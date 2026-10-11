TRỰC TIẾPTrực tiếp Austin vs Nashville SC: Hiệp 2 bắt đầu, Nashville SC dẫn 1-0

Austin0 - 1Nashville SCHiệp 2 — phút 51'

51'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Austin 0 - 1 Nashville SC.

50'Nashville SC áp đảo thế trận

Bước sang phút 50, Nashville SC vẫn đang làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo 64% so với 36% của đội chủ nhà. Đội khách liên tục bắn phá khung thành đối phương khi tung ra tới 11 pha dứt điểm (Austin chỉ có 5), duy trì sức ép lớn nhằm bảo toàn và gia tăng cách biệt dẫn trước 0-1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45'Austin điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Austin thực hiện quyền thay người khi Brendan Hines-Ike được tung vào sân thế chỗ Jon Bell. Trong bối cảnh đang bị Nashville SC dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, đội bóng áo sọc đen xanh buộc phải có những toan tính nhằm cải thiện thế trận.

38'Nashville SC áp đảo toàn diện

Tiến về những phút cuối hiệp một, Nashville SC hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 68% so với 32% của Austin. Đội khách liên tục bắn phá khung thành đối phương khi tạo ra cách biệt dứt điểm áp đảo 1-10 (trúng đích 1-2), qua đó duy trì thế ép sân nghẹt thở để bảo toàn lợi thế dẫn 0-1.

37'Guilherme Biro nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 37, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Guilherme Biro sau những tình huống phạm lỗi liên tiếp. Trong thế trận bị dẫn 0-1 và lép vế hoàn toàn trước Nashville SC, các cầu thủ Austin đang bộc lộ rõ sự nóng vội.

30'Reed Baker-Whiting mở tỷ số cho Nashville SC

Phút 30, Reed Baker-Whiting dứt điểm chuẩn xác đưa Nashville SC vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Austin. Bàn thắng phản ánh đúng thế trận lấn lướt của đội khách khi họ kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép từ đầu trận.

24'Nashville SC áp đảo thế trận

Nửa đầu hiệp một trôi qua với sự chủ động thuộc về đội khách khi Nashville SC kiểm soát bóng tới 61% và tung ra 4 pha dứt điểm so với chỉ 1 lần của Austin. Dù vậy, cả hai bên mới chỉ có 1 lần đưa bóng trúng đích, khiến tỷ số vẫn đang giằng co ở mức 0-0.

12'Austin chủ động cầm bóng thăm dò

Sau hơn 10 phút đầu trận, Austin là đội chủ động kiểm soát tuyến giữa với tỷ lệ cầm bóng 59% - 41%. Dù vậy, nhịp độ trận đấu vẫn chưa được đẩy lên quá cao khi mỗi bên mới chỉ có 1 - 1 cú dứt điểm, trong đó cơ hội trúng đích duy nhất thuộc về đội chủ nhà.

0'Trận đấu bắt đầu

Austin tiếp đón Nashville SC.

Cập nhật lúc 08:50 11/10/2026

Austin sẽ có màn tiếp đón Nashville SC trên sân vận động Q2 Stadium vào lúc 07:30 ngày 11/10/2026. Đội chủ nhà bước vào cuộc so tài này với nỗi lo thường trực khi đang phải đối mặt với bài toán thiếu hụt lực lượng. Việc xáo trộn nhân sự ở các tuyến chắc chắn sẽ tác động đáng kể đến những toan tính chiến thuật của ban huấn luyện bên phía Austin.

Phong độ giằng co và vị trí hiện tại của Austin

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, Austin đang thể hiện bộ mặt tương đối khó đoán nhưng thiếu đi tính bứt phá. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận thắng và để đối thủ chia điểm tới 4 trận. Đáng chú ý, ở 2 vòng đấu gần nhất, họ liên tiếp phải chấp nhận kết quả hòa sau khi từng nếm trải cảm giác chiến thắng trước đó.

Việc liên tục bị cầm chân phản ánh việc đội bóng gặp khó trong khâu tạo đột biến cũng như kết liễu trận đấu. Sự thiếu hụt về mặt quân số khiến ban huấn luyện khó lòng duy trì nhịp độ tấn công ổn định trong suốt 90 phút thi đấu. Hiện tại, Austin đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 31 điểm tích lũy được.

Tương quan cân bằng qua các lần chạm trán

Xét về thành tích đối đầu trực tiếp, Nashville SC luôn là đối thủ không hề dễ chịu đối với Austin. Trong 5 lần gặp gỡ gần nhất giữa hai câu lạc bộ, sự cân bằng được thể hiện rất rõ nét khi Austin thắng 2 trận, hòa 1 trận và Nashville SC cũng giành được 2 chiến thắng.

Thống kê đối đầu đồng đều này cho thấy mỗi khi chạm trán, đôi bên đều hiểu rất rõ điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Nashville SC luôn biết cách khai thác sơ hở nơi cấu trúc phòng ngự của đối phương, qua đó duy trì thế trận giằng co trước Austin.

Toan tính chiến thuật tại sân Q2 Stadium

Với lợi thế sân bãi tại Q2 Stadium, Austin chắc chắn muốn nắm thế chủ động để triển khai lối chơi. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình lực lượng không có được sự trọn vẹn, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách chặt chẽ và thận trọng hơn thường lệ. Việc ưu tiên đảm bảo an toàn nơi hậu phương sẽ là nền tảng trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, Nashville SC với sự tự tin từ thành tích đối đầu trong quá khứ sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai sót nào của tuyến dưới chủ nhà. Thế trận được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng xoay xở đội hình của Austin, nơi tính kỷ luật và sự tập trung của các phương án thay thế sẽ đóng vai trò then chốt định đoạt cục diện trận đấu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)