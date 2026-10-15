TRỰC TIẾPTrực tiếp Chicago Fire vs Philadelphia Union: Hết hiệp 1, Chicago Fire dẫn 1-0

Chicago Fire1 - 0Philadelphia UnionNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+1'Jack Elliott nhận thẻ đỏ rời sân

Phút 45+1', Jack Elliott của Chicago Fire phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Dù vừa có bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 44, Chicago Fire giờ đây sẽ phải đối mặt với hiệp hai đầy khó khăn khi chỉ còn chơi với 10 người trên sân Soldier Field.

44'Haile-Selassie mở tỷ số cho Chicago Fire

Phút 44, đón đường chuyền từ Noah Allen, Maren Haile-Selassie đã dứt điểm chính xác để khai thông bế tắc, đưa Chicago Fire vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng ngay trước giờ nghỉ giúp đội chủ sân Soldier Field tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đối đầu với Philadelphia Union.

41'Jack Elliott nhận thẻ vàng

Phút 41, Jack Elliott bên phía Chicago Fire phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ hai của đội chủ nhà trong hiệp một, diễn ra trong bối cảnh hai đội vẫn đang hòa 0-0 trên sân Soldier Field.

37'Thế trận giằng co thiếu đột biến

Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp một với thế trận khá cân bằng khi Chicago Fire nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (52% - 48%). Dù vậy, cả hai đội vẫn chưa tạo ra được cơ hội thực sự rõ rệt, thể hiện qua việc tổng số cú dứt điểm dừng ở mức 2 - 3 và chưa bên nào có pha dứt điểm trúng đích (0 - 0).

34'Mbokazi phạm lỗi và nhận thẻ vàng

Phút 34, Mbekezeli Mbokazi của Chicago Fire phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân Soldier Field vẫn đang diễn ra giằng co khi hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

25'Thế trận giằng co nhưng thiếu cơ hội

Trận đấu trôi qua nửa đầu hiệp một với thế trận khá cân bằng khi Philadelphia Union chỉ nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (52% so với 48% của Chicago Fire). Sự thận trọng của đôi bên khiến nhịp độ không được đẩy lên quá cao, dẫn tới việc chỉ có tổng cộng 3 pha dứt điểm (tỷ số sút 1 - 2) và hai đội vẫn chưa có cú sút trúng đích (0 - 0) nào.

13'Philadelphia Union chiếm ưu thế kiểm soát

Sau gần 15 phút đầu trận, Philadelphia Union đang là đội chủ động hơn khi nắm 58% thời lượng cầm bóng và tạo ra thế trận lấn lướt. Dù vậy, đội khách mới chỉ có 0 - 2 pha dứt điểm và chưa lần nào đưa bóng trúng đích, trong khi Chicago Fire vẫn đang kiên nhẫn phòng ngự chặt chẽ.

0'Trận đấu bắt đầu

Chicago Fire tiếp đón Philadelphia Union.

Cập nhật lúc 08:31 15/10/2026

Philadelphia Union bước vào chuyến làm khách trên sân Soldier Field với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Họ muốn kéo dài mạch trận ấy trước một Chicago Fire đang xếp cao hơn trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 15/10/2026.

Philadelphia Union mang theo chuỗi thắng trọn vẹn

Philadelphia Union là đội có phong độ tốt nhất ở cặp đấu này. Họ thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang ở mức cao.

Đội khách hiện xếp hạng 6 với 42 điểm. Mạch thắng dài giúp họ đến Chicago trong tâm thế thoải mái, chỉ cần giữ nhịp độ đang có.

Chicago Fire: nền tảng tốt nhưng phong độ chững lại

Chicago Fire đang đứng thứ 3 với 48 điểm, hơn Philadelphia Union 6 điểm. Vị trí này cho thấy họ đã tích lũy khá chắc chắn trong cả mùa giải.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà không còn nhất quán. Trong 5 trận gần nhất, Chicago Fire thắng 3 trận và thua 2 trận. Điểm tích cực là họ đã thắng cả 3 trận mới nhất, sau hai thất bại ở các trận trước đó.

Đó là tín hiệu cho thấy đội chủ nhà đã lấy lại thăng bằng. Dù vậy, Chicago Fire vẫn phải chứng minh mình đủ sức chặn một đối thủ đang thắng đều như Philadelphia Union.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu gần đây cũng ủng hộ Philadelphia Union. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội khách thắng 3 trận, Chicago Fire thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận.

Con số này cho thấy Philadelphia Union thường xuyên có lợi thế trong các lần chạm trán, kể cả khi Chicago Fire đang giữ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc đối đầu giữa đội có thứ hạng cao hơn và đội có phong độ trọn vẹn hơn. Chicago Fire có lợi thế sân nhà, thứ hạng và đà hồi phục sau chuỗi hai trận thua. Philadelphia Union có mạch thắng liên tiếp và thành tích đối đầu tốt.

Nếu đội chủ nhà duy trì được sự ổn định của 3 trận thắng gần nhất, họ hoàn toàn có thể khiến chuỗi thắng của đối thủ chấm dứt. Ngược lại, nếu Philadelphia Union giữ được sự tự tin hiện tại, cánh cửa để họ tiếp tục bay cao tại Soldier Field vẫn rộng mở.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng với những lợi thế khác nhau ở mỗi bên. Chicago Fire hơn về thứ hạng, còn Philadelphia Union hơn về phong độ và thế đối đầu gần đây. Xét đà thắng liên tiếp và thành tích đối đầu, đội khách có lý do để đặt niềm tin vào việc kéo dài chuỗi trận bất bại của mình.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)