TRỰC TIẾPTrực tiếp Atalanta vs Venezia: Hết hiệp 1, Atalanta dẫn 3-1

Atalanta3 - 1VeneziaNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

42'Juan Jesus nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 42, trung vệ Juan Jesus bên phía Venezia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang trải qua hiệp một đầy vất vả khi đã phải nhận hai tấm thẻ phạt và tạm thời bị dẫn trước với tỷ số 1-3.

38'Atalanta áp đảo về số cơ hội dứt điểm

Dù Venezia cầm bóng nhỉnh hơn với 46% - 54%, Atalanta mới là đội nắm quyền chủ động nhờ sức ép liên tục về phía khung thành đối phương. Đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm với 11 - 5 (trúng đích 6 - 2) và hưởng tới 5 - 1 phạt góc, qua đó duy trì cách biệt an toàn 3-1 khi hiệp một trôi về những phút cuối.

37'Antoine Hainaut rút ngắn tỷ số cho Venezia

Phút 37, Antoine Hainaut ghi bàn quý giá giúp Venezia rút ngắn cách biệt xuống 1-3. Dù phải nhận 3 bàn thua chóng vánh trong nửa đầu hiệp một, pha lập công này mở ra chút hy vọng bám đuổi cho đội khách.

30'Krstovic nâng tỷ số lên 3-0 cho Atalanta

Phút 30, Nikola Krstović ghi bàn nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Atalanta. Đội chủ nhà tiếp tục áp đảo hoàn toàn khi đã tung ra tới 11 cú dứt điểm so với 3 của Venezia, biến trận đấu thành thế trận một chiều ngay trong hiệp một.

25'Atalanta áp đảo dù cầm bóng ít hơn

Dù Venezia nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (54% so với 46%), Atalanta mới là đội áp đặt hoàn toàn thế trận tấn công sau 25 phút thi đấu. Đội chủ nhà tạo sức ép dồn dập với tỷ số dứt điểm áp đảo 9-3 (trúng đích 4-1) cùng 5 quả phạt góc vượt trội, duy trì lợi thế dẫn trước 2-0 đầy an toàn.

18'Matias Moreno phạm lỗi nhận thẻ vàng

Phút 18, trung vệ Matias Moreno bên phía Venezia phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách đã sớm để Atalanta dẫn trước 2-0, tấm thẻ phạt này càng khiến hệ thống phòng ngự của họ chịu thêm nhiều áp lực.

12'Atalanta áp đảo toàn diện sau hai bàn thắng sớm

Vừa bước qua phút 12, Atalanta đã sớm thiết lập thế trận lấn lướt hoàn toàn khi dẫn 2-0 và kiểm soát bóng tới 58% - 42%. Đội chủ nhà liên tục dồn ép đối thủ với số pha dứt điểm vượt trội 3 - 1 (trúng đích 3 - 1) cùng 3 - 0 về phạt góc, khiến Venezia gần như chỉ biết căng mình phòng ngự.

8'Venezia thay người bất đắc dĩ từ sớm

Ngay ở phút 8, Venezia đã phải thực hiện sự thay đổi người sớm khi Richie Sagrado được tung vào sân thế chỗ Thierry Correia. Đội khách đang trải qua những phút đầu trận vô cùng khó khăn khi đã sớm bị dẫn 0-2.

6'Nikola Krstović nhân đôi cách biệt cho Atalanta

Chỉ 2 phút sau bàn mở tỷ số, Nikola Krstović tiếp tục lập công ở phút 6 giúp Atalanta dẫn trước 2-0. Khởi đầu bùng nổ giúp đội chủ nhà nắm trọn lợi thế từ rất sớm trước đối thủ đang đứng cuối bảng Venezia.

4'Kessié mở tỷ số từ rất sớm cho Atalanta

Ngay ở phút 4, Franck Kessié đã đưa Atalanta vượt lên dẫn 1-0 sau đường kiến tạo của Nikola Krstović. Bàn thắng chớp nhoáng giúp đội chủ nhà tạo lợi thế lớn từ rất sớm trước đối thủ Venezia.

0'Trận đấu bắt đầu

Atalanta tiếp đón Venezia.

Cập nhật lúc 00:19 13/10/2026

Venezia phải chặn đà sa sút ngay trong chuyến làm khách trước Atalanta. Đội khách đã thua cả 5 trận gần nhất và đang đứng thứ 20 với 0 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 12/10/2026 tại New Balance Arena.

Atalanta không ở trong trạng thái hoàn hảo. Chủ nhà đứng thứ 11 với 6 điểm nhưng cũng đã thua 3 trận gần nhất, nên cả hai đội đều cần một kết quả để lấy lại nhịp.

Venezia mắc kẹt trong chuỗi thua kéo dài

Phong độ của Venezia là điểm đáng lo nhất trước trận này. Đội bóng thua toàn bộ 5 trận gần nhất, chưa có trận thắng hay trận hòa nào trong chuỗi đó. Hiện họ đứng cuối bảng xếp hạng, hạng 20, và chưa có điểm nào.

Với một đội đang mất tự tin, điều quan trọng nhất là cắt đứt mạch thua trước khi nó trở thành gánh nặng tâm lý. Chỉ một điểm trên sân Atalanta cũng đủ giúp Venezia thoát khỏi cảm giác bế tắc kéo dài.

Atalanta cần lấy lại nhịp trên sân nhà

Atalanta có hành trình gần đây không đồng đều. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Cả 3 trận thua đều là những trận mới nhất, còn 2 chiến thắng nằm ở giai đoạn trước đó.

Dù vậy, vị trí của Atalanta vẫn dễ chịu hơn nhiều so với đối thủ. Họ đang đứng thứ 11 với 6 điểm, trong khi Venezia chưa có điểm nào. Chủ nhà cần tránh để chuỗi thua kéo dài sang trận thứ tư liên tiếp.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Atalanta

Lịch sử gần đây đứng về phía chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Atalanta thắng 4 trận, hòa 1 trận và Venezia chưa thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ sân New Balance Arena.

Ngược lại, Venezia chưa tìm được cách vượt qua Atalanta trong các lần gặp gần đây. Chuyến làm khách này vì thế là bài kiểm tra khó đối với đội đang thua liên tiếp.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ hiện tại, Venezia nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và giữ kỷ luật trong thời gian đầu trận. Bàn thua sớm sẽ khiến đội khách rơi vào kịch bản quen thuộc của chuỗi thua vừa qua.

Về phía Atalanta, chủ nhà cần thể hiện sự chủ động để tận dụng lợi thế sân nhà. Một khởi đầu tốt có thể giúp họ kiểm soát nhịp độ và gạt bỏ ảnh hưởng của 3 trận thua gần nhất.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Atalanta được đánh giá nhỉnh hơn trước một Venezia đang ở giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, phong độ không ổn định của chủ nhà khiến trận đấu chưa hẳn một chiều.

Venezia có động lực lớn để chặn đà sa sút, còn Atalanta muốn sớm chấm dứt chuỗi thua của mình. Chính sự giằng co về tâm lý này sẽ quyết định diễn biến trận đấu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)