TRỰC TIẾPTrực tiếp Benfica vs Vitória SC: Hết hiệp 1, Benfica dẫn 1-0

Benfica1 - 0Vitória SCNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

36'Benfica áp đảo hoàn toàn thế trận

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Benfica tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 78% - 22%. Đội chủ nhà tạo ra áp lực vượt trội khi tung ra số pha dứt điểm lên tới 13 - 2 và hưởng tới 8 - 1 quả phạt góc, đẩy Vitória SC vào thế oằn mình chống đỡ.

33'Gonçalo Nogueira nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 33, Gonçalo Nogueira bên phía Vitória SC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách tiếp tục gặp muôn vàn khó khăn khi đang bị Benfica dẫn 1-0 và phải chịu sức ép nghẹt thở trên sân Estádio da Luz.

24'Benfica áp đảo hoàn toàn sau bàn mở tỷ số

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sức ép nghẹt thở từ phía Benfica với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 78% - 22%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương khi áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm (8 - 1) cùng 4 quả phạt góc, trong khi Vitória SC gần như chỉ biết căng mình phòng ngự.

24'Samuel Dahl mở tỷ số cho Benfica

Phút 24, đón đường kiến tạo từ Vangelis Pavlidis, Samuel Dahl dứt điểm chuẩn xác đưa Benfica vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận áp đảo vượt trội của đội chủ nhà tại Estádio da Luz từ đầu trận.

17'Tony Strata nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 17, Tony Strata bên phía Vitória SC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trước sức ép lớn từ Benfica trên sân Estádio da Luz, đội khách đang phải căng mình phòng ngự khi tỷ số vẫn là 0-0.

12'Benfica áp đảo hoàn toàn sau tiếng còi khai cuộc

Trải qua hơn 10 phút đầu trận, Benfica nhanh chóng thiết lập thế trận một chiều với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 84% - 16%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương và đã tung ra 4 - 0 cú dứt điểm, trong khi Vitória SC chỉ biết co cụm phòng ngự và chưa có bất kỳ pha lên bóng đáng chú ý nào.

0'Trận đấu bắt đầu

Benfica tiếp đón Vitória SC.

Cập nhật lúc 00:52 12/10/2026

Benfica bước vào cuộc tiếp đón Vitória SC tại sân vận động Estádio da Luz vào lúc 00:00 ngày 12/10/2026 với hành trang vững chắc là thành tích đối đầu hoàn toàn áp đảo. Lịch sử những lần chạm trán trực tiếp đang trở thành điểm tựa lớn nhất giúp đội chủ nhà nắm giữ lợi thế tâm lý rõ rệt trước giờ bóng lăn.

Điểm tựa từ lịch sử đối đầu vượt trội

Nhìn vào các cuộc đọ sức trong thời gian qua, cán cân hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ sân Estádio da Luz. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Benfica đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để chia điểm đúng 1 lần, không phải nhận bất kỳ thất bại nào trước đối thủ.

Sự áp đảo này phản ánh khoảng cách về bản lĩnh thi đấu và khả năng kiểm soát thế trận của Benfica mỗi khi giáp mặt Vitória SC. Ngược lại, việc không thể giành chiến thắng ở cả 5 lần đụng độ gần đây khiến đội khách luôn gặp nhiều trở ngại về mặt tâm lý mỗi khi phải hành quân đến thánh địa của đối phương.

Phong độ và vị thế trên bảng xếp hạng

Bên cạnh lịch sử ủng hộ, Benfica còn sở hữu phong độ thi đấu rất ổn định. Đội bóng này đã giành tới 4 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất và chỉ chịu sảy chân duy nhất 1 lần. Chuỗi thành tích ấn tượng đó giúp Benfica vững vàng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 16 điểm sau những vòng đấu đã qua.

Ở chiều ngược lại, Vitória SC lại đang thể hiện một diện mạo thiếu ổn định. Đội khách chỉ có được 1 trận thắng, xen kẽ với 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự trồi sụt này phản ánh rõ nét qua vị trí thứ 14 với vỏn vẹn 5 điểm trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách lên tới 11 điểm giữa hai đội bóng thể hiện sự chênh lệch đáng kể về mặt phong độ cũng như chất lượng vận hành lối chơi từ đầu mùa giải. Khi đội chủ nhà duy trì được nhịp độ ổn định ở nhóm dẫn đầu, đội khách vẫn đang gặp nhiều khó khăn để tích lũy điểm số.

Nhận định thế trận tại Estádio da Luz

Với ưu thế sân nhà Estádio da Luz cùng thành tích đối đầu áp đảo, Benfica được dự báo sẽ chủ động triển khai lối chơi tấn công kiểm soát ngay từ những phút đầu. Khả năng làm chủ tuyến giữa và tận dụng tốt các tình huống chuyển trạng thái sẽ là chìa khóa then chốt để đội chủ nhà áp đặt thế trận lên đối phương.

Trong khi đó, Vitória SC với phong độ kém thuyết phục cùng tâm lý bất lợi từ những lần đối đầu trước đây nhiều khả năng sẽ phải lùi sâu đội hình để thiết lập hệ thống phòng ngự nhiều lớp. Tuy nhiên, việc phải chịu sức ép lớn trên sân khách trong bối cảnh phong độ chưa thực sự ổn định sẽ là thử thách rất lớn đối với hàng thủ của Vitória SC.

Nhìn chung, mọi yếu tố từ lợi thế sân bãi, sự vượt trội trong các lần đối đầu trực tiếp cho đến vị trí trên bảng xếp hạng đều đang đứng về phía Benfica. Nếu duy trì đúng phong độ vốn có, đội chủ nhà nắm cơ hội rất lớn để tiếp tục nối dài chuỗi kết quả thuận lợi trước đối thủ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)