Chelsea2 - 0BournemouthHiệp 1 — phút 8'

8'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Chelsea 2 - 0 Bournemouth.

3'Antonio Silva phản lưới nhà giúp Chelsea nhân đôi cách biệt

Cơn ác mộng ập đến chớp nhoáng với đội khách khi chỉ ở phút thứ 3, Antonio Silva lóng ngóng đá phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea. Hai bàn thắng liên tiếp ngay đầu trận giúp The Blues nắm lợi thế cực lớn ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

2'Jordan Henderson mở tỷ số chớp nhoáng cho Chelsea

Ngay ở phút 2, Jordan Henderson đã lên tiếng mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Chelsea. Khởi đầu như mơ trên sân Stamford Bridge giúp đội chủ nhà sớm nắm lợi thế lớn trước Bournemouth.

0'Trận đấu bắt đầu

Chelsea tiếp đón Bournemouth.

Cập nhật lúc 21:08 10/10/2026

Cuộc so tài giữa Chelsea và Bournemouth diễn ra vào lúc 21h00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Stamford Bridge hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn. Bước vào trận đấu này, đội chủ nhà đang nỗ lực tối đa để tích lũy điểm số nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội khách chật vật tìm kiếm kết quả tích cực để cải thiện tình hình ở khu vực cuối bảng.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Chelsea hiện đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau những vòng đấu đã qua. Điểm tựa tinh thần lớn nhất của đội bóng áo xanh là sự khởi sắc rõ nét về mặt kết quả ở các lượt trận vừa qua. Trong 5 trận gần nhất, Chelsea giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, 2 chiến thắng đó đến ngay ở 2 trận đấu gần đây nhất, cho thấy nhịp độ thi đấu của họ đang có chiều hướng đi lên đúng vào thời điểm quan trọng.

Ngược lại, Bournemouth đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Họ hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm. Phong độ của Bournemouth trong 5 trận gần nhất ghi nhận 3 trận hòa và 2 trận thua, chưa có được bất kỳ thắng lợi nào. Ở lần ra sân gần nhất, đội khách cũng đã phải nhận một thất bại, qua đó chịu thêm áp lực khi phải hành quân đến làm khách tại London.

Lợi thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội mang lại sự tự tin rất lớn cho Chelsea. Đại diện thành London duy trì thành tích bất bại trước đối thủ với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi Bournemouth chưa từng giành được trọn vẹn chiến thắng ở chuỗi trận này. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Stamford Bridge cùng thành tích đối đầu vượt trội là những yếu tố ủng hộ mạnh mẽ cho tham vọng lấy trọn điểm số của Chelsea.

Về mặt lối chơi, Chelsea nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt thế trận, kiểm soát bóng và tìm cách đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong bối cảnh đội khách Bournemouth đang thể hiện hiệu suất thi đấu kém ổn định và chuỗi trận không thắng kéo dài, đội chủ sân Stamford Bridge nắm trong tay mọi điều kiện thuận lợi để tiếp tục nối dài đà hưng phấn và hướng tới mục tiêu bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)