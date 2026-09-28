TRỰC TIẾPTrực tiếp Bolivia vs Paraguay: Hết hiệp 1, Paraguay dẫn 1-0

Bolivia0 - 1ParaguayNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

30'Mauricio bên phía Paraguay nhận thẻ vàng

Phút 30, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Mauricio sau một tình huống phạm lỗi bên phía Paraguay. Đội bóng áo đỏ trắng đang tạm dẫn trước 0-1 nhưng sự quyết liệt quá mức bắt đầu khiến họ phải trả giá bằng những án phạt cá nhân.

21'H. Cuellar nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 21, H. Cuellar bên phía Bolivia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Việc bị dẫn trước từ phút 17 dường như đang khiến các cầu thủ Bolivia gặp áp lực tâm lý và có phần nóng vội trên sân Audi Field.

17'M. Almiron mở tỷ số cho Paraguay

Phút 17, thế bế tắc trên sân Audi Field được khai thông khi M. Almiron tận dụng thành công đường kiến tạo của R. Morales để ghi bàn đưa Paraguay vươn lên dẫn trước 0-1.

0'Trận đấu bắt đầu

Bolivia tiếp đón Paraguay.

Cập nhật lúc 04:18 28/09/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Bolivia và Paraguay luôn mang đến những kịch bản cởi mở với nhiều bàn thắng được ghi. Màn so tài diễn ra vào lúc 03:30 ngày 28/09/2026 trên sân vận động Audi Field tiếp tục nhận được sự chú ý lớn từ giới chuyên môn, khi phong cách thi đấu nhiệt huyết của hai đội hứa hẹn tạo nên màn rượt đuổi tốc độ.

Sự chênh lệch về nhịp điệu phong độ

Bolivia bước vào trận đấu này với những nốt trầm nhất định khi phong độ ở các trận đấu vừa qua chưa thực sự đạt được tính liền mạch. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại. Đáng chú ý, ở trận đấu gần nhất, Bolivia đã chia điểm cùng đối thủ, sau chuỗi kết quả thiếu ổn định gồm 1 trận thua, 1 trận thắng và 2 thất bại liên tiếp trước đó. Khả năng duy trì cường độ thi đấu trong suốt 90 phút đang là bài toán mà ban huấn luyện Bolivia cần sớm giải quyết.

Ngược lại, Paraguay thể hiện sự ổn định tương đối tốt hơn qua những lần ra sân vừa qua. Trong 3 trận gần nhất, đội bóng này đã giành được 2 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Nhịp điệu chơi bóng của Paraguay trở nên sắc bén hơn ở trận đấu gần nhất với một khúc khải hoàn thuyết phục, tiếp nối chuỗi phong độ trước đó gồm 1 trận thua và 1 chiến thắng. Sự tự tin từ kết quả tích cực gần đây giúp Paraguay nắm lợi thế nhất định về mặt tâm lý.

Cán cân đối đầu cân bằng và giàu tính cống hiến

Lịch sử chạm trán gần đây phản ánh sự cân bằng rõ nét giữa hai nền bóng đá. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bolivia giành được 1 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và Paraguay nhỉnh hơn với 2 thắng lợi. Dù kết quả thắng thua có sự phân định sít sao, điểm chung lớn nhất trong những màn so tài này luôn là sự xuất hiện của nhiều pha lập công.

Lối chơi không ngại va chạm kết hợp với mong muốn đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng của cả hai bên thường biến các cuộc đọ sức thành những bữa tiệc bóng đá tấn công. Việc Bolivia và Paraguay thường chọn phương án tiếp cận trực diện khiến không gian ở khu vực trung tuyến luôn mở rộng cho các tình huống chuyển đổi trạng thái.

Toan tính chiến thuật trên sân Audi Field

Bolivia nhiều khả năng sẽ ưu tiên lối đá chủ động kiểm soát nhịp độ ở giai đoạn đầu trận, nhằm giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự vốn để lộ nhiều khoảng trống thời gian qua. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào các đường ban bật ngắn có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu họ để mất bóng nguy hiểm.

Bên phía Paraguay, khả năng tận dụng thời cơ thông qua các đợt phản công chớp nhoáng đang là vũ khí sắc bén. Với việc các cuộc đối đầu gần đây luôn có nhiều bàn thắng cùng sự quyết tâm từ cả hai chiến tuyến, cuộc chạm trán tại sân vận động Audi Field hứa hẹn mang đến một kịch bản đôi công rực lửa với nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)