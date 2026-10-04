TRỰC TIẾPTrực tiếp Canada vs Peru: Hiệp 2 bắt đầu, Canada dẫn 2-0

Canada2 - 0PeruHiệp 2 — phút 90'

90'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Canada 2 - 0 Peru.

90'Canada nhận thẻ vàng ở phút cuối

Phút 90, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ bên phía Canada sau một tình huống phạm lỗi. Dù vậy, với việc đang dẫn trước 2-0 và áp đảo hoàn toàn về thế trận tại sân BC Place, đội chủ nhà vẫn nắm chắc phần thắng trong tay.

89'Canada kiểm soát hoàn toàn thế trận

Tiến sát những phút cuối, Canada vẫn làm chủ hoàn toàn cục diện với 61% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội ở thống kê dứt điểm 14 - 4. Trong khi đó, Peru tỏ ra hoàn toàn bế tắc khi chưa có nổi pha dứt điểm trúng đích nào (3 - 0) và chấp nhận lùi sâu phòng ngự.

82'R. Garces nhận thẻ vàng

Phút 82, R. Garces bên phía Peru phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nhằm ngăn cản đợt lên bóng của đối phương. Trận đấu trôi dần về những phút cuối và Peru vẫn đang hoàn toàn bế tắc khi bị Canada dẫn trước 2-0.

75'Canada kiểm soát thế trận áp đảo

Bước sang phút 75, Canada tiếp tục duy trì thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 57% - 43% trước Peru. Đội bóng áo đỏ vượt trội hoàn toàn về sức ép trên hàng công khi sở hữu tổng số lần dứt điểm áp đảo 12 - 3, đồng thời chưa để đối thủ có nổi một pha bắn phá trúng đích nào (2 - 0).

73'Peru làm mới tuyến giữa tìm kiếm bàn gỡ

Phút 73, Peru tiến hành điều chỉnh nhân sự khi J. Concha được tung vào sân để thay thế J. Velez. Đang bị Canada dẫn trước 2-0, đội khách rất cần làn gió mới ở khu trung tuyến nhằm cải thiện thế trận tấn công trong những phút còn lại.

73'Peru điều chỉnh nhân sự tìm kiếm hy vọng

Phút 73, Peru thực hiện sự thay đổi người khi C. Inga được tung vào sân để trám vị trí của M. Lopez. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 và hoàn toàn bế tắc ở khâu tấn công, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

67'Peru điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 67, đội tuyển Peru thực hiện quyền thay đổi người khi J. Pretell được tung vào sân để thế chỗ Y. Yotun. Trong bối cảnh đang bị Canada dẫn trước 2-0 và lép vế về thế trận, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Nam Mỹ cải thiện khả năng tranh chấp ở khu trung tuyến.

67'Canada làm mới tuyến giữa với Piette

Phút 67, Canada thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi S. Piette được tung vào sân để thay thế cho S. Eustaquio. Với cách biệt 2-0 cùng thế trận áp đảo về kiểm soát bóng và dứt điểm, sự xuất hiện của Piette được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà duy trì sự vững chắc ở khu trung tuyến trong phần còn lại của trận đấu.

66'Peru điều chỉnh nhân sự bên cánh

Phút 66, Peru có sự thay đổi người khi M. Huaman được tung vào sân để trám vào vị trí của O. Sonne. Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng luồng gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận khi họ đang bị dẫn trước 0-2.

66'Canada điều chỉnh nhân sự ở phút 66

Phút 66, Canada thực hiện sự thay đổi người khi J. Knight-Lebel được tung vào sân để thế chỗ L. De Fougerolles. Đội chủ nhà tiếp tục làm mới đội hình nhằm duy trì lợi thế dẫn bàn an toàn trên sân BC Place.

63'Canada làm mới hàng công khi T. Buchanan vào sân

Phút 63, Canada có sự thay đổi nhân sự khi T. Buchanan được tung vào sân để thế chỗ cho J. Shaffelburg. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 và áp đảo hoàn toàn về thế trận, đội chủ nhà có lý do để làm mới các phương án tấn công nhằm duy trì sức ép.

63'Canada làm mới hàng công với P. David

Phút 63, Canada tiến hành điều chỉnh nhân sự khi P. David được tung vào sân thế chỗ L. Millar. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 cùng thế trận lấn lướt, đội chủ nhà tiếp tục bổ sung năng lượng mới nhằm duy trì sức ép lên khung thành Peru.

63'Canada điều chỉnh nhân sự khi dẫn 2-0

Phút 63, Canada thực hiện sự thay đổi người khi J. Smith được tung vào sân thế chỗ cho R. Chukwu. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 cùng thế trận áp đảo với 10 pha dứt điểm so với 2 của Peru, đội chủ nhà đang chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì sự kiểm soát.

62'Canada kiểm soát trận đấu và áp đảo dứt điểm

Bước sang phút 62, Canada vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận khi nắm 59% quyền kiểm soát bóng và duy trì sức ép liên tục. Đại diện Bắc Mỹ vượt trội với thống kê dứt điểm 10-2, trong khi Peru tỏ ra bế tắc trên mặt trận tấn công và chưa có nổi cú sút trúng đích nào (trúng đích 2-0 nghiêng về Canada).

62'Canada điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 62, Canada có sự thay đổi người khi T. Oluwaseyi được tung vào sân để trám vị trí của J. David. Nắm lợi thế dẫn 2-0 trên sân BC Place, đội bóng áo đỏ chủ động làm mới sức tấn công nhằm duy trì áp lực trong phần còn lại của trận đấu.

62'Canada điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 62, Canada tiến hành thay đổi nhân sự khi J. Ivanisevic được tung vào sân để thế chỗ R. Priso. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhằm làm mới đội hình khi đang nắm giữ lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân BC Place.

62'Canada điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 62, tuyển Canada tiến hành thay người khi S. Piette được tung vào sân để thế chỗ cho N. Saliba. Với lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân BC Place, đội chủ nhà bắt đầu có những toan tính làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận an toàn.

62'Canada làm mới hàng công trên sân BC Place

Phút 62, Canada thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Russell-Rowe được tung vào sân để thay thế cho D. Jebbison. Với lợi thế dẫn trước 2-0, sự điều chỉnh này hứa hẹn mang lại làn gió mới cho các phương án tấn công của đội chủ nhà.

62'Canada làm mới đội hình khi R. Laryea vào sân

Phút 62, Canada quyết định có sự thay đổi nhân sự khi R. Laryea được tung vào sân để thế chỗ cho N. Sigur. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân BC Place, đội chủ nhà bắt đầu tính toán làm mới lực lượng nhằm duy trì sự chủ động trong phần còn lại của trận giao hữu.

50'Canada áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 50, Canada tiếp tục nắm giữ thế chủ động khi kiểm soát bóng tới 58% - 42% và dẫn trước 2-0. Đại diện Bắc Mỹ hoàn toàn áp đảo về mặt trận tấn công với số pha dứt điểm vượt trội 9 - 2, trong khi Peru vẫn chưa thể tạo ra cú sút trúng đích nào (trúng đích 2 - 0) để tìm kiếm bàn gỡ.

48'Peru điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Phút 48, Peru tiến hành thay đổi nhân sự khi R. Garces được tung vào sân để thế chỗ A. Barco. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi bị Canada dẫn trước 2-0.

46'Peru làm mới hàng công ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Peru thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi G. Lapadula được tung vào sân thế chỗ A. Valera. Đang bị Canada dẫn trước 2-0 và lép vế về số pha dứt điểm, đại diện Nam Mỹ kỳ vọng sự xuất hiện của Lapadula sẽ mang lại nét khởi sắc cho mặt trận tấn công.

46'Peru làm mới tuyến giữa ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Peru thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi A. Carrillo được tung vào sân thế chỗ W. Cartagena. Đang bị Canada dẫn trước 2-0 và lép vế về số pha dứt điểm (9-2), đại diện Nam Mỹ buộc phải tăng cường sức tấn công để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

46'Peru điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Peru quyết định làm mới đội hình khi J. Vidales được tung vào sân thay cho O. Mora. Đang bị Canada dẫn 2-0 và lép vế về số pha dứt điểm (9-2), đại diện Nam Mỹ buộc phải tìm kiếm nét khởi sắc trên mặt trận tấn công.

46'Peru điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Peru thực hiện sự thay đổi người khi P. Magallanes được tung vào sân thế chỗ B. Soyer. Trong bối cảnh đang bị Canada dẫn trước 2-0 và lép vế về thế trận, điều chỉnh này có thể nhằm tìm kiếm làn gió mới để cải thiện khả năng tấn công của đội khách.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

37'Canada áp đảo hoàn toàn thế trận

Sau gần 40 phút thi đấu, Canada vẫn kiểm soát bóng vượt trội với 57% - 43% và tạo sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương. Sự vượt trội được thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm 6 - 0, trong khi Peru hoàn toàn bế tắc và chưa có nổi pha bắn phá nào dù hưởng phạt góc 0 - 3.

35'J. Shaffelburg nhân đôi cách biệt cho Canada

Phút 35, J. Shaffelburg ghi bàn giúp Canada nâng tỷ số lên 2-0 trước Peru. Bàn thắng này tiếp tục củng cố thế trận áp đảo của đội chủ nhà trên sân BC Place.

25'Canada kiểm soát hoàn toàn thế trận

Sau gần nửa hiệp một, Canada đang làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng 60% - 40%. Đội bóng xứ lá phong đã tung ra tới 6 cú dứt điểm trong khi con số này bên phía Peru vẫn là 0, cho thấy sức ép áp đảo mà họ tạo ra sau khi có bàn mở tỷ số 1-0.

19'J. Shaffelburg mở tỷ số cho Canada

Phút 19, J. Shaffelburg tỏa sáng đưa Canada vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số là phần thưởng xứng đáng cho đội chủ nhà sau khoảng thời gian đầu trận áp đảo hoàn toàn với thế trận kiểm soát vượt trội.

13'Canada áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút đầu trận, Canada là đội chủ động cầm trịch trận đấu với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 65% - 35% so với Peru. Đại diện Bắc Mỹ liên tục gây sức ép và đã tung ra số cú dứt điểm 3 - 0, trong khi Peru vẫn chưa thể tạo ra pha bắn phá nào về phía khung thành đối phương.

0'Trận đấu bắt đầu

Canada tiếp đón Peru.

Cập nhật lúc 03:06 04/10/2026

Cuộc so tài giữa Canada và Peru trong khuôn khổ loạt trận giao hữu ĐTQG (Friendlies) diễn ra vào lúc 01:00 ngày 04/10/2026. Đây là màn chạm trán mang tính chất quan trọng nhằm giúp cả hai đội tuyển rà soát bộ khung vận hành, kiểm nghiệm phong độ và tích lũy thêm cảm giác thi đấu thực chiến.

Điểm tựa phong độ ổn định của Canada

Canada bước vào màn đọ sức này với hành trang tâm lý vững vàng nhờ mạch phong độ tương đối thuyết phục thời gian qua. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng Bắc Mỹ hoàn toàn giữ sạch thất bại khi giành được 2 chiến thắng và có 3 trận hòa.

Trình tự các kết quả gần đây của Canada diễn ra với chuỗi bất bại nối dài: sau 1 trận thắng và 1 trận hòa, họ tiếp tục bỏ túi thêm 1 chiến thắng trước khi khép lại hai lần ra sân gần nhất bằng 2 kết quả hòa liên tiếp. Sự ổn định này phản ánh tính tổ chức chặt chẽ cùng khả năng duy trì cự ly đội hình kỷ luật của Canada, giúp họ luôn tạo ra thế trận chủ động và rất khó bị đánh bại.

Thử thách tìm kiếm sự cân bằng của Peru

Bên kia chiến tuyến, Peru lại thể hiện màn trình diễn có phần thiếu ổn định hơn trong giai đoạn vừa qua. Nhìn lại 5 trận đấu gần đây, đại diện đến từ Nam Mỹ chỉ có được 1 trận thắng, chia điểm trong 2 trận và phải nhận 2 thất bại.

Đáng lưu ý, Peru khởi đầu giai đoạn này bằng 1 trận hòa, sau đó rơi vào giai đoạn chững lại với 2 trận thua liên tiếp. Dù đã có dấu hiệu cải thiện với 1 chiến thắng ngay sau đó và trận hòa ở lần xuất quân gần nhất, song tính liền mạch trong lối chơi của Peru vẫn là bài toán cần được củng cố. Việc duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu sẽ là yếu tố cốt lõi giúp họ thiết lập lại nhịp điệu thi đấu quen thuộc.

Nhận định xu hướng thế trận

Bước vào trận đấu giao hữu này, mục tiêu của cả hai đội không nằm ngoài việc hoàn thiện các mảng miếng phối hợp và đánh giá mức độ thích ứng chiến thuật. Canada với chuỗi kết quả ổn định nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm soát không gian và duy trì lối chơi chặt chẽ, tạo áp lực vừa phải để thử thách sức chịu đựng nơi phòng tuyến đối phương.

Ngược lại, Peru cần tận dụng từng cơ hội trên sân để tìm lại cảm giác kiểm soát bóng nhịp nhàng và gia tăng tính kết nối giữa các tuyến. Thế trận được dự báo sẽ diễn ra với tốc độ vừa phải, nơi sự cẩn trọng và tính toán thử nghiệm chiến thuật được đặt lên hàng đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)