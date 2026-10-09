TRỰC TIẾPTrực tiếp Borussia Dortmund vs Werder Bremen: Borussia Dortmund mở tỷ số

Borussia Dortmund1 - 0Werder BremenHiệp 2 — phút 85'

85'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Borussia Dortmund 1 - 0 Werder Bremen.

81'Werder Bremen tăng cường nhân sự sau bàn thua

Ngay sau khi bị dẫn trước, Werder Bremen có sự thay đổi người ở phút 81 khi Paul Erevbenagie được tung vào sân thế chỗ Iván San José Cantalejo. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp mới nhằm xoay chuyển tình thế trong những phút cuối khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Borussia Dortmund.

81'Werder Bremen tăng cường nhân sự sau bàn thua

Phút 81, Werder Bremen thực hiện sự thay đổi người khi Mick Schmetgens được tung vào sân để thay thế cho Eren Dinkci. Đội khách buộc phải có những điều chỉnh về mặt nhân sự nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa sau khi vừa để Borussia Dortmund vượt lên dẫn trước 1-0.

80'Daniel Svensson phá vỡ thế bế tắc cho Dortmund

Phút 80, đón đường chuyền dọn cỗ từ Fábio Silva, Daniel Svensson dứt điểm chuẩn xác làm tung lưới đối phương, mở tỷ số 1-0 cho Borussia Dortmund. Bàn thắng muộn màng trên sân Signal Iduna Park giúp đội chủ nhà khai thông hoàn toàn thế bế tắc.

74'Dortmund áp đảo hoàn toàn nhưng bế tắc

Bước sang phút 74, Borussia Dortmund vẫn đang tạo ra sức ép nghẹt thở khi áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với 76% - 24%. Đội chủ nhà liên tục bắn phá với tỷ lệ dứt điểm vượt trội 17 - 3 (trúng đích 6 - 1), nhưng sự xuất sắc của hàng thủ Werder Bremen khiến bảng điện tử vẫn dậm chân tại chỗ ở tỷ số 0-0.

72'Dortmund làm mới tuyến giữa tìm bàn thắng

Phút 72, Borussia Dortmund quyết định đưa Konstantinos Karetsas vào sân thay thế cho Marcel Sabitzer. Dù áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng 76% - 24% cùng 17 - 3 lần dứt điểm, đội chủ nhà vẫn đang gặp bế tắc khi tỷ số vẫn là 0-0.

72'Borussia Dortmund làm mới tuyến giữa với Joey Veerman

Phút 72, Borussia Dortmund quyết định đưa Joey Veerman vào sân thay thế cho Jobe Bellingham. Đội chủ nhà đang áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ kiểm soát bóng 76% - 24% cùng 17 - 3 lần dứt điểm nhưng vẫn chưa thể tìm được bàn khai thông thế bế tắc trước Werder Bremen.

65'Werder Bremen làm mới nhân sự bên hành lang

Phút 65, Werder Bremen quyết định có sự thay đổi người khi Mitchell Weiser được tung vào sân thế chỗ Arthur Augusto De Matos Soares. Đội khách đang chịu sức ép cực lớn tại Signal Iduna Park khi chỉ kiểm soát bóng 25% và hy vọng sự điều chỉnh này sẽ giúp họ đứng vững trước Borussia Dortmund.

65'Werder Bremen tăng cường nhân sự tuyến giữa

Phút 65, Werder Bremen quyết định làm mới đội hình khi rút Youri Regeer ra nghỉ để nhường chỗ cho Dariusz Stalmach. Trong bối cảnh đội khách chịu sức ép lớn và để Borussia Dortmund kiểm soát bóng tới 75% - 25%, sự thay đổi này có thể nhằm gia cố tuyến giữa để bảo toàn tỷ số 0-0.

63'Borussia Dortmund làm mới hàng công

Phút 63, Borussia Dortmund thực hiện sự điều chỉnh nhân sự trên sân Signal Iduna Park khi Fábio Silva được tung vào sân để thay thế cho Ethan Nwaneri. Đội chủ nhà kỳ vọng sự góp mặt của nhân tố mới sẽ tạo thêm đột biến trong các pha lên bóng.

62'Dortmund ép sân nhưng chưa thể khai thông bế tắc

Bước sang phút 62, Borussia Dortmund áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng lên tới 75% - 25% và liên tục bắn phá với 15 - 3 cú dứt điểm. Dù vậy, Werder Bremen vẫn đứng vững trong thế trận phòng ngự kiên cường khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

49'Dortmund gia tăng sức ép sau giờ nghỉ

Bước sang phút 49, Borussia Dortmund vẫn áp đảo hoàn toàn thế trận khi nắm giữ tới 73% - 27% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương với số pha dứt điểm vượt trội 7 - 2 (trúng đích 3 - 0), trong khi Werder Bremen buộc phải lùi sâu phòng ngự và chưa thể tạo ra cú sút trúng đích nào.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36'Dortmund áp đảo kiểm soát bóng nhưng bế tắc

Trôi qua hơn nửa hiệp một, Borussia Dortmund áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với 73% - 27% nhưng chưa thể chuyển hóa thành cơ hội nguy hiểm. Dù vượt trội về số pha dứt điểm 2 - 0, đội chủ nhà vẫn chưa có lần nào đưa bóng trúng đích trước hàng thủ chơi chặt chẽ của Werder Bremen.

24'Dortmund kiểm soát bóng áp đảo

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn về quyền kiểm soát của đội chủ nhà khi Borussia Dortmund nắm tới 77% - 23% thời lượng cầm bóng. Dẫu vậy, các pha hãm thành nguy hiểm vẫn chưa xuất hiện nhiều với số cú dứt điểm dừng ở mức 1 - 0, và đôi bên vẫn chưa có lần nào đưa bóng trúng đích (0 - 0).

19'Werder Bremen thay người bất đắc dĩ từ sớm

Ngay ở phút 19, Werder Bremen đã phải có sự điều chỉnh nhân sự khi Oskar Wójcik được tung vào sân thế chỗ Amos Pieper. Đội khách đang chịu sức ép lớn tại Signal Iduna Park khi Borussia Dortmund kiểm soát bóng tới 75% - 25% trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

12'Dortmund kiểm soát hoàn toàn thế trận

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Borussia Dortmund áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với con số lên tới 75% - 25% so với Werder Bremen. Dù vậy, sức ép của đội chủ nhà vẫn chưa mang lại nhiều cơ hội rõ rệt khi họ mới chỉ có 1 pha dứt điểm và tỷ số vẫn đang là 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Borussia Dortmund tiếp đón Werder Bremen.

Cập nhật lúc 03:14 10/10/2026

Borussia Dortmund đang thể hiện phong độ thi đấu vô cùng ấn tượng khi tiếp đón Werder Bremen trên sân nhà Signal Iduna Park vào lúc 01:30 ngày 10/10/2026. Với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng cùng chuỗi trận toàn thắng, đội bóng vùng Ruhr đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế và duy trì khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi.

Sức mạnh vượt trội từ chuỗi trận toàn thắng của chủ nhà

Đội chủ sân Signal Iduna Park đang trải qua giai đoạn thi đấu thăng hoa rực rỡ với thành tích 4 trận thắng liên tiếp ở các vòng đấu gần đây. Phong độ hoàn hảo này giúp Borussia Dortmund vững vàng ở ngôi đầu bảng với trọn vẹn 12 điểm, phản ánh sự ổn định và hiệu quả cao trong khâu vận hành lối chơi.

Lợi thế sân nhà tiếp tục là điểm tựa vững chắc để Borussia Dortmund phát huy khả năng kiểm soát thế trận. Khả năng duy trì cường độ thi đấu liên tục cùng tinh thần hưng phấn từ mạch thắng giòn giã biến đội bóng áo vàng đen thành bài toán vô cùng nan giải cho bất kỳ đối thủ nào vào thời điểm hiện tại.

Werder Bremen đối diện thử thách lớn trên sân khách

Bên kia chiến tuyến, Werder Bremen hiện đang xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này ghi nhận 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Thất bại ở trận đấu gần nhất cho thấy Werder Bremen vẫn còn những lỗ hổng cần khắc phục, đặc biệt khi phải đương đầu với các đội bóng có phong độ ổn định cao.

Khoảng cách 5 điểm so với đối thủ phản ánh thực tế về sự khác biệt về phong độ và độ hiệu quả giữa hai câu lạc bộ. Để có thể tạo nên bất ngờ trước đội đầu bảng, Werder Bremen chắc chắn phải thi đấu với sự tập trung tối đa ở tuyến phòng ngự và chắt chiu từng cơ hội phản công nhỏ nhất.

Ưu thế đối đầu nghiêng hẳn về Borussia Dortmund

Lịch sử chạm trán thời gian gần đây cũng đang ủng hộ hoàn toàn thầy trò đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai bên, Borussia Dortmund chiếm ưu thế tuyệt đối khi giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Werder Bremen không có được thắng lợi nào.

Sự áp đảo về thành tích đối đầu cùng sự hưng phấn từ chuỗi 4 trận toàn thắng giúp Borussia Dortmund nắm giữ thế chủ động toàn diện trước giờ bóng lăn. Nếu tiếp tục duy trì được sự tập trung và phong độ hiện tại, khả năng chủ nhà nối dài mạch trận thăng hoa là kịch bản rất dễ xảy ra.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)