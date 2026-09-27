TRỰC TIẾPTrực tiếp Austin vs San Diego: Hết hiệp 1, hòa 0-0

Austin0 - 0San DiegoNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37'Austin dồn ép nhưng chưa thể mở tỷ số

Tiến về cuối hiệp một, San Diego cầm bóng nhỉnh hơn với 57% nhưng Austin mới là bên tạo ra sức ép nghẹt thở lên khung thành đối phương. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn về số pha hãm thành với tỷ lệ dứt điểm 7 - 0 cùng 4 - 0 quả phạt góc, song sự thiếu chuẩn xác khiến bảng điện tử vẫn giữ nguyên tỷ số 0 - 0 ở phút 37.

36'Austin điều chỉnh nhân sự từ sớm

Phút 36, Austin buộc phải có sự thay đổi người sớm khi Žan Kolmanič rời sân nhường chỗ cho Oleksandr Svatok. Đội chủ sân Q2 Stadium đang tạo thế trận lấn lướt với tỷ số hiện tại là 0-0, và nếu giữ tỷ số này họ tạm thời có 30 điểm để chắc suất giành vé đi tiếp.

25'Austin áp đảo hoàn toàn về cơ hội dứt điểm

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Austin dù cầm bóng ít hơn với 41% - 59% nhưng lại tạo ra sức ép vượt trội về số cơ hội bắn phá. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 5 - 0 và hưởng phạt góc 4 - 0, trong khi San Diego vẫn chưa tung ra được pha dứt điểm nào hướng về khung thành đối phương.

13'San Diego giữ bóng vượt trội

Sau gần 15 phút thi đấu, San Diego đang làm chủ hoàn toàn tuyến giữa với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 73% so với 27% của Austin. Dù kiểm soát thế trận, đội khách vẫn chưa tung ra được pha hãm thành nào, trong khi Austin chơi rình rập và đã có cú dứt điểm trúng đích 1 - 0 cùng 2 - 0 quả phạt góc.

0'Trận đấu bắt đầu

Austin tiếp đón San Diego.

Cập nhật lúc 08:30 27/09/2026

San Diego đang phải đối mặt với bài toán nan giải về mặt nhân sự trước chuyến hành quân đến sân vận động Q2 Stadium. Cuộc so tài diễn ra lúc 07:30 ngày 27/09/2026 chứng kiến màn cạnh tranh trực tiếp giữa hai tập thể đang bám đuổi quyết liệt trên bảng xếp hạng.

Sự chênh lệch về phong độ giữa hai câu lạc bộ

Austin bước vào màn chạm trán này với tâm lý hưng phấn nhờ sự ổn định đáng nể. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này bất bại với thành tích giành 2 chiến thắng và có 3 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp họ có được sự tự tin rất lớn khi thi đấu trên sân nhà Q2 Stadium.

Trái ngược với đối thủ, phong độ của San Diego trong giai đoạn gần đây lại bộc lộ nhiều điểm thiếu ổn định. Đội khách chỉ giành được 1 trận thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi trận thiếu thuyết phục này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần toàn đội trước một chuyến đi xa đầy cạm bẫy.

Cục diện bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu

Vị trí hiện tại trên bảng tổng sắp đang biến cuộc đọ sức này thành màn so tài vô cùng gay cấn. San Diego hiện đứng ở vị trí thứ 11 với 31 điểm, trong khi Austin xếp ngay sau ở vị trí thứ 12 với 30 điểm. Khoảng cách mong manh chỉ vỏn vẹn 1 điểm có thể thay đổi ngay sau màn thư hùng này.

Điểm tựa đáng kể nhất dành cho San Diego đến từ thống kê đối đầu trực tiếp gần đây. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên, San Diego chiếm ưu thế với 2 lần giành chiến thắng, trong khi Austin chỉ thắng 1 trận. Tuy nhiên, việc thiếu hụt lực lượng cùng phong độ sa sút có thể khiến lợi thế quá khứ của đội khách bị thử thách dữ dội trước một Austin đang duy trì chuỗi bất bại ổn định.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)