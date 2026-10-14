TRỰC TIẾPTrực tiếp AS Roma vs Real Madrid: AS Roma nới rộng cách biệt 3-1

AS Roma3 - 1Real MadridHiệp 2 — phút 70'

70'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: AS Roma 3 - 1 Real Madrid.

69'Wesley Vinícius França Lima nhận thẻ vàng

Phút 69, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Wesley Vinícius França Lima sau pha phạm lỗi. Dù đang dẫn trước 3-1, AS Roma vẫn cần duy trì sự tỉnh táo trước sức ép ngày một tăng từ Real Madrid.

63'Lorenzo Pellegrini vào sân tiếp sức cho AS Roma

Phút 63, AS Roma thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Lorenzo Pellegrini được tung vào sân để thế chỗ Matias Soule. Với lợi thế dẫn trước 3-1, việc bổ sung một tiền vệ giàu kinh nghiệm như Pellegrini có thể giúp đội chủ sân Stadio Olimpico duy trì sự kiểm soát ở khu trung tuyến trước sức ép từ Real Madrid.

63'AS Roma thay người nhằm giữ an toàn nơi hàng thủ

Phút 63, AS Roma quyết định rút Gianluca Mancini ra nghỉ để nhường chỗ cho Leonardo Balerdi. Trung vệ của đội chủ nhà vừa phải nhận thẻ vàng ít phút trước đó, vì vậy sự điều chỉnh này có thể nhằm làm mới hệ thống phòng ngự và giảm bớt rủi ro khi họ đang nắm lợi thế dẫn trước 3-1.

62'AS Roma duy trì sức ép và thế dẫn bàn

Bước sang phút 62, AS Roma vẫn làm chủ thế trận khi duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng 53% - 47% trước Real Madrid. Đội bóng áo bã trầu tỏ ra sắc bén hơn hẳn trong các pha hãm thành với 6 - 2 cú dứt điểm trúng đích (tổng số dứt điểm 10 - 7), qua đó tiếp tục nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-1.

60'Gianluca Mancini nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 60, trung vệ Gianluca Mancini bên phía AS Roma phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 3-1, đại diện nước Ý vẫn cần duy trì sự tập trung để bảo toàn cách biệt.

59'Real Madrid làm mới hàng công với Endrick

Phút 59, Real Madrid thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi Endrick Felipe Moreira de Sousa được tung vào sân thế chỗ Vinícius. Quyết định điều chỉnh nhân sự này có thể nhằm tìm kiếm làn gió mới để xoay chuyển thế trận trên sân Stadio Olimpico.

59'Real Madrid tăng cường sức tấn công với Arda Güler

Phút 59, Real Madrid thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Arda Güler được tung vào sân thế chỗ Denzel Dumfries. Đang bị dẫn trước 1-3 tại Stadio Olimpico, đại diện Tây Ban Nha buộc phải làm mới phương án tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

58'VAR công nhận bàn thắng của Donyell Malen

Phút 58, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính thức công nhận bàn thắng cho Donyell Malen bên phía AS Roma. Quyết định chuẩn xác này giúp đội chủ sân Stadio Olimpico củng cố thế dẫn bàn 3-1 đầy hưng phấn trước Real Madrid.

57'Donyell Malen nới rộng cách biệt lên 3-1 cho AS Roma

Phút 57, đón đường chuyền từ Matias Soule, Donyell Malen dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-1 cho AS Roma. Bàn thắng chớp nhoáng giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế dẫn trước hai bàn đầy an toàn tại Stadio Olimpico.

51'Malen tỏa sáng đưa AS Roma tái lập thế dẫn bàn

Phút 51, Donyell Malen lên tiếng đúng lúc để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho AS Roma. Pha lập công quý giá giúp đại diện nước Ý một lần nữa vượt lên dẫn trước Real Madrid ngay đầu hiệp hai tại Stadio Olimpico.

50'AS Roma lấn lướt sau giờ nghỉ

Bước sang phút 50, AS Roma chủ động dâng cao đội hình và tạo ra sức ép đáng kể với tỷ lệ cầm bóng 53% - 47%. Đội bóng áo bã trầu tỏ ra vượt trội ở khâu hãm thành khi tung ra tổng cộng 8 - 4 pha dứt điểm, trong đó có tới 4 - 1 cú sút trúng đích buộc đối phương phải nhiều lần vất vả cản phá.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45'Dybala rời sân nhường chỗ cho Mora

Ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp ở phút 45, AS Roma đưa ra sự thay đổi nhân sự khi Paulo Dybala rời sân để nhường chỗ cho Rodrigo Mora. Đội chủ nhà đang giữ tỷ số 1-1 trước Real Madrid và cần duy trì sự chủ động trên hàng công sau khi hiệp một khép lại.

37'AS Roma nhỉnh hơn về cơ hội

Tiến về những phút cuối hiệp một, AS Roma đang nắm giữ thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 55% - 45% so với Real Madrid. Đội bóng áo bã trầu tỏ ra sắc bén hơn ở khâu hãm thành khi tung ra số pha dứt điểm vượt trội 7 - 3 (trúng đích 4 - 1), buộc thủ môn đối phương đã phải có 3 lần cứu thua để giữ tỷ số hòa 1-1.

25'AS Roma lấn lướt sau bàn mở tỷ số

Nửa đầu hiệp một chứng kiến thế trận áp đảo của đại diện Serie A với thời lượng kiểm soát bóng 58% - 42%. Đội chủ nhà liên tục hãm thành và tạo sức ép lớn qua tỷ lệ dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), khiến khung thành của Real Madrid thường xuyên rơi vào tình trạng báo động.

25'Mbappe gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid

Phút 25, nhận đường kiến tạo từ Yan Diomande, Kylian Mbappé dứt điểm chính xác đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Bàn thắng đến rất đúng lúc cho Real Madrid ngay tại Stadio Olimpico sau khi đội bóng áo trắng bị dẫn trước từ phút 20.

20'Marten de Roon mở tỷ số cho AS Roma

Phút 20, nhận đường kiến tạo thuận lợi từ Matias Soule, Marten de Roon dứt điểm chính xác đưa AS Roma vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở điểm phản ánh đúng cục diện trên sân Stadio Olimpico khi đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và áp đảo hoàn toàn Real Madrid về thế trận.

17'AS Roma bất ngờ thay người từ sớm

Phút 17, AS Roma buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự từ rất sớm khi Niccolò Pisilli được tung vào sân thế chỗ Manu Koné. Trận đấu trên sân Stadio Olimpico vẫn đang diễn ra với thế giằng co và tỷ số tạm thời là 0-0.

13'AS Roma lấn lướt áp đảo

Sau gần 15 phút thi đấu, AS Roma đang nắm hoàn toàn thế chủ động khi kiểm soát bóng tới 65% - 35% trước Real Madrid. Đại diện Serie A liên tục hãm thành với tỷ số dứt điểm vượt trội 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), buộc thủ môn đối phương đã phải có 2 pha cứu thua để giữ sạch lưới.

0'Trận đấu bắt đầu

AS Roma tiếp đón Real Madrid.

Cập nhật lúc 03:29 15/10/2026

AS Roma đang bám đuổi nhóm phía trên khi chỉ kém Real Madrid 2 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau tại Stadio Olimpico lúc 2h00 ngày 15/10/2026. Với đội chủ nhà, đây là cơ hội thu hẹp khoảng cách với một đối thủ đang xếp trên mình 6 bậc.

Cuộc đua thứ hạng: Roma kém Real Madrid 2 điểm

Real Madrid đang đứng hạng 16 với 3 điểm. AS Roma xếp hạng 22 với 1 điểm. Khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ, nên kết quả trận này có thể làm đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Nếu giành chiến thắng, AS Roma sẽ vượt qua Real Madrid về điểm số. Ngược lại, nếu Real Madrid thắng, khoảng cách giữa hai đội sẽ nới rộng thêm.

Phong độ: Roma bất bại, Real Madrid thắng nhiều hơn

AS Roma chưa thua trong 5 trận gần nhất, với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Đội bóng thủ đô Italia khá vững vàng, nhưng số trận hòa nhiều cho thấy họ chưa chuyển hóa được đủ cơ hội thành điểm số trọn vẹn.

Real Madrid thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, họ đang giữ mạch chiến thắng ở trận vừa qua, sau khi thua ở trận liền trước đó. Hiệu suất thắng cao của họ trái ngược với vị trí còn khiêm tốn trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Real Madrid

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, AS Roma chưa thắng hay hòa trận nào, còn Real Madrid thắng cả 5. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội khách trước chuyến làm khách ở Stadio Olimpico.

Tuy nhiên, bóng đá không vận hành theo quán tính. Sân nhà, chuỗi trận bất bại và khoảng cách điểm số rất nhỏ giúp AS Roma có lý do để tin vào khả năng phá vỡ thế bất lợi này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với AS Roma, bài toán nằm ở khả năng kết thúc tình huống. Một đội thường xuyên chia điểm cần sự sắc bén hơn trong những khoảnh khắc quyết định để biến thế trận ổn định thành chiến thắng.

Với Real Madrid, thử thách là duy trì sự hiệu quả khi chơi trên sân đối phương. Họ có phong độ tốt hơn và lợi thế đối đầu, nhưng vẫn phải chứng minh mình có thể tận dụng chúng ở một sân đấu đầy áp lực.

Nhận định

Trận đấu hứa hẹn giằng co khi hai đội chỉ cách nhau 2 điểm. Real Madrid có phong độ gần đây và thành tích đối đầu nhỉnh hơn. AS Roma có lợi thế sân nhà và chuỗi 5 trận không thua. Đội nào tận dụng tốt hơn các cơ hội sẽ giành lợi thế trong cuộc đua thứ hạng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)