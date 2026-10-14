TRỰC TIẾPTrực tiếp Aston Villa vs Fenerbahçe: Aston Villa nới rộng cách biệt 4-0

Aston Villa4 - 0FenerbahçeHiệp 2 — phút 72'

72'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Aston Villa 4 - 0 Fenerbahçe.

69'Fenerbahçe làm mới tuyến giữa khi bị dẫn sâu

Phút 69, ban huấn luyện Fenerbahçe quyết định rút Ismail Yüksek ra nghỉ để nhường chỗ cho Bartuğ Elmaz. Ngay sau khi để đối phương nâng tỷ số lên 4-0, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ cần làn gió mới ở khu trung tuyến nhằm hạn chế sức ép dồn dập từ phía Aston Villa.

69'Lukaku vào sân tìm kiếm bàn gỡ cho Fenerbahçe

Phút 69, ban huấn luyện Fenerbahçe quyết định làm mới hàng công khi tung Romelu Lukaku vào sân thay thế cho Vedat Muriqi. Trong bối cảnh đang bị Aston Villa dẫn trước 4-0, sự xuất hiện của Lukaku được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện khâu dứt điểm và tìm kiếm bàn danh dự.

69'Fenerbahçe rút Greenwood khỏi sân

Phút 69, ban huấn luyện Fenerbahçe quyết định đưa Nene Dorgeles vào sân để thế chỗ Mason Greenwood. Trong bối cảnh đang bị Aston Villa dẫn sâu 4-0 tại Villa Park, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hàng công đội khách trong những phút còn lại.

68'Ross Barkley sút phạt đền chuẩn xác nâng tỷ số lên 4-0

Phút 68, Ross Barkley thực hiện thành công quả phạt đền để nới rộng cách biệt lên 4-0 cho Aston Villa. Bàn thắng này tiếp tục biến ngày thi đấu trên sân Villa Park thành một cơn ác mộng thực sự đối với Fenerbahçe.

62'Aston Villa duy trì sức ép vượt trội

Bước sang phút 62, Aston Villa dù cầm bóng ít hơn với 45% - 55% nhưng lại hoàn toàn áp đảo về độ sắc bén trên hàng công. Đội chủ nhà tung ra tới 15 - 10 pha dứt điểm, trong đó trúng đích vượt trội 8 - 4 và kiếm về tới 9 - 5 quả phạt góc, khiến hàng thủ Fenerbahçe liên tục phải gồng mình chống đỡ.

50'Aston Villa duy trì sức ép lớn đầu hiệp hai

Bước sang phút 50, Aston Villa vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận khi dẫn trước 3-0. Dù chỉ kiểm soát bóng 47% - 53%, đại diện nước Anh tỏ ra vượt trội ở khâu tấn công với số pha dứt điểm áp đảo 12 - 7 (trúng đích 6 - 3) cùng 6 - 3 quả phạt góc, liên tục đặt hàng thủ Fenerbahçe vào tình thế chống đỡ vất vả.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

42'Mattéo Guendouzi nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 42, tiền vệ Mattéo Guendouzi bên phía Fenerbahçe phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Bị dẫn trước 0-3 tại Villa Park, đội khách dường như đang gặp rất nhiều ức chế tâm lý trước sức ép áp đảo từ Aston Villa.

39'Nicolas Jackson nới rộng cách biệt lên 3-0

Phút 39, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Ross Barkley, Nicolas Jackson dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0 cho Aston Villa. Đội chủ sân Villa Park đang tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn trước Fenerbahçe ngay trong hiệp một.

37'Aston Villa duy trì lợi thế dẫn bàn

Tiến về cuối hiệp một, Fenerbahçe nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 42% - 58%, song Aston Villa mới là bên cho thấy sự sắc bén để nắm chắc lợi thế 2-0. Đại diện nước Anh liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương khi áp đảo về số pha dứt điểm 9 - 6 và vượt trội ở chỉ số phạt góc 5 - 3.

31'Nicolas Jackson nhân đôi cách biệt cho Aston Villa

Phút 31, đón đường chuyền thuận lợi từ Boubacar Kamara, Nicolas Jackson dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Aston Villa. Đội chủ sân Villa Park đang tận dụng rất tốt các cơ hội tạo ra để nắm lợi thế lớn trước Fenerbahçe.

25'Fenerbahçe nỗ lực kiểm soát tìm bàn gỡ

Sau 25 phút thi đấu, Aston Villa vẫn đang nắm lợi thế dẫn 1-0 dù Fenerbahçe nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 47% - 53%. Đại diện nước Anh chủ động tận dụng các tình huống cố định khi vượt trội về số quả phạt góc (5 - 1), đồng thời tạo ra áp lực với tổng cộng 5 - 4 lần dứt điểm so với đội khách.

13'Aston Villa tấn công lấn lướt

Sớm có bàn dẫn trước 1-0, Aston Villa thi đấu đầy hưng phấn và hoàn toàn làm chủ các tình huống hãm thành dù Fenerbahçe cầm bóng nhỉnh hơn với 45% - 55%. Đội chủ nhà liên tục gây sóng gió với tổng cộng dứt điểm 4 - 0 cùng vượt trội phạt góc 2 - 0, trong khi đại diện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có nổi pha dứt điểm nào để đáp trả.

12'Johan Manzambi mở tỷ số sớm cho Aston Villa

Phút 12, Johan Manzambi tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số cho Aston Villa. Bàn thắng sớm giúp đội chủ sân Villa Park vươn lên dẫn trước 1-0 trước Fenerbahçe, cụ thể hóa sức ép áp đảo khi tung ra tới 5 cú dứt điểm so với 0 của đội khách từ đầu trận.

0'Trận đấu bắt đầu

Aston Villa tiếp đón Fenerbahçe.

Cập nhật lúc 03:29 15/10/2026

Cả Aston Villa lẫn Fenerbahçe đều bước vào trận đấu lúc 02h00 ngày 15/10 (theo giờ trong lịch thi đấu) với phong độ đáng chú ý. Chủ nhà Aston Villa thắng 3 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách Fenerbahçe chưa thua trận nào trong cùng khoảng thời gian. Villa Park vì thế được kỳ vọng chứng kiến một cuộc so tài giữa hai đội đang chơi tốt.

Aston Villa: nền tảng vững, vừa chững lại ở trận gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Aston Villa thắng 3, hòa 1 và thua 1. Ba chiến thắng liên tiếp từng giúp đội chủ nhà tạo đà tích cực, trước khi trận gần nhất khép lại với kết quả hòa.

Dù vậy, một trận hòa không làm thay đổi bức tranh chung. Aston Villa vẫn là đội có tỷ lệ thắng cao và được thi đấu trên sân nhà, một lợi thế đáng kể trong những trận đấu cân bằng.

Fenerbahçe: chuỗi bất bại và đà thắng liên tiếp

Fenerbahçe có phong độ rất ổn định khi thắng 3 trận gần nhất và hòa 2 trận trước đó, tức là bất bại cả 5 lần ra sân. Đây là chuỗi kết quả cho thấy đội khách đang chơi chắc chắn và khó bị đánh bại.

Tuy nhiên, Fenerbahçe chỉ có 1 điểm và đang đứng hạng 24. Khoảng cách giữa phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy đội khách còn nhiều việc phải làm để đưa chuỗi bất bại thành thứ hạng tốt hơn.

Bảng xếp hạng và thế đối đầu

Aston Villa đang xếp hạng 11 với 3 điểm, hơn Fenerbahçe 2 điểm và cao hơn 13 bậc. Con số này cho thấy chủ nhà đang nhỉnh hơn về thành tích, dù khoảng cách điểm số không quá lớn.

Hai đội từng gặp nhau 1 lần gần đây, và Aston Villa là bên giành chiến thắng. Một lần chạm trán chưa đủ để tạo thành xu hướng rõ rệt, nhưng đó là tín hiệu tích cực với đội chủ nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai yếu tố đáng theo dõi nhất là khả năng duy trì sự ổn định của Aston Villa sau trận hòa gần nhất và việc Fenerbahçe có tiếp tục chuỗi thắng khi làm khách hay không. Đội nào giữ được sự tập trung và hiệu quả trong những khoảnh khắc quyết định sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Nhìn chung, Aston Villa có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Ngược lại, Fenerbahçe sở hữu chuỗi 5 trận không thua và đang thắng liên tiếp 3 trận. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang vào phom, và trận đấu hứa hẹn cạnh tranh sòng phẳng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)