Argentina5 - 0Burkina FasoHiệp 2 — phút 52'

52'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Argentina 5 - 0 Burkina Faso.

50'Argentina áp đảo hoàn toàn đối thủ

Bước sang phút 50, Argentina tiếp tục làm chủ hoàn toàn trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 74% - 26%. Sự vượt trội còn thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm 16 - 2 (trúng đích 10 - 0), khiến Burkina Faso phải hoàn toàn co cụm phòng ngự và chưa thể tạo ra bất kỳ pha hãm thành nguy hiểm nào.

49'Burkina Faso điều chỉnh nhân sự ở đầu hiệp hai

Phút 49, Burkina Faso có sự thay đổi người khi A. Kone được tung vào sân để thế chỗ cho A. Kante. Bị dẫn trước 0-5 sau hiệp một đầy giông bão, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng cải thiện thế trận trước sức ép quá lớn từ Argentina.

49'Burkina Faso điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Phút 49, Burkina Faso có sự thay đổi người khi F. Barro được tung vào sân thế chỗ D. Cyril. Đang bị dẫn sâu 0-5, đại diện châu Phi buộc phải có những tính toán nhân sự mới nhằm cải thiện thế trận trước sức ép quá lớn từ đối thủ.

48'Argentina điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Phút 48, Argentina thực hiện quyền thay đổi cầu thủ khi T. Palacios được tung vào sân để thế chỗ cho L. Martinez. Sau khi tạo ra cách biệt áp đảo 5-0 trong hiệp một, ban huấn luyện đội chủ nhà bắt đầu xoay tua đội hình nhằm thử nghiệm nhân sự.

48'Argentina điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 48, Argentina tiến hành sự thay đổi nhân sự khi L. Balerdi được tung vào sân để trám vị trí của trung vệ C. Romero.

48'Argentina điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 48, Argentina thực hiện sự thay đổi người khi F. Mastantuono được tung vào sân để trám vị trí của J. Alvarez. Nắm lợi thế dẫn trước tới 5-0 đầy áp đảo từ hiệp một, đội chủ nhà bắt đầu có những toan tính nhằm xoay tua đội hình và thử nghiệm phương án mới.

48'Burkina Faso điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 48, Burkina Faso có sự thay đổi người khi M. Zongo được tung vào sân để thế chỗ cho D. Kam. Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự góp mặt của nhân tố mới sẽ giúp cải thiện thế trận sau hiệp một đầy khó khăn trên sân Estadio Mâs Monumental.

46'Argentina điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Argentina thực hiện sự thay đổi người khi M. Soule được tung vào sân thế chỗ N. Paz. Dẫn trước 5-0 đầy áp đảo cùng thế trận kiểm soát vượt trội, đội chủ nhà bắt đầu có những toan tính thử nghiệm đội hình cho quãng thời gian còn lại.

46'Argentina điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Argentina thực hiện quyền thay người khi L. Flores được tung vào sân thế chỗ G. Prestianni. Với lợi thế dẫn trước tới 5-0 cùng thế trận áp đảo hoàn toàn, ban huấn luyện đội chủ nhà bắt đầu tính toán xoay tua lực lượng và trao cơ hội cho các nhân tố mới.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 5 - 0.

37'Argentina áp đảo hoàn toàn thế trận

Dù đã dẫn trước 5-0, Argentina vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi tới phút 37 khi nắm quyền kiểm soát bóng áp đảo 77% - 23%. Đại diện Nam Mỹ duy trì sức ép nghẹt thở với tỷ lệ dứt điểm vượt trội 8 - 1 (trúng đích 5 - 0), khiến Burkina Faso chỉ biết gồng mình chống đỡ và gần như không thể lên bóng.

36'J. Alvarez nâng tỷ số lên 5-0 cho Argentina

Cơn mưa bàn thắng vẫn chưa dừng lại trên sân Estadio Mâs Monumental khi ở phút 36, J. Alvarez điền tên lên bảng điện tử để nới rộng cách biệt lên 5-0 cho Argentina. Đại diện Nam Mỹ đang thể hiện sự áp đảo tuyệt đối trước Burkina Faso với thế trận tấn công dồn dập.

35'N. Paz nâng tỷ số lên 4-0 cho Argentina

Phút 35, N. Paz lập công nới rộng cách biệt lên 4-0 cho Argentina. Sức ép áp đảo liên tục trên sân Estadio Mâs Monumental giúp đại diện xứ Tango tạo ra lợi thế quá đỗi an toàn ngay trong hiệp một.

25'Argentina áp đảo hoàn toàn thế trận

Trải qua 25 phút thi đấu, Argentina áp đảo hoàn toàn khi nắm giữ tới 84% - 16% thời lượng kiểm soát bóng và tạo cách biệt 3-0. Đại diện Nam Mỹ vượt trội về số pha dứt điểm với tỷ lệ 5 - 0 (trúng đích 3 - 0), khiến Burkina Faso gần như chỉ biết gồng mình chống đỡ mà chưa tạo ra bất kỳ pha hãm thành nào.

13'Argentina áp đảo hoàn toàn thế trận

Dẫn trước 3-0 chỉ sau 13 phút thi đấu, Argentina áp đảo hoàn toàn trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 87% - 13%. Đại diện Nam Mỹ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và liên tục vây hãm khung thành đối phương, vượt trội về số pha dứt điểm với tỷ lệ 3 - 0 trong khi Burkina Faso vẫn chưa có nổi một lần lên bóng nguy hiểm.

12'G. Prestianni nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Argentina

Phút 12, đón đường kiến tạo từ L. Martinez, G. Prestianni dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-0 cho Argentina. Đội chủ sân Estadio Monumental tiếp tục áp đảo hoàn toàn trận đấu với thế trận một chiều trước Burkina Faso ngay từ những phút đầu.

8'M. Diallo phản lưới nhà, Argentina dẫn 2-0

Phút 8, M. Diallo lúng túng đá phản lưới nhà, giúp Argentina nhân đôi cách biệt lên 2-0. Sau khi nhận thẻ vàng ở phút thứ 3, hậu vệ của Burkina Faso tiếp tục trải qua những phút đầu trận vô cùng đáng quên trên sân Estadio Monumental.

4'L. Martinez bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m

Phút 4, Argentina được hưởng quả phạt đền nhưng L. Martinez đã không thể tận dụng thành công cơ hội để ghi bàn. Dù bỏ lỡ thời cơ mười mươi từ cự ly 11m, đội chủ nhà vẫn nhanh chóng tạo áp lực lớn với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 74% - 26%.

4'L. Martinez mở tỷ số sớm cho Argentina

Ngay ở phút thứ 4, L. Martinez đã nhanh chóng lập công giúp Argentina vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà cụ thể hóa thế trận áp đảo vượt trội ngay sau tình huống hỏng phạt đền trước đó.

3'M. Diallo nhận thẻ vàng từ rất sớm

Ngay ở phút thứ 3 trên sân Estadio Monumental, M. Diallo của Burkina Faso đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu nóng lên từ những phút đầu tiên và chiếc thẻ phạt sớm này chắc chắn sẽ khiến cầu thủ của Burkina Faso phải thi đấu thận trọng hơn trong thời gian còn lại.

0'Trận đấu bắt đầu

Argentina tiếp đón Burkina Faso.

Cập nhật lúc 08:18 04/10/2026

Argentina bước vào cuộc so tài với Burkina Faso lúc 07h00 ngày 04/10/2026 với sự tự tin cao độ nhờ điểm tựa quen thuộc tại Estadio Monumental. Được thi đấu trên mặt sân quen thuộc cùng bầu không khí cuồng nhiệt từ các khán đài luôn mang lại nguồn năng lượng đặc biệt cho đại diện Nam Mỹ, tạo nên bệ phóng vững chắc để họ áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu tiên.

Điểm tựa sân nhà và phong độ thăng hoa của Argentina

Đoàn quân áo sọc trắng xanh đang thể hiện sự ổn định tuyệt đối về mặt phong độ. Trong 5 trận đấu gần nhất, Argentina duy trì thành tích toàn thắng cả 5 trận, cho thấy một cỗ máy vận hành trơn tru và đạt hiệu quả tối đa trên mọi tuyến.

Sức mạnh của Argentina không chỉ đến từ sự hưng phấn mà còn nằm ở khả năng kiểm soát thế trận vượt trội. Khi được chơi trên thánh địa Estadio Monumental, họ thường xuyên duy trì cự ly đội hình hợp lý, liên tục gia tăng sức ép khiến các đối thủ khó lòng triển khai thế trận theo ý muốn. Khả năng chuyển đổi trạng thái nhịp nhàng giúp đại diện Nam Mỹ luôn giữ được tính chủ động xuyên suốt thời gian thi đấu.

Thử thách bản lĩnh dành cho Burkina Faso

Ở chiều ngược lại, Burkina Faso phải đối mặt với một trong những chuyến làm khách khó khăn nhất. Phong độ thời gian qua của đội bóng này có phần thiếu ổn định, khi họ giành được 1 trận thắng, hòa 2 trận và để thua 1 trận trong các lần ra sân gần đây.

Sự thiếu ổn định khiến đại diện châu Phi cần phải có những tính toán hết sức thận trọng về mặt chiến thuật. Việc phải thi đấu dưới áp lực khủng khiếp tại Estadio Monumental đòi hỏi hàng phòng ngự Burkina Faso phải duy trì sự tập trung tối đa, đồng thời chắt chiu từng cơ hội phản công hiếm hoi để tìm kiếm kết quả tích cực.

Kịch bản chiến thuật khó lường

Cục diện trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về phía Argentina. Đội chủ nhà với đà tâm lý từ chuỗi trận toàn thắng chắc chắn sẽ chủ động dâng cao, khai thác tối đa chiều rộng sân bóng nhằm kéo giãn cấu trúc phòng ngự của Burkina Faso.

Đối với Burkina Faso, ưu tiên hàng đầu sẽ là củng cố tuyến dưới và phong tỏa các khoảng không gian trước khu vực cấm địa. Tuy nhiên, trước sức ép dồn dập và bản lĩnh vượt trội của Argentina tại thánh địa Estadio Monumental, thử thách dành cho đại diện châu Phi là vô cùng lớn.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)