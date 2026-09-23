TRỰC TIẾPTrực tiếp Azerbaijan vs Tajikistan: Azerbaijan mở tỷ số

Azerbaijan1 - 0TajikistanHiệp 2 — phút 90'

90'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Azerbaijan 1 - 0 Tajikistan.

85'Azerbaijan bảo toàn cách biệt mong manh

Bước sang phút 85, trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng với liên tiếp các pha tranh chấp quyết liệt khi Tajikistan phạm lỗi tới 22 lần so với 14 của Azerbaijan. Dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng ở mức 51% - 49%, Azerbaijan vẫn giữ vững thế chủ động cùng lợi thế dẫn trước 1-0 nhờ sự chặt chẽ ở khâu phòng ngự.

79'Tajikistan điều chỉnh hàng công ở phút 79

Phút 79, Tajikistan thực hiện sự thay đổi người khi S. Samiev được tung vào sân thế chỗ T. Islomov. Đang bị Azerbaijan dẫn trước 1-0 và chỉ kiểm soát bóng 42%, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng hơn 10 phút cuối trận.

79'Tajikistan làm mới tuyến giữa ở phút 79

Phút 79, Tajikistan có sự điều chỉnh nhân sự khi M. Rakhimov được tung vào sân thế chỗ P. Umarbaev. Trong bối cảnh đang bị Azerbaijan dẫn trước 1-0, đội bóng áo đỏ cần thêm sức bật để tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.

77'Azerbaijan điều chỉnh nhân sự ở phút 77

Phút 77, Azerbaijan tiến hành thay đổi nhân sự khi R. Abbasov được tung vào sân thế chỗ cho T. Bayramov. Đội bóng đang dẫn 1-0 chủ động đưa ra phương án mới nhằm làm mới đội hình trong khoảng thời gian then chốt cuối trận.

76'A. Karomatullozoda của Tajikistan nhận thẻ vàng

Phút 76, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo A. Karomatullozoda bên phía Tajikistan. Trận đấu đang nóng lên rõ rệt khi liên tiếp các thẻ phạt được rút ra cho cả hai đội.

75'E. Adilkhanov nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 75, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo đối với E. Adilkhanov của Azerbaijan sau pha phạm lỗi. Trận đấu đang nóng lên khi Azerbaijan liên tiếp phải nhận thẻ phạt trong những phút vừa qua.

73'Azerbaijan duy trì thế chủ động

Bước sang phút 73, Azerbaijan vẫn nắm quyền kiểm soát bóng tốt hơn với 56% - 44% để duy trì lợi thế dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà tạo ra sự vượt trội về sức ép nhờ tỷ số phạt góc 4 - 1, trong khi Tajikistan gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ và liên tục phải phạm lỗi với cách biệt 10 - 15.

73'Thẻ vàng cho E. Safarov bên phía Azerbaijan

Phút 73, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo E. Safarov của Azerbaijan sau pha can thiệp phạm quy. Đội bóng đang dẫn 1-0 cần giữ sự tập trung và cái đầu lạnh khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định.

70'Tajikistan làm mới nhân sự nơi tuyến giữa

Phút 70, Tajikistan thực hiện sự thay đổi người khi F. Olimzoda được tung vào sân để thế chỗ A. Shukurov. Quyết định rút Shukurov – cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng trước đó – được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng tìm kiếm sự tươi mới trong nỗ lực xoay chuyển tình thế khi đang bị dẫn 1-0.

70'Tajikistan làm mới đội hình ở phút 70

Phút 70, đội tuyển Tajikistan thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi N. Babajanov được tung vào sân thế chỗ cho S. Mabatshoev. Ban huấn luyện Tajikistan kỳ vọng luồng gió mới này sẽ tạo ra đột biến trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa.

70'Azerbaijan điều chỉnh nhân sự ở phút 70

Phút 70, đội tuyển Azerbaijan có sự thay đổi người khi F. Yusifli được tung vào sân để thế chỗ cho A. Khaybulaev. Với lợi thế dẫn trước 1-0 từ phút 58, ban huấn luyện Azerbaijan đưa ra sự điều chỉnh nhằm duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

63'Azerbaijan điều chỉnh nhân sự sau bàn mở tỷ số

Phút 63, đội tuyển Azerbaijan thực hiện sự thay đổi người khi E. Adilkhanov được tung vào sân thế chỗ cho T. Mutallimov. Sau khi có bàn mở tỷ số 1-0 cách đó ít phút, đội bóng đang chiếm ưu thế kiểm soát bóng tiếp tục làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận trước Tajikistan.

63'Azerbaijan điều chỉnh nhân sự sau bàn mở tỷ số

Phút 63, Azerbaijan thực hiện quyền thay người khi C. Huseynov được tung vào sân để thế chỗ A. Isayev. Đội bóng đang dẫn 1-0 dường như muốn làm mới tuyến thi đấu nhằm duy trì thế chủ động trên sân Palms Sports Arena.

61'Azerbaijan chủ động kiểm soát thế trận

Bước qua phút 61, Azerbaijan vẫn duy trì quyền chủ động khi nắm 57% thời lượng cầm bóng và dẫn 3-1 về số quả phạt góc. Ở chiều ngược lại, Tajikistan buộc phải chơi áp sát và phạm lỗi tới 13 lần (so với 8 của đối thủ) để hạn chế các đợt lên bóng của đội đang dẫn bàn.

59'Tajikistan tăng cường nhân sự sau bàn thua

Phút 59, ngay sau khi để Azerbaijan vượt lên dẫn 1-0, Tajikistan thực hiện sự thay đổi người khi A. Dzhuraboev được tung vào sân thế chỗ A. Dzhalilov nhằm tìm kiếm giải pháp mới cho thế trận.

59'Tajikistan lập tức thay người sau bàn thua

Phút 59, Tajikistan quyết định đưa F. Rakhimzoda vào sân để thế chỗ S. Irgashev. Động thái điều chỉnh nhân sự này diễn ra ngay sau khi đội bóng bị dẫn trước 1-0, cho thấy nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới nhằm sớm đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

58'Baklov phản lưới nhà, Azerbaijan vươn lên dẫn trước

Phút 58, bước ngoặt trận đấu xuất hiện khi hậu vệ O. Baklov bên phía Tajikistan lúng túng đá phản lưới nhà. Bàn thua tai hại này giúp Azerbaijan bất ngờ có bàn mở tỷ số 1-0.

57'A. Shukurov nhận thẻ vàng ở phút 57

Phút 57, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với A. Shukurov bên phía Tajikistan sau một tình huống phạm lỗi. Cầu thủ này sẽ cần thi đấu thận trọng hơn trong khoảng thời gian còn lại của hiệp hai.

49'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng khai thông bế tắc khi hai đội duy trì thế giằng co quyết liệt. Azerbaijan nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 56% - 44% cùng số phạt góc 2 - 1, trong khi Tajikistan thi đấu áp sát và đã phạm lỗi tới 6 - 10 lần.

46'Tajikistan làm mới hàng công ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Tajikistan quyết định có sự thay đổi nhân sự khi S. Boboev được tung vào sân thế chỗ R. Soirov. Động thái điều chỉnh này kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho mặt trận tấn công của Tajikistan trong bối cảnh hai đội vẫn đang hòa 0-0.

46'Azerbaijan điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Azerbaijan có sự thay đổi về mặt lực lượng. M. Emreli được ban huấn luyện tung vào sân để thế chỗ cho R. Sadykhov nhằm làm mới các phương án thi đấu.

46'Azerbaijan điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, đội tuyển Azerbaijan có sự thay đổi người đầu tiên khi R. Dadashov được tung vào sân thế chỗ của E. Badalov. Đây là động thái làm mới đội hình khi tỷ số trên sân Palms Sports Arena vẫn đang là 0-0.

46'Azerbaijan điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Azerbaijan quyết định làm mới đội hình khi M. Khachayev được tung vào sân thế chỗ R. Dashdamirov. Với thế trận đang hòa 0-0 trên sân Palms Sports Arena, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp Azerbaijan tạo ra nét khởi sắc trong các đợt lên bóng.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36'Thế trận giằng co quyết liệt

Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp một khi tỷ số vẫn đang là 0-0. Dù Azerbaijan nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% - 44%, Tajikistan vẫn duy trì lối đá áp sát quyết liệt khiến số lần phạm lỗi giữa hai bên lên tới 5 - 7.

24'Azerbaijan chủ động cầm bóng kiểm soát thế trận

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Azerbaijan đang nắm quyền kiểm soát trên sân khi áp đảo về thời lượng cầm bóng 62% - 38% trước Tajikistan. Dù vậy, thế trận vẫn diễn ra tương đối giằng co và chặt chẽ với vỏn vẹn 1 - 0 về phạt góc nghiêng về phía Azerbaijan, trong khi tỷ số vẫn dậm chân tại chỗ 0 - 0.

12'Thế trận cân bằng sau hơn 10 phút

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Azerbaijan và Tajikistan vẫn đang chơi thăm dò với thế trận giằng co chặt chẽ. Tỷ lệ kiểm soát bóng chia đều 50% - 50% cùng số pha phạm lỗi 1 - 1 phản ánh sự thận trọng của đôi bên khi chưa có tình huống phạt góc nào được tạo ra.

0'Trận đấu bắt đầu

Azerbaijan tiếp đón Tajikistan.

Cập nhật lúc 00:50 24/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Azerbaijan và Tajikistan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 23/09/2026 đang nhận được nhiều sự quan tâm khi cả hai bên đều thể hiện sự sắc bén nơi tuyến trên. Với phong cách thi đấu tích cực và hàng công hoạt động hiệu quả thời gian qua, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để chờ đợi một thế trận đôi công sôi nổi ngay sau hồi còi khai cuộc.

Sự tự tin từ tuyến đầu của Azerbaijan

Bước vào trận đấu tới, Azerbaijan mang theo hành trang phong độ gồm 1 trận thua và 1 trận thắng ở hai lần ra sân gần nhất. Mặc dù kết quả có sự đan xen, điểm sáng lớn nhất của đội bóng chính là khả năng duy trì nhịp độ tấn công cùng sự linh hoạt trong các pha lên bóng.

Hàng công của Azerbaijan cho thấy sự chủ động đáng kể khi tiếp cận vòng cấm đối phương. Khả năng tận dụng khoảng trống và chuyển đổi trạng thái nhanh giúp họ luôn tạo ra được sức ép thường trực. Trận đấu này sẽ là cơ hội để các chân sút Azerbaijan tiếp tục phát huy sự nhạy bén nhằm tìm kiếm lợi thế sớm.

Tajikistan và sự ổn định nơi mặt trận tấn công

Bên kia chiến tuyến, Tajikistan thể hiện phong độ tương đối vững vàng với chuỗi bất bại gồm 1 trận thắng và 1 trận hòa ở hai lần ra quân gần đây. Chuỗi kết quả tích cực này phản ánh sự gắn kết trong lối chơi cũng như tính tổ chức cao của đại diện Trung Á.

Không chỉ sở hữu cấu trúc đội hình kỷ luật, Tajikistan còn cho thấy sự nguy hiểm đặc biệt ở khâu dứt điểm. Tuyến trên của họ hoạt động năng nổ, biết cách khai thác sơ hở từ hàng thủ đối phương bằng những pha phối hợp trực diện và tốc độ. Nhờ nguồn cảm hứng từ phong độ ổn định gần đây, Tajikistan sẵn sàng chơi sòng phẳng và không ngần ngại dâng cao đội hình để tranh chấp quyền kiểm soát thế trận.

Kịch bản đôi công rực lửa

Với việc cả Azerbaijan lẫn Tajikistan đều sở hữu hàng công thi đấu hiệu quả, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ cao và cởi mở. Cả hai đội bóng đều không có xu hướng lùi sâu phòng ngự thụ động, mà thay vào đó là nỗ lực áp đặt lối chơi và tìm kiếm bàn thắng thông qua các phương án tấn công đa dạng.

Sự cơ động của các cầu thủ tấn công đôi bên hứa hẹn biến khu vực trung tuyến thành điểm nóng tranh chấp, mở ra những tình huống ăn miếng trả miếng liên tục. Đội bóng nào duy trì được sự tập trung cao độ nơi hậu tuyến đồng thời chuyển hóa cơ hội sắc bén hơn sẽ nắm trong tay cơ hội định đoạt cục diện màn so tài hấp dẫn này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)