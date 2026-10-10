Arsenal0 - 0LeedsHiệp 1 — phút 43'

43'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

39'HLV Daniel Farke nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 39, HLV Daniel Farke của Leeds phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng ngoài đường biên. Sức nóng trận đấu tại Emirates Stadium đang tăng cao khi đội khách liên tiếp nhận thẻ phạt trong thế trận hòa 0-0.

38'Ethan Ampadu nhận thẻ vàng

Phút 38, Ethan Ampadu bên phía Leeds phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Tuyến giữa của đội khách đang liên tục gặp khó khi trước đó chỉ 2 phút, người đá cặp Ao Tanaka cũng đã bị cảnh cáo.

37'Arsenal cầm bóng nhiều nhưng bế tắc

Trôi về cuối hiệp một, Arsenal chiếm ưu thế kiểm soát bóng với 59% - 41% nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối đá chặt chẽ của đối thủ. Trái lại, Leeds tỏ ra nguy hiểm hơn ở các pha phản công khi dẫn trước về số cú dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 2) và tỷ số vẫn đang là 0-0.

36'Ao Tanaka nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 36, tiền vệ Ao Tanaka bên phía Leeds bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Emirates Stadium vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0 khi Arsenal dù cầm bóng 59% nhưng Leeds mới là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn.

25'Arsenal kiểm soát bóng vượt trội nhưng bế tắc

Sau 25 phút bóng lăn, Arsenal chủ động áp đặt thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 62% - 38%, nhưng chưa thể tạo ra sự khác biệt trước khối phòng ngự kỷ luật của Leeds. Dù nỗ lực dâng cao khiến đội chủ nhà dính việt vị 4 - 1, cả hai bên mới chỉ có cùng 2 - 2 lần dứt điểm và tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

13'Arsenal cầm bóng nhiều nhưng chưa dứt điểm

Trải qua 13 phút đầu trận, Arsenal chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng với 59% - 41% nhưng vẫn chưa tạo ra cú sút nào. Ngược lại, Leeds chơi rình rập và đã có 0 - 2 lần dứt điểm, dù cả hai đội đều chưa đưa được bóng trúng đích.

0'Trận đấu bắt đầu

Arsenal tiếp đón Leeds.

Cập nhật lúc 19:14 10/10/2026

Cuộc tiếp đón Leeds trên sân nhà Emirates vào lúc 18h30 ngày 10/10/2026 mở ra thời cơ quan trọng để Arsenal tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Đang đứng ở vị trí thứ 2 với 12 điểm, đội bóng thành London chỉ cần duy trì sự ổn định để gây sức ép trực tiếp lên đội dẫn đầu, trong khi đối thủ Leeds cũng đang bám sát ở vị trí thứ 5 với 9 điểm.

Arsenal và mục tiêu duy trì nhịp độ chiến thắng

Đoàn quân chủ nhà bước vào màn so tài này với phong độ hết sức ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, Arsenal đã giành 4 chiến thắng liên tiếp sau 1 trận thua. Cú vấp duy nhất đó dường như đã trở thành chất xúc tác giúp đội bóng nhanh chóng siết lại kỷ luật và tìm lại cảm giác chiến thắng.

Với vị trí nhì bảng cùng 12 điểm hiện có, lợi thế sân nhà Emirates sẽ là điểm tựa lớn. Khả năng kiểm soát trận đấu và áp đặt nhịp độ ngay từ những phút đầu tiên là vũ khí quen thuộc giúp đại diện phía bắc London duy trì thế chủ động trước các đối thủ dưới cơ.

Sự kiên cường và mạch bất bại của Leeds

Bên kia chiến tuyến, Leeds không phải là đối thủ dễ bị khuất phục ở thời điểm hiện tại. Thành tích 2 trận thắng và 3 trận hòa trong 5 trận đấu gần đây phản ánh một tập thể chơi chặt chẽ, khó bị đánh bại và luôn biết cách chắt chiu điểm số.

Sở hữu 9 điểm và chiếm lĩnh vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, Leeds hoàn toàn có cơ sở để tạo ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Dù vậy, việc để chia điểm ở 3 trong 5 trận vừa qua cũng cho thấy đội khách cần thêm sự sắc bén nơi hàng tấn công nếu muốn tạo nên bất ngờ lớn trên sân khách.

Cán cân đối đầu nghiêng tuyệt đối về phía chủ nhà

Bên cạnh yếu tố điểm số và phong độ hiện tại, lịch sử chạm trán là thước đo phản ánh rõ nét sự chênh lệch giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Arsenal thể hiện sự vượt trội hoàn toàn với 5 trận toàn thắng, trong khi Leeds không giành được bất kỳ điểm số nào.

Thành tích đối đầu áp đảo này mang lại sự tự tin rất lớn cho đội chủ sân Emirates. Đối với Leeds, việc phá dỡ rào cản tâm lý trước một đối thủ kỵ dơ sẽ là bài toán nan giải nhất trong chuyến hành quân này.

Cục diện chặt chẽ tại Emirates

Dựa trên các thông số thực tế, Arsenal nắm giữ nhiều ưu thế rõ rệt từ địa lợi, điểm số đến thành tích đối đầu. Tuy nhiên, lối chơi lì lợm cùng chuỗi bất bại của Leeds dự báo sẽ đem đến thử thách không nhỏ cho tham vọng bám đuổi ngôi đầu của Pháo thủ. Khả năng định đoạt thế trận của đội chủ nhà sẽ là chìa khóa then chốt quyết định kết cục của màn so tài này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)