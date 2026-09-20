TRỰC TIẾPTrực tiếp Bournemouth vs Liverpool: Liverpool mở tỷ số

Bournemouth0 - 1LiverpoolHiệp 2 — phút 81'

81'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Bournemouth 0 - 1 Liverpool.

75'Bournemouth đưa Lewis Cook vào sân tìm kiếm hy vọng

Phút 75, Bournemouth thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Lewis Cook được tung vào sân thay thế cho Adam Smith. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, đội chủ sân Vitality Stadium rất cần làn gió mới nơi tuyến giữa để gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

75'Bournemouth làm mới hàng công tìm bàn gỡ

Phút 75, Bournemouth thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Daniel Jebbison được tung vào sân thế chỗ cho Ryan Christie. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 ngay tại sân Vitality Stadium, đội chủ nhà rất cần sự đột biến trên mặt trận tấn công để nuôi hy vọng san bằng cách biệt.

75'Bournemouth làm mới hàng công tìm bàn gỡ

Phút 75, Bournemouth thực hiện sự thay đổi nhân sự khi David Brooks được tung vào sân thế chỗ Marcus Tavernier. Trong thế trận đang bị dẫn 0-1 ngay tại Vitality Stadium, đội chủ nhà rất cần sự đột biến từ băng ghế dự bị để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số.

73'Liverpool chủ động kiểm soát thế trận

Bước sang phút 73, Liverpool tiếp tục duy trì lợi thế dẫn bàn 0-1 cùng thế trận chủ động với thời lượng cầm bóng 58% so với 42% của Bournemouth. Đội khách vượt trội về số pha dứt điểm (11 - 6), buộc đối thủ phải lùi sâu phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

72'Liverpool làm mới hàng công với Víctor Muñoz

Phút 72, Liverpool quyết định làm mới hàng tấn công khi rút Bradley Barcola ra nghỉ để nhường chỗ cho Víctor Muñoz. Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1 trên sân Vitality Stadium, sự điều chỉnh này có thể nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng để The Kop duy trì sức ép và bảo toàn cách biệt mong manh.

71'Liverpool điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 71, Liverpool quyết định làm mới đội hình khi rút Florian Wirtz ra nghỉ để nhường chỗ cho Treymaurice Nyoni. Đội khách đang nỗ lực điều chỉnh nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 0-1 trên sân Vitality Stadium.

61'Liverpool kiểm soát thế trận sau giờ nghỉ

Bước qua phút 61, Liverpool tiếp tục duy trì ưu thế dẫn trước 0-1 và chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu. Đội khách kiểm soát bóng vượt trội với 59% so với 41% của Bournemouth, đồng thời tạo ra áp lực liên tục với số pha dứt điểm áp đảo 5 - 9 (trúng đích 1 - 2). Dù thi đấu đầy nỗ lực, đội chủ nhà vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận khung thành đối phương.

58'Alexander Isak nhận thẻ vàng cảnh cáo

Chỉ một phút sau bàn mở tỷ số, tiền đạo Alexander Isak của Liverpool đã phải nhận thẻ vàng ở phút 58'. Trận đấu trên sân Vitality Stadium đang nóng lên trông thấy khi đội khách liên tiếp phải nhận các án phạt từ trọng tài dù đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1.

57'Alexander Isak mở tỷ số cho Liverpool

Phút 57, thế bế tắc tại sân Vitality Stadium cuối cùng cũng bị phá vỡ khi Alexander Isak dứt điểm chuẩn xác đưa Liverpool vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng phản ánh đúng ưu thế kiểm soát bóng 60% của đội khách kể từ đầu trận, đem lại lợi thế vô cùng quan trọng cho The Kop.

49'Liverpool chủ động kiểm soát thế trận

Bước sang đầu hiệp hai, Liverpool vẫn nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng 42% - 58% và nỗ lực gia tăng sức ép về phía khung thành chủ nhà. Đội khách vượt trội về số lần dứt điểm với 3 - 7, nhưng tính đột biến chưa cao khi chỉ số trúng đích của hai bên vẫn đang cân bằng ở mức 1 - 1, khiến tỷ số duy trì 0-0.

46'Szoboszlai nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

Ngay ở phút 46, tiền vệ Dominik Szoboszlai bên phía Liverpool đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Vitality Stadium vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số hòa 0-0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36'Liverpool nỗ lực gia tăng sức ép

Trôi qua hơn nửa hiệp một, Liverpool vẫn đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 57% so với 43% của đội chủ nhà. Đoàn quân áo đỏ tích cực tổ chức hãm thành và vượt trội ở số lần dứt điểm (6-2), tuy nhiên cả hai bên mới chỉ có cùng 1-1 cú sút trúng đích và bàn mở tỷ số vẫn chưa xuất hiện.

24'Thế trận giằng co chặt chẽ

Nửa đầu hiệp một trôi qua với thế trận cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng của hai đội suýt soát 49% - 51%. Bournemouth tỏ ra chủ động hơn đôi chút ở các pha tiếp cận cầu môn với 2 - 0 phạt góc và 2 - 1 dứt điểm, trong khi Liverpool vẫn chơi thận trọng và chưa có cú sút trúng đích nào.

12'Liverpool nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát

Sau hơn 10 phút bóng lăn, trận đấu diễn ra tương đối chặt chẽ với tốc độ vừa phải. Liverpool đang nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (46% - 54%), song cơ hội thực sự vẫn chưa xuất hiện khi tổng số cú dứt điểm của hai đội mới dừng ở mức 0 - 1 và chưa có tình huống nào trúng đích.

0'Trận đấu bắt đầu

Bournemouth tiếp đón Liverpool.

Cập nhật lúc 21:36 20/09/2026

Liverpool đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuyến làm khách trên sân Vitality Stadium vào lúc 20h00 ngày 20/09/2026 mang ý nghĩa then chốt đối với kế hoạch tích lũy điểm số của đại diện vùng Merseyside. Trước một Bournemouth luôn thi đấu quyết tâm trên sân nhà, cuộc so tài này được xem là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của đoàn quân áo đỏ.

Tình thế trên bảng xếp hạng của hai đội

Bước vào trận đấu này, khoảng cách giữa hai câu lạc bộ đang phản ánh rõ tình cảnh thực tế. Liverpool hiện xếp ở vị trí thứ 10 với 6 điểm giành được. Mục tiêu thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên đòi hỏi The Kop phải chắt chiu tối đa từng cơ hội.

Trong khi đó, Bournemouth đang đứng ở vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 3 điểm. Sự chênh lệch 3 điểm giữa hai đội biến trận đấu tại Vitality Stadium thành một cuộc tranh chấp quyết liệt nhằm tạo ra bước đệm an toàn hơn trong giai đoạn khởi đầu mùa bóng.

Phân tích phong độ thực tế

Đội chủ nhà Bournemouth đang trải qua giai đoạn khó khăn trong việc tìm kiếm chiến thắng trọn vẹn. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng này phải nhận 1 trận thua và 3 trận hòa. Việc liên tục chia điểm cho thấy sự thiếu ổn định trong việc định đoạt thế trận ở những thời điểm quyết định.

Bên phía đối diện, Liverpool duy trì mạch bất bại qua 4 trận đấu gần đây với 1 chiến thắng cùng 3 trận hòa. Dù không để thua, chuỗi kết quả hòa khá nhiều cũng là lời nhắc nhở đối với hàng công Liverpool về tính hiệu quả ở khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Tương quan từ lịch sử đối đầu

Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp, ưu thế lịch sử đang nghiêng đáng kể về phía đội bóng áo đỏ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Liverpool áp đảo hoàn toàn khi giành được 4 chiến thắng, trong khi Bournemouth chỉ có 1 lần giành trọn niềm vui.

Nhìn chung, với sự nhỉnh hơn về cả điểm số trên bảng xếp hạng lẫn thành tích đối đầu trực tiếp, Liverpool được đánh giá nắm nhiều lợi thế hơn trong việc kiểm soát trận đấu. Dẫu vậy, để hiện thực hóa tham vọng bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, The Kop cần vượt qua một Bournemouth đang khát khao giành điểm trên sân nhà Vitality Stadium.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)