút 55, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Jonathan Dean bên phía Chicago Fire sau tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 2-0 trên sân Soldier Field, đội chủ nhà vẫn cần duy trì sự tập trung và tránh những pha can thiệp quá mức cần thiết.

53'Chicago Fire duy trì sức ép vượt trội

Bước sang phút 53, Chicago Fire vẫn làm chủ hoàn toàn các tình huống nguy hiểm khi dẫn 2-0 và áp đảo về số lần dứt điểm với tỷ lệ 15 - 7. Dù Vancouver Whitecaps kiểm soát bóng nhỉnh hơn (45% - 55%), đại diện Canada vẫn hoàn toàn bế tắc khi chưa có nổi pha dứt điểm trúng đích nào (5 - 0).

50'Philip Zinckernagel nhân đôi cách biệt cho Chicago Fire

Phút 50, Philip Zinckernagel ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Chicago Fire. Pha lập công này giúp đội chủ sân Soldier Field tạo ra khoảng cách an toàn trước đối thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Vancouver Whitecaps.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45'Vancouver Whitecaps đưa Thomas Müller vào sân

Phút 45, Vancouver Whitecaps quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung Thomas Müller vào sân thế chỗ Aleksa Cvetkovic. Đang bị Chicago Fire dẫn 1-0 và chưa có cú dứt điểm trúng đích nào, đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng rõ ràng cần thêm kinh nghiệm của Müller để tìm kiếm bàn gỡ.

45'Chicago Fire điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Ở phút 45, Chicago Fire quyết định đưa Mauricio Pineda vào sân thay thế cho Anton Saletros. Đội chủ nhà có sự thay đổi nhân sự nhằm giữ vững cách biệt 1-0 trước sức ép kiểm soát bóng từ Vancouver Whitecaps.

39'Chicago Fire áp đảo về thế trận

Tiến về những phút cuối hiệp một, Chicago Fire vẫn duy trì thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 55% - 45%. Đội chủ nhà liên tục bắn phá khung thành đối phương khi vượt trội hoàn toàn về số pha dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 3 - 0), khiến Vancouver Whitecaps gần như chưa thể tạo ra pha uy hiếp thực sự nào.

27'Philip Zinckernagel bỏ lỡ phạt đền đáng tiếc

Phút 27, Chicago Fire có cơ hội cực kỳ thuận lợi để gia tăng cách biệt nhưng Philip Zinckernagel lại thực hiện không thành công quả phạt đền. Đội chủ nhà vẫn đang tạm dẫn 1-0 nhưng pha bỏ lỡ này khiến họ chưa thể sớm nới rộng khoảng cách trước Vancouver Whitecaps.

26'Chicago Fire duy trì thế chủ động

Nửa đầu hiệp một chứng kiến ưu thế rõ rệt của Chicago Fire sau khi vượt lên dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 56% - 44% và liên tục bắn phá khung thành đối phương với tỷ lệ dứt điểm áp đảo 8 - 3 (trúng đích 2 - 0), trong khi Vancouver Whitecaps vẫn chưa thể tìm ra cú sút trúng mục tiêu nào.

19'Philip Zinckernagel phạm lỗi nhận thẻ vàng

Phút 19, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Philip Zinckernagel sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0 trên sân Soldier Field, Chicago Fire vẫn cần giữ cái đầu lạnh trước sức ép từ đội đầu bảng Vancouver Whitecaps.

13'Chicago Fire chủ động tấn công sau bàn mở tỷ số

Sớm vươn lên dẫn trước 1-0, Chicago Fire tiếp tục duy trì sức ép đáng kể lên phần sân đối phương dù chỉ cầm bóng 44% - 56%. Đội chủ nhà tỏ ra sắc bén hơn hẳn trong các pha hãm thành với 4 - 1 lần dứt điểm (trúng đích 2 - 0), buộc thủ môn Vancouver Whitecaps đã phải có 0 - 1 pha cứu thua để tránh nhận thêm bàn thua.

9'Jonathan Bamba mở tỷ số sớm cho Chicago Fire

Ngay phút 9, Jonathan Bamba đã cụ thể hóa đường kiến tạo của Anton Saletros để đưa Chicago Fire vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà tạo lợi thế lớn dù đối thủ Vancouver Whitecaps đang là đội dẫn đầu bảng xếp hạng.

0'Trận đấu bắt đầu

Chicago Fire tiếp đón Vancouver Whitecaps.

Cập nhật lúc 09:06 07/10/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Chicago Fire và Vancouver Whitecaps luôn mang đến những bữa tiệc bóng đá mãn nhãn với nhiều bàn thắng được ghi. Khi tái đấu vào lúc 07:30 ngày 07/10/2026 trên sân vận động Soldier Field, kịch bản đôi công cởi mở nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tái hiện giữa hai tập thể có lối chơi đầy cống hiến.

Phong độ trái ngược trước giờ bóng lăn

Đội chủ nhà Chicago Fire bước vào màn so tài này với phong độ chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, câu lạc bộ này chỉ giành được 1 chiến thắng, bên cạnh 2 trận hòa và 2 thất bại. Việc liên tiếp để mất điểm trong các vòng đấu vừa qua khiến đội bóng áo đỏ chịu áp lực không nhỏ trước chuyến tiếp đón đối thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ngược lại, Vancouver Whitecaps thể hiện sự ổn định hơn với những màn trình diễn thuyết phục. Thống kê qua 5 trận gần đây cho thấy đại diện Canada có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Với 50 điểm hiện có cùng ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng, Vancouver Whitecaps sở hữu nền tảng tâm lý vô cùng thoải mái và vững vàng trước giờ ra sân.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Vancouver Whitecaps đang là bên nắm giữ ưu thế. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội, Vancouver Whitecaps có 3 chiến thắng, trong khi Chicago Fire thắng 2 trận và hai bên không có bất kỳ kết quả hòa nào. Những con số này minh chứng rõ nét cho tính chất sòng phẳng và không thỏa hiệp mỗi khi hai đội bóng chạm trán nhau.

Đáng chú ý, các cuộc so tài giữa hai bên thường diễn ra với tiết tấu nhanh, khi cả hai đều chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng thay vì lựa chọn phương án phòng ngự bảo toàn tỷ số.

Kỳ vọng thế trận cởi mở tại Soldier Field

Với ưu thế sân nhà Soldier Field, Chicago Fire chắc chắn muốn chủ động áp đặt nhịp độ trận đấu nhằm bù đắp cho chuỗi phong độ kém vui vừa qua. Dẫu vậy, thách thức đặt ra cho họ là không hề nhỏ khi đối thủ là tập thể dẫn đầu bảng xếp hạng và có lối chơi hết sức thực dụng lẫn hiệu quả.

Vancouver Whitecaps sở hữu sự tự tin từ điểm số vượt trội cùng thành tích đối đầu áp đảo. Cả hai câu lạc bộ đều có xu hướng tấn công trực diện, do đó 90 phút sắp tới hứa hẹn sẽ cống hiến cho người hâm mộ một màn đôi công nghẹt thở với nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành đôi bên.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)