TRỰC TIẾPTrực tiếp Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund: Bodo/Glimt mở tỷ số

Bodo/Glimt1 - 0Borussia DortmundHiệp 2 — phút 74'

74'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Bodo/Glimt 1 - 0 Borussia Dortmund.

64'Bodo/Glimt tiếp tục lấn lướt Dortmund

Bước sang phút 64, Bodo/Glimt vẫn duy trì thế trận áp đảo trước đại diện nước Đức khi kiểm soát bóng 54% - 46%. Đội chủ nhà liên tục gây sóng gió với tổng cộng 10 - 3 pha dứt điểm, trong đó có 3 - 0 cú sút trúng đích, hoàn toàn khiến Dortmund bế tắc trong khâu tìm đường vào khung thành.

60'Dortmund làm mới tuyến giữa với Felix Nmecha

Phút 60, Borussia Dortmund quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Felix Nmecha được tung vào sân để thế chỗ cho Joey Veerman. Đang bị dẫn trước 0-1, đại diện nước Đức cần thêm sự đột biến ở khu trung tuyến nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

60'Dortmund làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 60, Borussia Dortmund quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Ethan Nwaneri được tung vào sân thế chỗ Konstantinos Karetsas. Trong bối cảnh đang bị Bodo/Glimt dẫn trước 1-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách cải thiện mặt trận tấn công.

60'Serhou Guirassy vào sân tiếp viện cho Dortmund

Phút 60, Borussia Dortmund quyết định làm mới hàng công khi tung Serhou Guirassy vào sân thay cho Fábio Silva. Đang bị Bodo/Glimt dẫn trước 1-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng vùng Ruhr gia tăng sức ép tìm bàn gỡ.

60'Dortmund làm mới nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 60, Borussia Dortmund quyết định thay đổi nhân sự khi tung Julian Ryerson vào sân thế chỗ Samuele Inácio. Trong bối cảnh đang bị Bodo/Glimt dẫn trước 1-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện nước Đức sớm tạo ra đột biến để xoay chuyển cục diện trận đấu.

52'Sjovold mở tỷ số cho Bodo/Glimt

Phút 52, từ đường chuyền dọn cỗ của Sondre Auklend, Fredrik Sjovold dứt điểm chuẩn xác đưa Bodo/Glimt vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng phản ánh đúng cục diện trên sân Aspmyra Stadion khi đội chủ nhà tạo ra sức ép vượt trội trước Borussia Dortmund.

50'Bodo/Glimt áp đảo thế trận đầu hiệp hai

Bước sang phút 50, Bodo/Glimt đang tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân của Borussia Dortmund khi nắm tới 59% - 41% thời lượng cầm bóng. Đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo về số cơ hội với tỷ lệ dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 2 - 0), trong khi đại diện nước Đức vẫn đang lùi sâu chống đỡ.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37'Bodo/Glimt áp đảo thế trận

Tiến về cuối hiệp một, Bodo/Glimt đang tạo ra thế trận áp đảo đầy bất ngờ trước đại diện nước Đức khi làm chủ tới 65% - 35% thời lượng bóng lăn. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và vượt trội về số pha dứt điểm với 5 - 1, trong khi Borussia Dortmund gần như chỉ biết căng mình phòng ngự và chưa có nổi cú sút trúng đích nào.

25'Bodo/Glimt kiểm soát bóng áp đảo Dortmund

Nửa đầu hiệp một trôi qua với thế trận đầy chủ động thuộc về Bodo/Glimt khi đội chủ nhà cầm bóng tới 61% - 39%. Đại diện Na Uy liên tục gây sức ép và vượt trội về số lần dứt điểm (4 - 1, trúng đích 1 - 0), trong khi Borussia Dortmund chủ yếu lùi sâu phòng ngự và buộc phải phạm lỗi 2 - 5 để ngăn cản các đợt lên bóng.

25'Fábio Silva nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 25, tiền đạo Fábio Silva của Borussia Dortmund phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai của đội khách trong hiệp một, diễn ra trong bối cảnh Bodo/Glimt đang chơi đầy chủ động và cầm bóng tới 61%.

13'Bodo/Glimt tích cực bắn phá cầu môn

Sau gần 15 phút thi đấu, Borussia Dortmund nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54% so với 46% của đối thủ, nhưng Bodo/Glimt mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn. Đại diện Na Uy vượt trội về số lần dứt điểm 3 - 1 và có 1 - 0 cú sút trúng đích, buộc thủ thành đội khách phải có 0 - 1 lần cứu thua để giữ tỷ số hòa 0-0.

13'Thẻ vàng sớm cho Kouakou Joane Gadou

Phút 13, Kouakou Joane Gadou của Borussia Dortmund phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau tình huống phạm lỗi. Áp lực sớm bên phần sân nhà buộc đại diện nước Đức phải chơi thận trọng hơn khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Bodo/Glimt tiếp đón Borussia Dortmund.

Cập nhật lúc 03:29 15/10/2026

Bodo/Glimt bước vào trận tiếp Borussia Dortmund với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục. Để làm được điều đó, đội chủ nhà cần có điểm đầu tiên trên bảng xếp hạng, nơi họ đang đứng hạng 36 với 0 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026 trên sân Aspmyra Stadion.

Bodo/Glimt: phong độ tốt nhưng chưa có điểm trên bảng

Ở các trận gần nhất, Bodo/Glimt thắng 3 và thua 2. Chuỗi kết quả cho thấy đội chủ nhà có khả năng cạnh tranh, dù thất bại cũng xen kẽ đều đặn trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng lại là câu chuyện khác. Bodo/Glimt hiện đứng hạng 36 với 0 điểm. Một kết quả tích cực trước đối thủ mạnh sẽ là bước khởi đầu quan trọng để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Borussia Dortmund: chuỗi thắng vừa bị chặn lại

Borussia Dortmund có phong độ rất ổn định khi thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Trận hòa là kết quả mới nhất, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước đó. Đội khách vì thế muốn nhanh chóng lấy lại nhịp thắng.

Trên bảng xếp hạng, Borussia Dortmund đứng hạng 14 với 3 điểm. Họ hơn Bodo/Glimt 3 điểm và 22 bậc, nhưng vị trí này cho thấy đội khách cũng chưa thể yên tâm.

Lần gặp gần nhất và điểm then chốt

Trong lần đối đầu gần nhất, hai đội hòa nhau. Bodo/Glimt không thắng, Borussia Dortmund cũng không thắng. Kết quả đó cho thấy cặp đấu này khó phân định rõ ràng.

Điểm then chốt của trận đấu nằm ở sự đối lập giữa hai đội. Bodo/Glimt cần chuyển phong độ tốt trong các trận gần đây thành điểm số, nhất là khi chơi trên sân nhà. Ngược lại, Borussia Dortmund sở hữu chuỗi trận ít thất bại hơn và sẽ muốn giữ nhịp độ đó để đẩy cao thứ hạng.

Nhận định

Borussia Dortmund nhỉnh hơn về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng. Dù vậy, Bodo/Glimt vẫn có lý do để tin vào cơ hội của mình: họ thắng 3 trong 5 trận gần nhất, có lợi thế sân nhà và từng hòa đối thủ ở lần gặp trước. Nếu đội chủ nhà tận dụng được yếu tố này, trận đấu hoàn toàn có thể kéo dài đến những phút cuối.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)