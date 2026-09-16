Atletico Madrid3 - 0OsasunaHiệp 2 — phút 75'

75'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Atletico Madrid 3 - 0 Osasuna.

75'Atletico Madrid áp đảo toàn diện

Bước sang phút 75, Atletico Madrid hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 69% - 31%. Đội chủ nhà liên tục bắn phá khung thành đối phương khi tung ra tới 22 - 2 cú dứt điểm (trúng đích 10 - 1), khiến Osasuna chỉ biết oằn mình phòng ngự và chưa kiếm nổi quả phạt góc nào (7 - 0).

74'Osasuna đưa Romain Del Castillo vào sân

Phút 74, Osasuna thực hiện sự thay đổi người khi Romain Del Castillo được tung vào sân thế chỗ Asier Osambela. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3 và hoàn toàn lép vế trước Atletico Madrid, đội khách hy vọng sự xuất hiện mới trên sân có thể giúp cải thiện thế trận tấn công ở những phút cuối.

71'Osasuna đưa Jon Moncayola vào sân làm mới tuyến giữa

Phút 71, Osasuna thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jon Moncayola được tung vào sân thế chỗ cho Íñigo Arguibide. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3 và hoàn toàn lép vế trước sức ép dồn dập từ Atletico Madrid, đội khách rất cần làn gió mới để cải thiện thế trận ở những phút cuối.

68'Atletico Madrid rút Cristian Romero nghỉ ngơi

Phút 68, Atletico Madrid thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Marc Pubill được tung vào sân thế chỗ Cristian Romero. Với cách biệt dẫn 3-0 cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức cho các trụ cột trong phần còn lại của trận đấu.

68'Atletico Madrid rút Jonathan David dưỡng sức

Phút 68, Atletico Madrid thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi Giuliano Simeone Baldini được tung vào sân thế chỗ Jonathan David. Với cách biệt an toàn 3-0 cùng thế trận áp đảo hoàn toàn (dứt điểm 21-2), đội chủ nhà chủ động xoay tua nhân sự nhằm giữ sức cho các trụ cột.

68'Ademola Lookman rời sân nhường chỗ cho Arnau Ortiz

Phút 68, Atletico Madrid có sự điều chỉnh nhân sự khi Arnau Ortiz được tung vào sân thay cho Ademola Lookman. Với lợi thế dẫn trước 3-0 cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức cho các trụ cột khi chiến thắng đã ở rất gần.

63'Atletico Madrid áp đảo hoàn toàn

Bước sang phút 63, Atletico Madrid tiếp tục làm chủ hoàn toàn trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70% - 30%. Sức ép nghẹt thở được đội chủ nhà duy trì liên tục qua thống kê dứt điểm áp đảo 20 - 2 (trúng đích 8 - 1), khiến Osasuna gần như chỉ biết gồng mình chống đỡ.

63'Robin Le Normand nâng tỷ số lên 3-0 cho Atletico Madrid

Phút 63, Robin Le Normand ghi bàn giúp Atletico Madrid nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Osasuna. Bàn thắng này tiếp tục khẳng định thế trận áp đảo vượt trội của đội chủ nhà tại Riyadh Air Metropolitano.

60'Osasuna tăng cường hàng công với Ante Budimir

Phút 60, Osasuna có sự thay đổi nhân sự trên mặt trận tấn công khi Ante Budimir được tung vào sân thế chỗ Raul García. Đang bị Atletico Madrid dẫn trước 2-0 và lép vế về thế trận, đội khách cần sự tươi mới để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

59'Osasuna làm mới hàng công

Phút 59, Osasuna có sự thay đổi nhân sự khi Enrique Barja Alfonso được tung vào sân để thế chỗ Jonathan Dubasin. Đội khách buộc phải tìm kiếm làn gió mới nhằm cải thiện thế trận sau khi để Atletico Madrid dẫn trước 2-0.

59'Osasuna làm mới hàng công

Phút 59, Osasuna có sự điều chỉnh nhân sự khi Rubén García được tung vào sân thay thế cho Raul Moro. Trong bối cảnh đang bị dẫn trước 0-2 trên sân của Atletico Madrid, đội khách buộc phải làm mới các phương án tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

54'Lee Kang-In nhân đôi cách biệt cho Atletico Madrid

Phút 54, Lee Kang-In tỏa sáng với pha lập công chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho Atletico Madrid trước Osasuna. Bàn thắng phản ánh sự áp đảo hoàn toàn của đội chủ sân Riyadh Air Metropolitano khi họ vượt trội về thế trận và dứt điểm áp đảo 19-2.

51'Atletico Madrid áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 51, Atletico Madrid vẫn nắm quyền kiểm soát vượt trội với thời lượng cầm bóng lên tới 70% - 30% trước Osasuna. Đội chủ nhà liên tục bắn phá khung thành đối phương khi áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm 17 - 2 (trúng đích 6 - 1), tạo sức ép nghẹt thở nhằm nới rộng cách biệt dẫn trước 1-0.

50'Ademola Lookman nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 50, Ademola Lookman bên phía Atletico Madrid phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang tạm dẫn 1-0 và kiểm soát thế trận áp đảo, nhưng các cầu thủ cần duy trì sự tập trung để bảo toàn lợi thế mong manh.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

39'Atletico Madrid áp đảo hoàn toàn

Tiến về những phút cuối hiệp một, Atletico Madrid duy trì thế trận áp đảo toàn diện khi nắm tới 74% - 26% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà liên tục bắn phá khung thành đối phương với tỷ lệ dứt điểm vượt trội 14 - 1, đẩy Osasuna vào thế trận chống đỡ vất vả.

25'Atletico Madrid áp đảo hoàn toàn thế trận

Sau 25 phút bóng lăn, Atletico Madrid vẫn nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động khi kiểm soát bóng tới 69% - 31%. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và tạo ra cách biệt dứt điểm vượt trội 5 - 1, buộc Osasuna phải lùi sâu phòng ngự nhằm hạn chế thêm bàn thua.

24'Jonathan David mở tỷ số cho Atletico Madrid

Phút 24, Jonathan David tỏa sáng đưa Atletico Madrid vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng khai thông thế bế tắc hoàn toàn xứng đáng với sức ép áp đảo của đội chủ nhà, khi họ kiểm soát bóng tới 72% và dứt điểm vượt trội 7-1 trước Osasuna.

13'Atletico Madrid kiểm soát thế trận

Trận đấu trôi qua những phút đầu với ưu thế kiểm soát hoàn toàn thuộc về Atletico Madrid khi họ nắm giữ tới 69% - 31% thời lượng cầm bóng. Dù vậy, nhịp độ tấn công vẫn chưa thực sự được đẩy cao khi đội chủ nhà mới có 1 - 0 pha dứt điểm và cả hai đội đều chưa đưa được bóng trúng đích (0 - 0).

0'Trận đấu bắt đầu

Atletico Madrid tiếp đón Osasuna.

Cập nhật lúc 01:36 17/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Atletico Madrid và Osasuna diễn ra vào lúc 00:00 ngày 17/09/2026 trên sân vận động Riyadh Air Metropolitano. Đây là màn so tài có ý nghĩa lớn đối với tham vọng của đội chủ nhà khi họ đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi Osasuna cũng nỗ lực tích lũy điểm số để cải thiện vị trí.

Tương quan điểm số và bối cảnh trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, Atletico Madrid đang nắm giữ vị trí thứ 5 với 10 điểm. Việc duy trì sự hiện diện ở nửa trên bảng xếp hạng giúp đoàn quân áo sọc đỏ trắng giữ vững áp lực lên các đối thủ xếp trên, đồng thời củng cố mục tiêu giành vé tham dự đấu trường châu Âu mùa tới.

Ở bên kia chiến tuyến, Osasuna hiện đứng ở vị trí thứ 11 với 7 điểm sau những vòng đấu đã qua. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, điều này đồng nghĩa với việc một kết quả thuận lợi ngay trên sân khách có thể giúp đại diện xứ Navarre san bằng cách biệt điểm số trực tiếp với chính đối thủ.

Phong độ gần đây và lịch sử chạm trán

Về mặt phong độ, Atletico Madrid thể hiện sự ổn định tương đối trong chuỗi 5 trận gần nhất với thành tích thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Lối chơi thực dụng cùng khả năng kiểm soát thế trận trên sân nhà tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho đội bóng thủ đô.

Trong khi đó, Osasuna thể hiện phong độ có phần thăng trầm hơn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội khách giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Sự thiếu ổn định qua từng vòng đấu là rào cản khiến họ chưa thể bứt phá mạnh mẽ hơn trên bảng xếp hạng.

Xét về thành tích đối đầu trong 5 lần gặp nhau gần nhất, ưu thế đang nghiêng về phía đội chủ sân Riyadh Air Metropolitano. Atletico Madrid đã giành 3 chiến thắng, trong khi Osasuna có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai đội không có trận hòa nào. Những con số này phản ánh các cuộc đối đầu giữa đôi bên thường diễn ra quyết liệt và phân định thắng thua rõ ràng.

Nhận định thế trận tại Riyadh Air Metropolitano

Với ưu thế sân nhà Riyadh Air Metropolitano cùng thứ hạng cao hơn, Atletico Madrid được kỳ vọng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Đội chủ nhà cần tận dụng tối đa điểm tựa khán giả để gây sức ép liên tục lên hệ thống phòng ngự đối phương.

Ngược lại, Osasuna nhiều khả năng sẽ lựa chọn phương án nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự kỷ luật bên phần sân nhà trước khi chờ đợi thời cơ phản công. Dẫu vậy, để ra về với kết quả khả quan, đội khách cần duy trì sự tập trung tối đa trước sức ép liên hồi từ phía Atletico Madrid.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)